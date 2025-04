Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le beau temps revient, c’est le moment de prendre (encore plus) votre vélo. Vous n’en avez pas ? Ce très bon modèle de Décathlon est en promotion.

Certains matins commencent dans le vacarme : embouteillages, klaxons, stress au volant. Ce qui peut faire la différence parfois, c’est simplement le choix du vélo. Au printemps et en été, il est plus facile d’enfourcher son vélo, surtout en ville où les pistes cyclables sont de plus en plus fréquentes. Décathlon possède une grande gamme de VAE, dont l’Elops 900, un modèle abordable en promotion.

Le vélo électrique Elops 900 avec cadre haut de Decathlon est normalement vendu 1 199 €. Il est actuellement au prix de 998,99 € sur le site du fabricant.

C’est quoi, ce VAE de Decathlon ?

Le Decathlon Elops 900 E est un vélo électrique d’entrée de gamme déjà très abordable. Son design n’est pas spécialement original, mais n’en est pas moins élégant pour autant. En dehors des câbles de freins apparents au niveau du guidon, le deux-roues est agréable à regarder, notamment avec ses beaux coloris et ses courbes vintages. L’Elops 900 reste avant tout un vélo pratique et par ailleurs très confortable. Sa fourche suspendue est confortable et amortir bien les chocs, tandis que la selle est large et confortable.

Malgré ses 25 kg, l’Elops 900 se conduit très bien grâce à une bonne ergonomie et un poids bien réparti. Le guidon de type hollandais permet de garder un dos droit et une bonne posture, pour une conduite agréable. Les freins à disques hydrauliques procurent quant à eux une bonne sensation de sécurité.

L’écran de l’Elops 900 // Source : Décathlon

Est-ce que ce VAE de Decathlon vaut à ce prix ?

Moins de 1 000 € pour un vélo électrique de Décathlon, ça vaut bien sûr le coup. L’Elops 900 est un modèle pensé pour la ville, doté d’un moteur situé sur le moyeu roue arrière au couple de 35N et à la puissance de 250 Watt max est couplé à une transmission Shimano à 7 vitesses. Le vélo est idéal pour rouler en ville, principalement sur du plat. Vous ressentirez toutefois un peu plus de difficultés à gravir des côtes, même si l’assistance fait le globalement le travail demandé.

L’Elops 900 E assure une bonne autonomie de 70 km et se recharge en environ 3 h 30. Notez enfin la présence d’un porte-bagages arrière, d’éclairages avant et arrière alimentés par la batterie, de gardes-boue avant et arrière et d’une béquille latérale. Un petit écran LCD est aussi présent et donne l’autonomie restante ou la distance parcourue.

Les points à retenir sur l’Elops 900 :

Basique, mais pas cher

Un design passe-partout

Une autonomie de 70 km

