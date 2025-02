Lecture Zen Résumer l'article

Renault lance une campagne de rappel sur sa R5. Commercialisée depuis l’automne, la citadine électrique peut rencontrer une panne immobilisant totalement le véhicule. Une simple mise à jour règle le problème, mais elle doit se faire en atelier.

Il y a moins d’un mois, nous rapportions chez Numerama que la nouvelle Renault 5 était victime d’un bug embarrassant. Apparemment, le phénomène a pris de l’ampleur, puisque Renault prend les devants en lançant une « opération technique spéciale ».

Comme l’ont rapporté nos confrères de L’argus et de La Provence le 24 février 2025, 15 722 exemplaires de la R5 — et de sa cousine l’Alpine A290 — vont devoir passer par la case atelier. C’est quasiment l’intégralité des voitures vendues depuis le début de la commercialisation.

Au cœur de la production de la Renault 5. // Source : DR

La Renault 5 peut ne pas démarrer

La situation rencontrée par certains possesseurs de la citadine est semblable à celle de janvier, avec une impossibilité totale de démarrer la voiture. D’après Renault, le problème est lié au boîtier électronique de puissance, l’unité qui s’occupe de convertir le courant continu de la batterie en courant alternatif pour les moteurs électriques.

Pas de place pour un frunk sur la R5. // Source : Raphaelle Baut

Cet élément crucial d’une voiture électrique possède des « modes de surveillance » qui ont pour objectif d’éviter les défauts. Problème, ces derniers sont un peu trop sensibles et mettent la citadine en sécurité, empêchant par conséquence son démarrage. Sur l’écran, le message de panne peut apparaître.

Une mise à jour logicielle obligatoire en atelier

Le constructeur au losange a notifié certains propriétaires via l’application My Renault, comme on peut l’apprendre sur le forum officiel de la marque. Il est également possible d’être alerté par courrier. La résolution du problème se fait de manière relativement simple par une mise à jour du logiciel du boîtier électronique. En revanche, elle ne peut pas être effectuée à distance, il est donc nécessaire d’aller en atelier. L’opération est totalement gratuite et ne doit durer que 30 minutes dans le meilleur des cas.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+