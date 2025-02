Lecture Zen Résumer l'article

Pour parfaire la configuration de sa voiture, quoi de mieux que d’opter pour des accessoires. Tesla devrait bientôt proposer toute une ligne d’accessoires pour son nouveau Model Y. Une glacière adaptée au coffre avant pourrait être de la partie.

Quand on passe commande d’un véhicule neuf, on peut personnaliser sa voiture comme on le souhaite. En plus des différentes options, les constructeurs aiment bien mettre en avant leurs accessoires adaptés au modèle.

Chez Tesla, il en existe évidemment une flopée, des simples tapis de sol aux fameux packs piste pour la Model S ou la Model 3. Dans sa dernière vidéo publiée le 8 février sur le nouveau Model Y décryptée par ses designers, le constructeur américain a confirmé « avoir des accessoires en approche » pour son SUV restylé.

Une glacière pour le frunk du Model Y ?

C’est un détail que nous avions remarqué lors de notre découverte en avant-première du nouveau Model Y, Tesla a ajouté un drain dans le fond du « frunk », le coffre à l’avant. Ce dernier permet aux propriétaires d’en faire de diverses utilisations, et nous avions suggéré humoristiquement que le frunk pourrait servir de glacière. Une fois les glaçons fondus dans le coffre, il suffirait d’ouvrir le drain et laisser l’eau s’écouler.

Le drain du nouveau Tesla Model Y (2025) // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Cependant, Tesla a déjà prévu le coup du pique-nique et pourrait bien proposer l’accessoire idéal. Au moment d’évoquer cette ligne d’accessoires à venir, on observe dans la vidéo un homme sortir une glacière parfaitement adaptée au frunk du SUV électrique. De quoi laisse penser qu’un tel équipement pourrait être proposé à l’achat. Tesla indique d’ailleurs qu’il y aura « plus de cas d’utilisation de ce frunk qu’auparavant ».

Une glacière spécifique au frunk du nouveau Model Y bientôt disponible ? // Source : Tesla via YouTube

D’autres équipements plus classiques

Comme sur l’ancien Model Y, on pourrait retrouver d’autres équipements un peu plus classiques. On pense notamment aux barres de toit pour transporter de gros objets ou installer un coffre supplémentaire. Dans la vidéo de présentation, le SUV est d’ailleurs équipé de ces galeries sur lesquelles des planches de paddle prennent place.

Le nouveau Tesla Model Y avec des barres de toit // Source : Tesla

Cet accessoire est déjà disponible à la commande, puisque l’ancien Model Y pouvait en être équipé. En toute logique, il ne devrait pas y avoir de problème de compatibilité puisqu’il n’y a pas eu de changement au niveau du toit sur la nouvelle mouture du SUV.

Tesla pourrait également reconduire le matelas gonflable à installer une fois la banquette rabattue pour les amateurs de camping.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+