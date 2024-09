Lecture Zen Résumer l'article

Leapmotor espère bien décrocher le bonus écologique français pour proposer une citadine électrique à un prix imbattable. Mais rien n’est encore joué quant à l’obtention de l’éco-score nécessaire.

La citadine Leapmotor T03 s’annonce comme l’une des voitures électriques les plus abordables en France, à partir de 18 900 € à son lancement. Mais elle le serait d’autant plus si elle pouvait bénéficier du bonus écologique et de la prime à la conversion, ce qui n’est pas encore officiellement le cas. L’administration française doit donner sa réponse le 30 septembre, comme l’indique un astérisque dans le communiqué de presse de Leapmotor du 24 septembre.

Les équipes de Leapmotor International semblent confiantes quant à l’éligibilité du modèle au bonus écologique. Cependant, tout n’est pas si évident au regard des critères d’éligibilité. Néanmoins, si Leapmotor réussit à contourner ainsi les barrières contre les voitures chinoises, cela pourrait ouvrir la voie à d’autres constructeurs.

Un assemblage en kit en Pologne : est-ce suffisant pour le bonus ?

Pour aller aussi vite, Stellantis va recevoir dans son usine polonaise des voitures « en kit » (pour simplifier). Les Leapmotor T03 vont arriver en « semi-knocked down » (SKD), ce qui veut dire que l’usine va transformer des ensembles de pièces pré-assemblés en Chine pour les convertir en véhicules finis en Europe.

Leapmotor T03 // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

En ce qui concerne le calcul de l’éco-score, composant principal de l’éligibilité au bonus, le pré-assemblage des Leapmotor T03 sera tout de même partiellement considéré comme de la production chinoise. Son éco-score ne sera pas équivalent à celui d’une voiture entièrement construite en Europe. Par contre, la citadine électrique pourra a priori retirer une grosse partie du transport, très pénalisant dans le calcul. Cela pourrait suffire à la rendre éligible au bonus, compte tenu du petit gabarit de l’auto. C’est certainement ce qui permet aux équipes de Leapmotor d’anticiper une communication du tarif du modèle bonus déduit.

Leapmotor met quand même la charrue avant les bœufs, car les premiers modèles de T03 sont arrivés par cargo depuis la Chine. Selon les règles du calcul d’éligibilité au bonus, c’est normalement ce qui devrait être pris en compte, et non la production partielle future en Pologne. Tout ceci n’est pas vraiment cohérent, il y a un flou que la marque semble volontairement entretenir de son côté. Après tout, tout ceci n’est qu’un détail, l’avenir du bonus écologique est menacé.

Une astuce pour échapper à la surtaxe européenne potentielle

Cette solution pourrait également permettre à Leapmotor de s’affranchir de la surtaxe douanière européenne éventuelle sur les voitures électriques fabriquées en Chine. Il faut cependant attendre le vote final de la commission européenne qui doit intervenir ces prochains jours, pour savoir si ce projet de surtaxe est validé par les pays européens.

Leapmotor usine de production chinoise // Source : Leapmotor

Tout ceci ne concerne cependant que la citadine Leapmotor T03. La commercialisation du second modèle de la marque, nommé C10, suit une stratégie différente. Les SUV électriques de Leapmotor seront importés depuis la Chine, où ils sont déjà assemblés. Le Leapmotor C10 pourrait donc souffrir de la surtaxe européenne et il ne bénéficiera pas des aides gouvernementales françaises, est-ce que cela un frein à la vente ? Nous le saurons d’ici quelques mois avec les premières immatriculations. Toutefois, son tarif de lancement reste attractif. Le C10 sera vendu à partir de 36 400 € en France, et les premiers acheteurs pourront bénéficier d’une offre débutant à 34 900 €.

La stratégie de Stellantis pourrait rapidement faire évoluer les projets pour ce C10, ainsi que pour le modèle suivant (le B10), qui sera présenté au Mondial de Paris du 14 au 20 octobre.

Teaser du Leapmotor B10 // Source : Leapmotor

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+