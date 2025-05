Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Parmi les références de vélo électrique chez Décathlon, le Rockrider E-ST 100 est un VTT électrique abordable et suffisant pour les balades hors des terrains balisés.

Decathlon propose de nombreux VAE pour tous les usages, que ce soit circuler en ville ou rouler au milieu de la nature, loin de l’asphalte des routes. La gamme des VTT électriques Rockrider comprend plusieurs modèles, dont le Rockrider E-ST 100, un VTT abordable qui ne sacrifie pourtant rien sur les performances. Il profite actuellement d’une réduction de 200 €.

Le Rockrider E-ST 100, coloris blanc et rouge, est normalement vendu 999,99 € sur le site de Decathlon. Il est en ce moment disponible au prix de 799 €.

C’est quoi, ce VAE de Décathlon ?

Le Decathlon Rockrider E-ST 100 est avant tout pensé pour rouler en dehors des villes, et prendre le chemin des randonnées tout-terrain aux paysages plus vallonnés. Le VTT de Décathlon aborde en toute logique un design et des lignes beaucoup plus sportives qu’un VAE classique, avec un coloris rouge et blanc du plus bel effet. Le vélo est aussi robuste qu’il est beau, avec tout de même 22 kg sur la balance pour la plus grande taille.

Si l’écran présent sur le guidon ne suffit pas, vous pourrez toujours mettre votre smartphone // Source : Décathlon

C’est donc un vélo destiné avant tout à un usage sportif qu’à des trajets pour aller au travail (sauf si vous travaillez en pleine forêt). Vous pourrez toujours rouler en ville avec, mais attention à ne pas vous sentir pousser des ailes et gravir les trottoirs trop vite. Son cadre semi-rigide intègre une suspension unique à l’avant, accompagnée de roues de 27,5 pouces capables d’absorber à elles seules pas mal de chocs. La selle hamac Ergofit procure quant à elle un bon confort.

À ce prix, ce VTT électrique est-il une bonne affaire ?

200 € de réduction pour un modèle de VAE de Décathlon déjà abordable, c’est une excellente affaire. Côté puissance, le Rockrider E-ST 100 est doté d’un moteur situé sur la roue arrière de 42 Nm et d’une assistance max de 250W. Ce n’est certes pas le plus performant des moteurs de la gamme de Rockrider, mais si vous avez la forme, ça ne devrait pas poser de problèmes, si toutefois vous n’abordez pas de pentes trop raides. Le vélo embarque un dérailleur arrière Microshift à 8 vitesses et des freins à disque mécaniques Tektro.

Le E-ST 100 est livré avec une sonnette, des éclairages et un écran sur le guidon. Ce dernier permet de consulter et de changer le mode d’assistance et indique le niveau de batterie. Niveau autonomie justement, la batterie de 380 Wh permet de tenir jusqu’à 60 km.

Les points à retenir sur le Rockrider E-ST 100 :

Un très joli design

Un capteur de couple de 42 Nm

Une autonomie jusqu’à 60 km

