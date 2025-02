Lecture Zen Résumer l'article

Certaines voitures électriques ont disparu des catalogues des constructeurs début 2025 dans l’indifférence la plus totale : lesquelles et pourquoi ?

L’arrêt de certains modèles de voitures électriques est parfois très médiatisé. En revanche, d’autres disparaissent parfois sans que personne s’en rende vraiment compte. Pour peu que le constructeur n’en fasse pas une communication spécifique, on découvre un peu par hasard qu’ils ne sont plus en vente.

Certains modèles électriques voient leur cycle de vie raccourci prématurément, comme ce fut le cas l’année dernière pour la Honda e, qui n’aura pas eu de seconde chance. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix : échec commercial, changement de stratégie sur un marché ou mise à jour technique impossible pour suivre les normes. Lors de notre dernier relevé des prix des voitures électriques, nous avons constaté pas moins de 6 disparitions des configurateurs en ce début 2025.

La Mazda MX-30 n’existe plus qu’avec prolongateur d’autonomie

Mazda a d’abord lancé la MX-30 en 100 % électrique, avant d’introduire en 2023 une version R-EV. La Mazda MX-30 s’est vu dotée d’un petit moteur rotatif qui joue le rôle de prolongateur d’autonomie, comme le proposait la BMW i3 aussi par le passé.

Mazda MX-30 avec son moteur rotatif au salon de Lyon 2023 // Source : Raphaelle Baut

La Mazda MX-30 électrique n’a jamais été un grand succès commercial, mais l’arrivée de cette version rajoutant des kilomètres grâce à un moteur thermique a progressivement réduit les ventes de la version 100 % électrique. Fin 2024, les MX-30 électriques ne représentaient plus que 76 ventes, soit 18 % des immatriculations du modèle.

Mazda vient de mettre fin à la commercialisation de cette MX-30 100 % électrique, seule la motorisation R-EV demeure au catalogue. La marque se concentre désormais sur la commercialisation de la Mazda 6e pour l’électrique, le modèle fera son entrée en concession au second semestre.

Fin de route pour les MG ZS EV, MG5 et Marvel R

À la différence des autres constructeurs, MG a signalé l’arrêt des ZS EV, Marvel R et MG5 dans un de ses communiqués de début d’année concernant les résultats de la marque. Les trois modèles qui avaient l’avantage de proposer une gamme de véhicules électriques très variée à bas prix ont été mis sur la touche par la norme GSR2 (ajout d’aides à la conduite obligatoires), qui a également entraîné la retraite anticipée de modèles comme la Nissan Leaf, les Renault Zoé et Twingo, ainsi que d’autres modèles.

3 modèles de cette photo ont disparu en 2025 // Source : MG

MG a dû se constituer un stock en concession pour continuer à vendre ces modèles à partir de mi-2024. Une fois le stock épuisé, ces modèles disparaissent des ventes en Europe. Dorénavant le site de MG ne présente en électrique que la MG4 (et MG4 Xpower) et le cabriolet Cyberster.

Vinfast VF9 : l’inconnu du marché disparaît

L’histoire autour du Vinfast VF9 est probablement la plus étrange. Le SUV familial est présent sur le site français du constructeur vietnamien, aux côtés du Vinfast VF8, depuis le lancement de la marque en Europe. On a pu le voir sur le stand de la marque au Mondial de Paris 2022 avec toute la gamme prévue pour le marché européen.

Vinfast VF9 à Paris // Source : Vinfast

Depuis près de deux ans, le VF9 était affiché avec un tarif indiqué à partir de 90 590 €, mais le nombre de ses immatriculations est de 0 en Europe. Ce modèle, qui a accumulé du retard, comme le VF8, n’a débuté sa commercialisation aux USA qu’en novembre 2024, selon les communiqués de la marque. Alors qu’il arrive aux USA, le Vinfast VF9 a disparu des trois sites européens en janvier (France, Allemagne et Pays-Bas) : vraisemblablement un changement stratégique de la marque qui n’est jamais très bavarde, et encore moins avec la presse. Néanmoins, Vinfast semble surtout se concentrer sur le VF6, qui aurait en effet plus d’intérêt sur le marché européen. Le VF9 n’est pas une grande perte sur le marché français.

La Kia EV6 GT reviendra-t-elle ?

La disparition de la Kia EV6 GT risque de décevoir davantage que celle de Vinfast. Cette déclinaison sportive, ou plutôt Grand tourisme, de la Kia EV6, nous avait procuré beaucoup de plaisir lors de notre essai. Malgré un prix de 74 690 €, un peu dissuasif pour le constructeur coréen, elle était une alternative atypique aux modèles Plaid/Performance de Tesla.

3,5 secondes pour le 0 à 100 km/h de la Kia EV6 GT : Testé et approuvé // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La Kia EV6 ayant profité d’un lifting récent, il n’est pas surprenant que la version GT basée sur l’ancienne version disparaisse du catalogue. Reste à savoir si Kia va renouveler l’expérience avec une version actualisée de la Kia EV6 GT, on a un petit doute, mais les Coréens aiment bien surprendre.

Il est possible que parmi ces 6 disparitions de début 2025 certains modèles (sauf Vinfast VF9) soient encore disponibles en stock dans certaines concessions. Alors, si l’un de ces modèles vous intéresse, c’est le moment où jamais de vous manifester.

