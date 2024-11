Lecture Zen Résumer l'article

La Citroën Ami a révolutionné le marché des quadricycles légers depuis son lancement. Malgré la riposte des concurrents, elle est toujours la reine des ventes. Le Mobilize Duo pourrait-il faire bouger les lignes ? Nous avons pris le volant pour voir si ce modèle peut tenir tête à la concurrence.

Mobilize nous a invités à venir essayer le Duo dans la circulation chaotique de Rome, où un tel engin électrique prend tout son sens. Mais, alors que mes collègues me demandaient ce que j’allais tester, j’ai dû ajouter « le nouveau Renault Twizy » face à leur regard interrogateur. Mauvais départ.

Le quadricycle Mobilize Duo est particulièrement intéressant à tester. Cependant, la stratégie du groupe Renault pour cet engin de mobilité est quelque peu incompréhensible et inutilement complexe.

Des choix stratégiques difficiles à expliquer

Tout le monde (ou presque) se souvient du Renault Twizy. Même si le Mobilize Duo n’a quasiment rien en commun avec son ancêtre, c’est le meilleur moyen d’expliquer ce qu’est cet engin et d’où il vient. Or, cette comparaison n’arrange pas vraiment les équipes Mobilize, qui souhaitent marquer une rupture avec le passé. Le Mobilize Duo n’a plus beaucoup de points communs avec le Twizy, sinon d’être un quadricycle électrique, d’avoir un design atypique et de proposer deux places l’une derrière l’autre. C’est probablement la première erreur stratégique du groupe Renault.

Mobilize Duo dans les rues de Rome. // Source : Mobilize

Deuxième erreur : le modèle arbore un badge inconnu, Mobilize, que le grand public ne connaît pas. La nouvelle branche du groupe Renault gère des aspects financiers, des bornes et des cartes de recharge et de l’autopartage. Le seul véhicule que Mobilize a déjà proposé à son catalogue a été la Mobilize Limo, une voiture électrique dédiée aux taxis et aux VTC qui a fait un flop magistral. Proposer le Mobilize Duo (ou sa déclinaison professionnelle Bento) revient à commencer un marathon avec un caillou dans la chaussure. Initialement, le Mobilize Duo ne devait être disponible qu’à la location. Cela pouvait encore avoir une logique, mais cela a changé.

La marque a tenté de nous rassurer en expliquant que dans les concessions Renault, il y aurait un coin dédié à Mobilize où le Duo sera présenté. L’engin aura probablement aussi ses campagnes publicitaires. Voilà qui semble un déploiement d’efforts inutiles. Un « Renault Duo » — comme il y a une Citroën Ami — aurait été si évident. Espérons que les ventes nous donneront tort.

Le Mobilize Duo est un engin assez malin

Le plus déroutant est sûrement de comprendre comment s’ouvrent les portes en élytres du Duo. Il y a un bouton à l’extérieur en haut à droite de la portière pour déclencher l’ouverture, et un petit coup de main permet de l’ouvrir complètement. La portière est très facile et légère à manipuler. À l’intérieur, des tirettes orange permettent d’ouvrir la portière de votre choix. L’avantage du Duo est de laisser le choix entre sortir à gauche ou à droite du véhicule, sans effort supplémentaire.

Les portes du Duo sont assez impressionnantes. En position ouverte, on dirait que le véhicule nous tend les bras. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Une fois dans le Duo, le poste de conduite est très simple à appréhender. On s’y installe assez facilement, et les éléments de la planche de bord sont très simples à comprendre. Toutes les commandes sont rassemblées à gauche du volant : démarrage, sélecteur de vitesses… Au centre, il y a un écran pour le compteur et toutes les informations utiles du véhicule. À droite, une pince permet de simplement clipper son téléphone de manière visible pour avoir la musique ou le GPS à portée de main. On trouvera aussi un frein à main manuel au sol à droite.

L’accès à la place arrière va toutefois nécessiter un peu de souplesse et d’effort (surtout pour s’extraire du véhicule), mais la place peut dépanner. On pourra y placer des sacs (de cours ou de course, selon l’âge du conducteur). Il y a aussi de l’espace autour du siège conducteur pour y laisser des courses ou des valises. L’espace est cependant moins pratique que celui de la Citroën Ami. Dans les deux modèles, il n’y a pas de coffre, seul l’habitacle sert de rangement.

Les deux places l’une derrière l’autre du Duo. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Mobilize Duo est assez amusant à conduire

Durant ce test, c’est la version Duo 80 Evo que nous avons eue pour affronter la circulation infernale de Rome. Duo existe en version 45, dite sans permis et bridée à 45 km/h, et en version 80, qui nécessite le permis B et permet d’atteindre 80 km/h. Ce Duo 80 permet de s’intégrer dans la circulation, même si, comme toujours au volant de quadricycles, les autres automobilistes vous regarderont avec curiosité.

Au volant du Mobilize Duo 80. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Même s’ils sont électriques, les quadricycles restent des véhicules assez rustiques. Pour accélérer à fond, il faut y aller franchement. On évitera de vouloir ramper à très faible allure à l’approche de feux rouges, car le moteur ignore s’il doit s’enclencher ou pas, c’est bruyant et cela secoue inutilement. Pareil pour freiner : il ne s’agit pas de freiner du bout des doigts de pied, sinon vous allez embrasser le véhicule devant vous. Conduire ces engins nécessite de perdre quelques habitudes de conducteur de voitures électriques. Cela tombe bien, les adolescents n’ont pas encore pris de mauvaises habitudes de confort.

Il est également nécessaire de réapprendre les contrôles des angles morts. Si la visibilité est assez bonne pour tout ce qui se situe à 180° du conducteur, pour le reste, il va falloir un peu s’adapter. Il n’y a aucune visibilité lorsqu’on recule (les radars de recul sont en option à 300 €), ce qui pourrait quand même être un problème pour sortir de places de stationnement. L’engin n’ayant pas été testé sous la pluie, difficile de savoir si le Duo s’en sort mieux que la Citroën Ami pour ne pas embuer les vitres. La climatisation est en option à 1 000 €.

Atelier slalom avec le Mobilize Duo. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Il y a deux points sur lesquels ce Mobilize Duo se démarque : la maniabilité assez impressionnante et un confort supérieur à ce que l’on peut avoir sur Ami (et ses clones). Mobilize nous avait réservé un petit parcours de slalom. Déjà, la circulation de Rome nous avait habitué à éviter les voitures abandonnées en double ou triple file ou à se faufiler dans des trous de souris. On peut faire des demi-tours dans un mouchoir de poche, avec un diamètre de braquage de 6,3 mètres. Pour l’aspect confort, cela reste un quadricycle : chaque imperfection de la route sera remontée dans votre corps, mais l’assise et le travail de suspension sont un cran au-dessus de Citroën Ami.

La dernière différence en faveur du Mobilize Duo, par rapport à la Citroën Ami, c’est l’Airbag. Personne ne souhaite un accident, mais la présence d’un Airbag peut rassurer les parents d’adolescents.

Cable secteur rangé dans la trappe avant. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Au niveau de la recharge, le Duo se branche sur une prise secteur et dispose d’un câble soudé (comme Ami) dans la trappe à l’avant. Il faut 5h30 pour recharger la batterie d’un peu plus de 10 kWh. Il est aussi possible en option d’opter pour une recharge via câble type 2 à la place de la prise secteur.

Notre avis en résumé sur le Mobilize Duo

Dans l’ensemble, ce Mobilize Duo est un bon quadricycle électrique. Il fait en tout cas moins cheap que la concurrence du groupe Stellantis. Tout semble aussi plus robuste que dans l’Ami/Topolino. Il est plus moderne dans son approche, avec des éléments (comme les clés virtuelles) qui peuvent être gérés via une application sur smartphone. Chacun jugera l’esthétique façon vaisseau spatial de l’engin. Cela a au moins le mérite d’être original, même si ce n’est pas spécialement beau.

Les essais, bien que courts, se sont révélés concluants, malgré quelques petits problèmes rencontrés lors de ma seconde boucle. Mon Duo n’a plus voulu repartir à un feu rouge, avant de décider que finalement, il me permettrait de rentrer à la base en performance limitée, malgré une batterie pleine à 80 %. Ce sont des choses qui arrivent avec les modèles de pré-série. J’ai pu rentrer malgré tout sans encombre. Le Mobilize Duo promet 160 km d’autonomie, deux fois plus qu’Ami. Dommage, je n’aurais pas eu l’occasion d’en tester autant. Difficile de dire si l’engin peut réellement tenir cette promesse.

Une accessibilité bien pensée. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Pour ceux qui sont tentés par ce véhicule, n’hésitez pas à aller le tester. Cela pourrait vous convaincre, à condition d’être prêt à débourser au moins 11 600 € pour la version Duo 80. La version Duo 45 est vendue à partir de 9 090 €, soit un peu plus cher que la Citroën Ami — mais moins que les autres quadricycles électriques sans permis du marché.

Renault/Mobilize serait avisé de revoir ses tarifs à la location longue durée, car plusieurs configurations reviennent à payer plus cher pour un quadricycle que pour certaines voitures électriques, Cela limite considérablement l’attractivité du modèle. Au-delà de la version Duo 45 à loyer accessible, les tarifs grimpent rapidement, dépassant les 200 € par mois pour la version 80. Cela risque de freiner son attractivité. Dommage !

Le verdict 8/10 Mobilize Duo Voir la fiche Bientôt disponible sur Mobilize On a aimé Belle maniabilité de l’engin

Bien plus moderne que la concurrence (clé virtuelle)

Autonomie supérieure à 150 km

Simple à prendre en main On a moins aimé Visibilité arrière compliquée pour les marches arrière

Pas vraiment pratique pour faire des courses ou voyager à deux

Le prix avec les options utiles

Le stratégie de Mobilize plutôt que de faire du Renault Le Mobilize Duo a choisi l’originalité pour se démarquer de la concurrence. Au risque de ne pas emballer les clients ? L’engin a pourtant de nombreuses qualités, surtout quand on le compare à la star du moment : la Citroën Ami. L’agilité et le confort font partie des points forts de ce quadricycle électrique. La version avec permis se défend quand il s’agit de s’intégrer à la circulation urbaine. Toutefois, tout n’est pas non plus parfait avec cet engin. Pour certaines manœuvres, le conducteur évolue complètement à l’aveugle, la place arrière est très compliquée d’accès, et ce n’est pas pratique pour transporter quoi que ce soit.

