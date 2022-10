Le constructeur vietnamien VinFast a profité du salon de l’automobile à Paris pour mettre en avant sa gamme de véhicules électriques, dont les modèles VF6 et VF7.

La gamme du constructeur automobile vietnamien s’étoffe. À l’occasion de l’édition 2022 du Mondial de Paris, qui dure du 17 au 23 octobre, le fabricant asiatique a présenté deux nouveaux modèles — les VF6 et VF7. Ils s’ajoutent à deux voitures que l’on connaissait déjà : les VinFast VF8 et VF9. Nous avions eu l’occasion cet été de prendre en main la VinFast VF8.

VinFast présente les VF6 et VF7

VinFast, qui en est à sa seconde participation au salon après un passage en 2018, n’a toutefois pas abattu toutes ses cartes d’emblée. On ne sait pas, par exemple, à quel prix les VF6 et VF7 seront commercialisés. À titre de comparaison, le VF8 va de 46 050 à 72 500 euros environ, selon les caractéristiques, tandis que le VF9 est proposé de 62 750 à 99 300 euros.

De trois quarts, pour le VF7. // Source : Raphaëlle Baut pour Numerama

La marque vietnamienne se déploie rapidement en France : 20 points de vente ont été annoncés pour l’Hexagone, parmi la cinquantaine prévus en Europe — aux Pays-Bas et en Allemagne. Toutefois, elle n’a pas encore détaillé les caractéristiques de ses deux nouveaux véhicules, qui appartiennent au segment des citadines pour l’une et à celui des SUV compacts pour l’autre.

Selon Frandroid, il faut s’attendre à un moteur de 110 kW (équivalent à 150 ch) pour une autonomie supérieure à 300 km dans le cas du VF7. Cependant, le groupe n’a pas renseigné précisément la charge, la puissance et l’autonomie du véhicule. Car, bien entendu, VinFast a d’emblée embrassé le secteur de l’électrique. La jeune VF6 l’est aussi, comme les VF8 et VF9.

L’intérieur du véhicule. // Source : Raphaëlle Baut pour Numerama

Si VinFast se félicite de présenter pour la première fois sa gamme 100 % électrique (V6, VF7, VF8 et VF9) en France à l’occasion du salon, le marché suivra-t-il ? Les modèles VF8 et VF9 sont vendus avec un tarif très élevé. Avec un gabarit plus ramassé, VinFast a l’opportunité de proposer des fourchettes tarifaires plus basses et plus compétitives pour rivaliser avec le reste du marché.

Les véhicules VinFast font indéniablement partie des nouveautés électriques les plus attrayantes lors du Mondial de l’auto. Chez les Français, il y a des marques comme Hopium, NamX et La Bagnole, mais également des marques plus connues comme Peugeot, Jeep, Renault, Dacia, Alpine et Mobilize. D’ailleurs, Renault s’est amusé à réinventer sa vieille 4L en électrique.

De côté. // Source : Raphaëlle Baut pour Numerama

De face. // Source : Raphaëlle Baut pour Numerama

Vue arrière du VF6. // Source : Raphaëlle Baut pour Numerama