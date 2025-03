Lecture Zen Résumer l'article

Souvent présentée comme l’équivalent de Tesla dans le transport routier, l’entreprise Nikola ne connaîtra pas le même destin. Son patron, condamné pour fraude, vient pourtant d’être gracié par le président américain Donald Trump.

Des camions électriques, des fausses promesses et une valorisation indécente : l’entreprise Nikola partageait quelques points communs avec Tesla. Mais, là où Elon Musk a réussi à imposer ses véhicules sur le marché, Trevor Milton, fondateur de Nikola, s’est surtout illustré par des mensonges et des manipulations qui ont conduit à sa condamnation pour fraude en 2022 (confirmée en 2023). L’entreprise Nikola n’arrivera pas à surmonter la crise, et s’est déclarée en faillite en février 2025.

La marque s’était fait attraper en 2020 après avoir menti sur une de ses vidéos promotionnelles montrant l’un de ses prototypes de camion roulant, alors que celui-ci ne faisait que dévaler une pente. La supercherie mise au jour, tous les mensonges de l’entrepreneur ont contribué à l’éclatement de la bulle spéculative autour du projet et à sa démission. Il s’en est ensuivi un procès et une condamnation de Trevor Milton, le CEO de Nikola. Personne n’imaginait toutefois le nouveau rebondissement de ce 28 mars 2025 : Trevor Milton a été gracié par Donald Trump, dans un scénario difficile à croire, comme le souligne Electrek.

Extrait de la vidéo polémique du camion Nikola One « en mouvement ». // Source : YouTube Nikola

Une startup en route vers la gloire… ou pas

L’entreprise Nikola Motor Company, fondée en 2014, voulait révolutionner le transport commercial avec des camions zéro émission, fonctionnant à l’hydrogène ou à l’électricité. Dès 2016, un premier prototype de camion hydrogène promettait jusqu’à 1 600 km d’autonomie en un seul plein. Deux camions électriques devaient compléter la gamme révolutionnaire promise par Nikola.

La marque signe en 2018 ses premières commandes de plus de 800 véhicules pour des livraisons prévues dès 2020. Elle attaque même Tesla en justice pour des violations de brevet. Lorsque l’entreprise entre en bourse en juin 2020, les choses s’emballent. En quelques jours, la valorisation de Nikola, qui n’a pourtant encore rien produit, s’envole entre 29 et 34 milliards de dollars. L’action atteint même 2 000 dollars — cette valorisation dépasse des entreprises centenaires comme Ford.

Nikola signe en septembre 2020 un partenariat avec General Motors (GM) qui propulse encore plus la startup sur le devant de la scène. Selon l’accord initial, GM devait acquérir une participation de 11 % dans Nikola, évaluée à 2 milliards de dollars. Mais, tout ne se passera pas comme prévu.

Plusieurs centaines de millions d’euros évaporés et une condamnation

L’enthousiasme retombe vite lorsqu’une enquête révèle l’ampleur des mensonges, y compris la démonstration de son camion de 2018 qui n’était en fait pas fonctionnel. Voilà qui marque le début de la chute de l’entreprise. En septembre 2020, la valorisation a déjà diminué de moitié, à 13 milliards de dollars, alors que le partenariat avec GM n’a que quelques jours.

Nikola : le camion électrique ou hydrogène est quand même devenu réalité // Source : Nikola

GM a rapidement révisé son accord avec Nikola, limitant les pertes financières, mais l’humiliation d’avoir été dupé par Trevor Milton a laissé des traces. Ce n’est hélas pas le cas pour de nombreux autres investisseurs, qui ont cru au projet et ont perdu beaucoup.

Condamné en 2022 pour fraude financière et tromperie envers les investisseurs, Milton a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation. Il avait notamment exagéré les capacités technologiques de Nikola, induisant en erreur aussi bien les actionnaires que les partenaires de l’entreprise. Les procureurs estiment que les investisseurs non professionnels ont perdu plus de 660 millions de dollars à cause des fausses promesses. Cette condamnation a été un véritable séisme dans le monde des véhicules électriques et hydrogène, renforçant la méfiance des investisseurs contre les startups du secteur.

Trevor Milton a été condamné à 4 ans d’emprisonnement, une amende d’un million de dollars et la restitution de 168 millions de dollars ordonnée par le tribunal pour compenser les pertes des investisseurs.

Une grâce présidentielle (pour 1,8 million de dollars)

Contre toute attente, Trevor Milton vient d’être gracié par Donald Trump le 28 mars 2025. L’annonce a été relayée par Milton lui-même dans une vidéo publiée sur X, où il affirme que l’ancien président des États-Unis lui a accordé son pardon. Un geste qui soulève de nombreuses questions sur ses véritables motivations.

Certains observateurs y voient une tentative de Trump de renforcer son image auprès des entrepreneurs et des milieux d’affaires, tandis que d’autres estiment que cette grâce s’inscrit dans une logique plus politique qu’économique, discréditant le travail de la justice qui s’était préalablement attaquée à lui.

Today I was issued a full and unconditional pardon by @realDonaldTrump himself. He called me personally to tell me.



This pardon is not just about me—it’s about every American who has been railroaded by the government, and unfortunately, that’s a lot of people. It is no wonder… pic.twitter.com/qpT0jjI6Fy — Trevor Milton (@nikolatrevor) March 28, 2025

Interrogé sur les raisons de la grâce, Donald Trump justifie cela ainsi : « L’erreur de [Milton] est d’avoir été l’une des premières personnes à soutenir un certain Donald Trump pour la présidence. Il soutenait Trump, il aimait Trump, je ne le connaissais pas, mais il l’aimait bien. » Selon le président américain, l’entrepreneur a été jugé pour avoir soutenu Trump et non pas pour avoir commis une fraude. Donald Trump ajoute un peu plus tard : « Ils l’ont persécuté, ils ont détruit 5 ans de sa vie, il s’est battu pendant 5 ans de sa vie et il n’a rien fait de mal, et c’est une bonne personne… »

Rapidement, il a été découvert que le couple Milton avait versé, pour chacun des membres du couple, 900 000 dollars en soutien à la campagne de Donald Trump. La somme de 1,8 million investie dans la candidature de Trump valait probablement bien un retour d’ascenseur… Surtout que cette grâce a éliminé toute possibilité pour les victimes d’obtenir une compensation, via la restitution ordonnée par le tribunal. Le calcul financier était apparemment bon pour Trevor Milton.

Cette annonce replace Nikola sous le feu des projecteurs, mais certainement pas pour ses performances industrielles. L’entreprise ne se relèvera pas des scandales et les difficultés financières. En mars 2025, l’action ne vaut plus que quelques centimes. Par contre, Trevor Milton devrait pouvoir rebondir : dans un communiqué de presse adressé aux médias, mentionné par Electrek, il est question d’un documentaire à venir.

Si le secteur de la mobilité électrique vous intéresse, suivez notre newsletter hebdomadaire Watt Else. Elle est garantie sans langue de bois :

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama