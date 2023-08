Le Jaguar I-Pace va rejoindre la liste des voitures 100 % électrique qui n’auront eu qu’une vie. On y trouve aussi la Honda e ou le Mercedes EQC, qui ont tous les deux été mis en retraite prématurée.

Jaguar vient de confirmer ce 16 aout 2023 auprès du média Autocar.co.uk que son premier SUV électrique I-Pace ne fera pas partie de la future gamme électrique de la marque. Le modèle ne sort pas immédiatement du catalogue du constructeur, il est plutôt en préretraite jusqu’en 2025. Il était pourtant prévu qu’il soit remis au goût du jour pour assurer une transition un peu plus longue, mais la stratégie a une nouvelle fois changé dans le groupe.

Le Jaguar I-Pace aura quand même eu une durée de vie un peu plus longue que le Mercedes EQC ou la petite Honda e. Mauvais chiffres de vente, plateforme ou technologie démodée, changement de stratégie de la marque peuvent généralement expliquer que ces modèles de voitures électriques ne soient pas renouvelés.

Un coup c’est oui, un coup c’est non pour l’I-Pace

Le Jaguar I-Pace a été un des premiers modèles 100 % électrique à afficher des performances aussi séduisantes que les modèles de Tesla. Cela lui a permis d’attirer l’attention des acheteurs à son lancement en 2018. Depuis, le prix du modèle a grimpé (+ 13 000 €) suite à un léger restylage de mi-carrière. Ses ventes ont donc chuté en France, où le modèle flirte avec le bas du classement des immatriculations : 49 immatriculations en 2022 et 32 pour l’année en cours. Au niveau européen, le modèle 100 % électrique a convaincu un peu moins de 2 400 acheteurs sur le premier semestre 2023, un volume en baisse de 30 % par rapport à l’année précédente.

Jaguar I-Pace au salon de Francfort 2017. // Source : Raphaelle Baut

Le groupe JLR doit entièrement revoir sa gamme d’ici à fin 2024. Le Jaguar I-Pace devait initialement être un modèle de transition, qui aurait été amélioré en une seconde génération, selon son ancien patron Thierry Bolloré. Cependant, le nouveau patron du groupe, Adrian Mardell, est revenu sur les décisions de son prédécesseur. En 2025, ce modèle aura quand même 7 années de carrière derrière lui. Pour un premier modèle 100 % électrique, ce n’est pas si mal. Surtout qu’il a permis à la marque de tirer beaucoup d’enseignements, qui lui seront utiles pour la gamme électrique à venir.

Chez Mercedes, l’EQC s’est retiré en toute discrétion

Lui aussi a été le premier modèle 100 % du constructeur allemand. Mais, depuis, contrairement à Jaguar, Mercedes a largement étendu sa gamme électrique. Le SUV électrique EQC n’a pas réellement trouvé sa clientèle. Dès sa sortie en 2019, son positionnement n’était pas idéal. Une autonomie un peu juste (enfin, plutôt des consommations trop hautes) et des puissances de charge limitées n’ont pas aidé à convaincre face à d’autres concurrents (y compris l’I-Pace). Il a quand même un volume deux fois supérieur au Jaguar I-Pace au niveau européen, comme en France.

Mercedes EQC. // Source : Mercedes

Il aura été un premier brouillon et il n’aura pas de seconde chance. Le Mercedes EQC est officiellement sorti du catalogue. Les clients Mercedes optent désormais pour d’autres modèles électriques de la gamme : de l’EQA, pour le plus vendu, jusqu’à l’EQS SUV, pour le plus luxueux des SUV à 150 000 €.

Honda e : petit ange parti trop vite…

Là encore, la Honda e a été le premier modèle 100 % électrique de Honda pour partir à la conquête des marchés internationaux en 2020. Son charme aurait pu faire des ravages si son prix et son autonomie ne détournaient pas les acheteurs vers des modèles offrant un meilleur rapport qualité/prix. La mignonne citadine ne sera ni mise à jour, ni remplacée sur ce segment, comme l’a annoncé une responsable d’Honda Europe en juillet 2023.

La Honda e a certainement été un peu trop en avance sur son temps avec son intérieur futuriste, mais pas assez affutée pour la motorisation électrique. De toute façon, Honda s’est retrouvé en difficulté pour la produire. Même si elle avait eu plus de succès, avec un prix plus abordable, les délais, pour en obtenir une auraient probablement eu raison de la motivation des acheteurs.

Honda e. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

De notre trio du jour, la Honda e est la lanterne rouge du classement avec 414 immatriculations en Europe au premier semestre 2023, en baisse de 70 %. En France, 148 clients auront immatriculé une Honda e en 2022 et seulement 36 pour 2023. C’est assurément un futur collector, alors n’hésitez pas à en acquérir une tant qu’il en est encore temps !

C’est vraiment le modèle que l’on regrettera dans le paysage automobile. Trois ans de carrière, c’est bien trop court pour cette petite citadine.

D’autres modèles phares vont tirer leur révérence d’ici à 2025

Les Renault Zoé, Twingo, Twizy et Nissan Leaf vont aussi bientôt quitter les catalogues des constructeurs. Ces modèles auront marqué leur temps et auront eu plusieurs évolutions — même si la Twingo électrique aurait certainement mérité un autre traitement.

Ces modèles rejoindront les BMW i3 et Hyundai Ioniq, qui ont aussi contribué à faire bouger les lignes de la mobilité électrique.

