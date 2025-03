Lecture Zen Résumer l'article

Volvo présente sa nouvelle berline haut de gamme ES90 avec 700 km d’autonomie et une recharge très rapide. Elle vient rivaliser avec les Tesla Model S, Audi A6 e-tron et autres BMW i5.

Enfin le retour en force des berlines ? Après un énième SUV, l’EX90, Volvo présente ce mercredi 5 mars son deuxième modèle porte-étendard 100 % électrique, adoptant cette fois le format berline donc (joie !) : l’ES90. Il faut y voir en quelque sorte la digne successeure de l’ancienne S90 thermique, disparue chez nous depuis 2020.

Tour d’horizon de cette nouvelle grande berline suédoise à la silhouette musclée et aux performances prometteuses, qui viendra se mesurer aux Tesla Model S, Audi A6 e-tron et autres BMW i5.

Une silhouette pure et imposante pour l’ES90

Ce n’est pas parce que c’est une berline, que l’ES90 ne peut pas être aussi imposante que son frère l’EX90. D’ailleurs, Volvo le souligne lui-même dans sa présentation : « D’autres y verront un coupé ou lui trouveront même des ressemblances avec un SUV. » Car avec 5 m de long tout pile et 1,94 m de large, la berline suédoise en impose. Et ce n’est pas sa hauteur culminant à 1,55 m qui va la rendre plus fluette. Mais n’y voyez aucune moquerie, l’ES90 affiche une esthétique réussie.

La Volvo ES90 (2025) // Source : Volvo

La plastique de la nouvelle berline rappelle celle du SUV avec une face avant dépourvue de calandre, un capot plongeant et surtout les projecteurs façon marteau de Thor, la nouvelle marque de fabrique de Volvo. De profil, on remarque une ceinture de caisse (la ligne sous les vitres) relativement haute, contribue à ce côté massif. Pour parfaire le tout, il y a le choix entre quatre dessins de jantes, allant de 20 à 22 pouces.

La Volvo ES90 (2025) // Source : Volvo

À l’arrière, la nouvelle ES90 hérite du même traitement au niveau de sa signature lumineuse avec des optiques en deux parties. On retrouve des feux en forme de C débordant sur la malle, accompagnés d’éléments lumineux verticaux de part et d’autres de la lunette arrière. En parlant de coffre, celui-ci peut engloutir 446 litres, tandis que le frunk à l’avant est donné pour 22 litres.

Un habitacle toujours aussi noble

En découvrant l’intérieur, là non plus pas de surprise. Cependant, ce n’est pas un mal puisque le mobilier commun à l’EX90 est de très bonne facture. La planche de bord où se mêle incrustations en bois et similicuir se dote d’un grand écran tactile en position verticale, d’une diagonale de 14,5 pouces. Le conducteur a droit à une instrumentation numérique de 9 pouces.

La Volvo ES90 (2025) // Source : Volvo

Avec 3,10 m d’empattement (la distance entre les deux essieux) promet un espace aux jambes des plus confortables. De série, l’ES90 intègre un système audio 325 W avec pas moins de 10 haut-parleurs.

Côté technologie, la berline embarque bien évidemment toute une flopée d’aides à la conduite grâce à la présence d’un LiDAR, de sept caméras, cinq radars et de 12 capteurs ultrasons.

Jusqu’à 700 km d’autonomie pour la Volvo ES90

Comme son grand frère, l’ES90 repose sur l’architecture SPA2, mais adopte une architecture plus moderne 800 V contrairement au 400 V du SUV. Cela permet à la berline de passer de 10 à 80 % de batterie en seulement 20 minutes.

La Volvo ES90 (2025) // Source : Volvo

Trois motorisations sont au programme : Single, Twin et Twin Performance. Quand la première est alimentée par une batterie de 92 kWh offrant 650 km d’autonomie, les deux autres s’appuient sur un accumulateur de 106 kWh permettant à l’ES90 de rouler jusqu’à 700 km sur une seule charge. Par ailleurs, Volvo promet qu’il est possible de récupérer 300 km d’autonomie en seulement 10 minutes.

Si l’ES90 Single est une propulsion de 333 ch, les versions Twin et Twin Performance possèdent quatre roues motrices et cumulent respectivement 449 ch et 680 ch.

La Volvo ES90 (2025) // Source : Volvo

Les prix de la Volvo ES90

L’entrée de gamme de la Volvo ES90 se fait par la finition Start et la motorisation Single, vendue à partir de 75 900 €. Le modèle Twin démarre à 93 050 €, tandis que la variante Twin Performance est affichée à 98 450 €. Dans les deux cas, seule la finition haut de gamme Ultra est disponible.

