Même Tesla a dû déployer des efforts considérables pour maintenir ses ventes en cette fin 2024. Le Tesla Model Y reste le leader du classement des voitures électriques de 2024 en France, mais l’écart avec les marques françaises se resserre.

Le mois de décembre clôture une année bien étrange en matière de ventes de voitures électriques en France. Si le mois de décembre n’est pas aussi catastrophique que d’autres mois de 2024, les volumes d’immatriculations restent en recul par rapport à 2023 selon AAA Data : -20 %. Il faut dire que le mois de décembre 2023 avait enregistré un nombre record de véhicules électriques (essentiellement chinois), qui allaient être privées du bonus écologique en 2024.

Les immatriculations de voitures électriques enregistrent tout de même une baisse de 3 % sur l’année, malgré les 50 000 dossiers de leasing social. Même Tesla n’est pas épargné par les difficultés du marché.

Immatriculations des voitures électriques en 2024 // Source : Raphaelle Baut (données AAA Data)

Model Y reste en tête, mais avec une avance réduite

En décembre 2024, le Tesla Model Y est sur la première place des immatriculations de voitures électriques avec 4 807 exemplaires. Ce chiffre est supérieur de 4 % à celui de décembre 2023. La marque a consenti à des remises commerciales pour atteindre cet objectif. Le modèle se fait cependant talonner par la Renault 5, signe que l’écart avec les marques françaises s’est réduit.

Tesla Model Y toujours 1er VE vendu en 2024 // Source : Tesla

Sur l’année 2024, le Model Y est en recul de 23 %, malgré les 28 755 immatriculations qui le mènent à la tête du classement des voitures électriques.

La Tesla Model 3, qui menait la danse en décembre 2023, paye cher la perte du bonus gouvernemental. Les immatriculations sont en recul de 82 % par rapport à décembre de l’année dernière, et le modèle enregistre une baisse globale de 53 % sur l’année. C’est une épine dans le pied de Tesla sur le marché français. Surtout que les Model S et X sont aussi en chute libre, hantant le bas du classement.

Il y a eu beaucoup de R5 sous le sapin, pour le reste, c’est plus compliqué

Renault a réussi à faire immatriculer 4 681 exemplaires de sa R5 e-tech au mois de décembre. C’est en progression par rapport au mois de novembre, qui était déjà particulièrement bon.

On notera que BMW continue de placer son iX1 toujours plus haut dans le classement des voitures électriques de France. La marque a également fait entrer le iX2 et l’i4 dans le TOP 20 de décembre. Le constructeur allemand profite quand même du coup de mou sur d’autres modèles habituellement haut dans le classement : Peugeot e-208, MG4, Fiat 500e…

Le reste des immatriculations de décembre ne présente rien de particulièrement remarquable, si ce n’est un sacré coup de mou des modèles du groupe Stellantis.

Voici le classement des 20 premiers véhicules électriques immatriculés en décembre :

TESLA – MODEL Y 4 807 RENAULT – RENAULT 5 4 681 RENAULT – SCENIC 1 190 CITROEN – E-C3 1 182 MINI – MINI 1 163 B.M.W. – IX1 952 TESLA – MODEL 3 885 FIAT – 500 877 M.G. – MG4 865 DACIA – SPRING 848 RENAULT – MEGANE-E 803 VOLKSWAGEN – ID.3 696 VOLKSWAGEN – ID.4 657 PEUGEOT – 208 628 HYUNDAI – KONA 625 SKODA – ENYAQ 537 B.M.W. – IX2 474 PORSCHE – MACAN 429 AUDI – Q4 E-TRON 374 B.M.W. – SERIE 4 330

