[Deal du jour] Pour s’y retrouver parmi les nombreux modèles de vélos électriques que proposent Decathlon, il vaut mieux s’y connaître un peu. Ou bien, il suffit d’attendre les soldes et de faire son choix en consultant notre sélection des meilleurs VAE en promo.

Quels VAE de Decathlon en ce moment promo valent le coup ?

Avant de jeter votre dévolu sur un modèle en particulier, voici 10 critères à savoir pour bien choisir son vélo électrique, ainsi que notre guide des meilleurs vélos électriques à acheter. N’oubliez pas enfin que vous pouvez, sous conditions, bénéficier d’une aide de l’État afin de baisser davantage le prix du VAE. Retrouvez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion.

1. Vélo de ville électrique Speed 900E

Le vélo BTWIN Speed 900E de Decathlon est habituellement vendu 1 899 €. Il est proposé pendant les soldes au prix de 1 499 € sur le site de la marque.

BTWIN Speed 900E // Source : Decathlon

Le Speed 900E, conçu pour la ville, ne pèse que 15 kg et offre donc une maniabilité irréprochable. Sa selle semi-sportive permet d’avoir une position agréable et son ergonomie générale offre une bonne maniabilité au deux-roues. Avec son moteur de 250W au couple de 40 Nm, et trois modes d’assistance, vous bénéficiez d’une assistance suffisante pour rouler en ville, et pourrez même franchir des pentes sans difficulté. Niveau sécurité, les freins à disques hydrauliques garantissent un freinage puissant, et l’éclairage avant et arrière assure la visibilité et vous rend visible pour les autres.

Niveau autonomie, la batterie peut tenir 80 km, et jusqu’à 30 km avec l’assistance maximale. Enfin, la connectivité avec l’application Decathlon Mobility permet de géolocaliser votre vélo.

2. Vélo tout chemin électrique Riverside 540 E

Le Decathlon Riverside 540 E est normalement vendu 2 499 € sur le site de Decathlon, mais est régulièrement en rupture de stock. Le modèle XL est en ce moment proposé au prix de 2 014 €.

Riverside 540 E // Source : Decathlon

Le Riverside 540 E est un vélo électrique haut de gamme au design plutôt classique, mais adapté à la ville ou à la campagne. Avec moins de 22 kg sur la balance, il offre une conduite maniable et sûre sur routes goudronnées et chemins de campagne. La posture de conduite est agréable et l’assise est confortable. Le moteur Shimano Steps E6100 au couple de 60 Nm permet une assistance puissante dans les côtes et sur la plupart des routes, avec une bonne fluidité durant la conduite. Les freins à disques hydrauliques Tektro TKD sont réactifs et l’ergonomie est parfaite, pour un engin facile à conduire.

Sa batterie de 418 Wh offre jusqu’à 90 km d’autonomie en usage normal, et jusqu’à 120 km en mode Éco. Notez la présence d’un écran LCD pour surveiller l’autonomie, la vitesse et le mode d’assistance utilisé.

3. VTT électrique Rockrider E-EXPL 700 S

Le Rockrider E-EXPL 700 S est normalement vendu 3 499 €. Decathlon le propose en ce moment au prix de 2 999 € sur son site.

LE Rockrider E-EXPL 700 en action // Source : Decathlon

Le VTT électrique Rockrider E-EXPL 700 S est conçu pour rouler en forêt et en campagne. Ses lignes sportives et son cadre en aluminium massif lui donnent un aspect massif et sportif, avec tout de même un poids de 26,6 kg. Pour vous aider à bouger tout ça, le moteur Brose T Alu, d’une puissance maximale de 460 W et d’un couple de 70 Nm, est taillé pour la plupart des routes et les montées difficiles. Les roues de 29″ et les suspensions offrent une adhérence remarquable, pour un bon sentiment de sécurité guidon en main.

La batterie de 630 Wh permet une autonomie maximale de 100 km. Enfin, l’application Decathlon Ride fournit plusieurs statistiques sur votre vitesse et votre distance, le dénivelé, ou encore les calories brûlées. Un port USB-C permet de recharger votre smartphone pendant le trajet.

