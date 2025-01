Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion du Salon de Bruxelles, Renault lève le voile sur l’habitacle (presque) définitif de la future Twingo électrique. Au menu, de la couleur et de l’habitabilité.

La fameuse « Renaulution » se poursuit en 2025. À grands coups de néo-rétro, Renault a ressuscité deux de ses modèles historiques, la R5 présentée en février 2024 et la R4 dévoilée au Mondial de Paris en octobre dernier. Comme vous le savez, le constructeur au losange s’apprête à donner un second souffle à un autre modèle populaire, bien connu des centres-villes : la Twingo.

Et c’est à l’occasion du salon de Bruxelles, qui se tient du 10 au 19 janvier, que le constructeur au Losange lève (un peu) plus le voile sur sa citadine électrique attendue pour 2026 à moins de 20 000 € (hors possible bonus écologique).

La future Renault Twingo sera présentée officiellement en 2026. // Source : Renault

L’intérieur sera fun…

Voici donc l’habitacle de cette Renault Twingo qui se veut tout d’abord original et coloré. Regardez plutôt ses sièges et contre-portes à motifs, ses poignées de porte d’un vert vif ou encore sa planche de bord flottante et cylindrique imitant la teinte extérieure du prototype.

Cette dernière accueille en son centre un écran tactile d’une diagonale de 10,1 pouces et, bonne nouvelle, des commandes physiques pour le contrôle de la ventilation, partagés notamment avec le nouveau Symbioz ou la Clio. Le conducteur, quant à lui, peut compter sur un compteur numérique de 7 pouces.

L’habitacle de la Renault Twingo électrique mise sur la couleur pour séduire. // Source : Renault

… et surtout pratique !

À l’image de son aïeule des années 1990, la future Twingo électrique mettra à l’honneur l’habitabilité. Elle profitera à l’arrière d’une banquette coulissante, permettant ainsi de moduler l’espace à bord selon ses besoins : plus de place aux jambes pour les passagers ou un volume de coffre plus conséquent. Pour le moment, Renault n’a pas communiqué de données techniques à ce sujet.

La banquette arrière de la future Twingo sera coulissable. // Source : Renault

Si la prochaine Twingo imite le look de la première génération, la nouvelle mouture aura cinq portes et non trois pour un accès plus facile aux places arrière. Le concept-car est équipé d’un toit panoramique baignant de la lumière l’habitacle. Cependant, il ne faut pas s’attendre à le retrouver sur le modèle de série, restrictions des coûts oblige.

Le toit vitré, un élément qu’on ne devrait pas retrouver sur le modèle définitif.. // Source : Renault

Quelques changements opérés à l’extérieur

La marque au losange profite également de cette présentation intérieure pour apporter de légères évolutions au design extérieur. Le concept est ainsi moins large, des prises d’air ont été rajoutées à l’avant, tandis que des vitres de custode ont pris place à l’avant. Autant de détails qui font que la voiture se rapproche de plus en plus de sa version finale.

On le rappelle, la nouvelle Renault Twingo électrique doit être présentée l’année prochaine. Comme la R5, son concept devrait être hautement fidèle au modèle définitif.

Moins de 20 000 € pour la future Twingo électrique. // Source : Renault

Pour ce qui est de la technique, on sait déjà que la plateforme sur laquelle reposera la future Twingo sera l’AmpR Small partagée avec les R5 et R4 et qu’elle utilisera une batterie LFP (lithium-fer-phosphate). Afin de contenir le prix sous la barre symbolique des 20 000 €, Renault a fait appel à un partenaire chinois pour le développement de son modèle.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+