BYD présente au Salon de Bruxelles son nouveau SUV Atto 2. Il a pour objectif de concurrencer les Peugeot e-2008 et autres Volvo EX30, et ainsi poursuivre son déploiement en Europe dans l’espoir de dépasser Tesla.

Juste derrière Tesla sur les ventes de voitures électriques dans le monde, BYD espère bien détrôner le géant américain. Pour ce faire, elle poursuit son incursion en Europe avec un tout nouveau modèle parfaitement adapté à notre marché si exigeant.

Déjà bien fourni avec pas moins de 7 modèles, le catalogue du constructeur chinois va ainsi s’enrichir avec l’Atto 2, qui se dévoile publiquement au Salon de Bruxelles (du 10 au 19 janvier 2025).

Le BYD Atto 2 rejoint une gamme déjà riche de 7 modèles. // Source : BYD

Une BYD taillée pour l’Europe

Avec ses 4,31 mètres de long, 1,83 mètre de large pour 1,68 mètre de haut, le BYD Atto 2 se place dans la catégorie des SUV citadins. Il a notamment dans sa ligne de mire le Peugeot e-2008, le Citroën ë-C3 Aircross, la Renault 4 E-Tech, ou encore le Volvo EX30.

En termes de dimensions, le BYD Atto 2 est proche d’un Peugeot e-2008. // Source : BYD

Le constructeur chinois a équipé l’Atto 2 d’un moteur de 177 ch à l’avant et d’une batterie LFP (lithium-fer-phosphate), plus connue sous le nom de Blade. Dans un premier temps, une seule capacité de 45,1 kWh offrant jusqu’à 312 km d’autonomie en cycle WLTP sera proposée. Un peu décevant quand on sait que le SUV de Peugeot est donné pour 406 km avec sa batterie de 54 kWh.

Jusqu’à 312 km d’autonomie pour le BYD Atto 2. // Source : BYD

Pour donc vraiment rivaliser avec les cadors du segment, il faudra attendre la seconde capacité grimpant à 60 kWh qui arrivera « dans les mois à venir », peut-on lire dans le communiqué de la marque. Ses performances énergétiques restent pour le moment inconnues.

Éligible au bonus écologique

Si le BYD Atto 2 ne rafle pas nécessairement la mise sur le plan mécanique, le SUV urbain pourra compter sur un prix attractif qui devrait tourner autour des 30 000 €. À titre comparatif, le Peugeot e-2008 54 kWh est vendu 38 000 € (hors bonus), tandis que le Volvo EX30 est disponible à partir de 39 100 €.

Pour la première fois, BYD va produire un modèle en Europe. // Source : BYD

Et comme si cela ne suffisait pas, BYD va produire son nouveau modèle en Europe, plus précisément en Hongrie. Une première pour le constructeur qui lui permettra de contourner les droits de douane supplémentaires infligés aux électriques en provenance de Chine et de prétendre également au bonus écologique. L’Atto 2 commencera sa commercialisation en février. Tous les détails techniques ainsi que les équipements de série seront dévoilés à ce moment-là.

