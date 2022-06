La Mercedes Vision EQXX vient de surpasser ce résultat en effectuant cette fois un trajet de 1 200 km. Ce trajet met en valeur une autre spécificité technique propre au concept Vision EQXX.

Après un premier roadtrip d’un peu plus de 1 000 km entre Stuttgart et Cassis, le constructeur s’est lancé un nouveau challenge. Le concept Mercedes Vision EQXX a relié Stuttgart à Silverstone, avant de terminer son itinéraire sur le circuit automobile du même nom. Les 1 202 km ont été réalisés en 14h30 et en affichant une consommation moyenne de 8,3 kWh/100 km. C’est un nouveau record d’efficience pour la marque.

Si l’aérodynamisme contribue grandement aux bons résultats du concept, sur cette nouvelle épreuve, c’est aussi la gestion thermique du groupe motopropulseur qui a fait ses preuves.

Une bonne gestion thermique comme clé d’efficience

Lors du premier itinéraire, le concept Vision EQXX a circulé avec des températures particulièrement fraîches comprises entre 3 et 18 °C. Cette météo assez froide a poussé l’équipe à maximiser la régénération lors du passage par les Alpes. L’aérodynamisme et le poids de 1 755 kg ont alors joué un rôle important pour établir ce premier record.

L’itinéraire nouveau record Vision EQXX. // Source : Mercedes

Sur ce second trajet de 1 202 km, le véhicule a été confronté à des températures estivales, allant jusqu’à 30 °C. C’est aussi un trafic routier particulièrement dense, au départ de Stuttgart et dans le sud-est de l’Angleterre, qui aurait pu mettre à mal le projet de Mercedes. Ces conditions ont imposé au Vision EQXX de devoir refroidir le groupe motopropulseur électrique, ainsi que l’habitacle avec la climatisation. Et cette fois, il n’y avait pas descente de cols des Alpes pour jouer sur la régénération pour compenser l’autonomie perdue par le refroidissement du véhicule.

La pompe à chaleur du Vision EQXX s’est avérée très efficace et surtout peu énergivore aux vues des conditions. Le système de gestion thermique implanté dans le modèle est pourtant extrêmement petit et léger, mais celui-ci exploite parfaitement la circulation de l’air pour refroidir les différents éléments.

La Mercedes Vision EQXX // Source : Mercedes

Le gain d’efficience passe aussi par la gestion thermique du véhicule, qui ne doit pas avoir un impact trop négatif sur la consommation. C’est un aspect qui manque encore actuellement à beaucoup de véhicules électriques, souvent à cause du coût de ces solutions. Les expérimentations de Mercedes en la matière devraient être rapidement intégrées aux futurs véhicules de série de la marque.

Quelques détails sur le roadtrip partagé par Mercedes

À l’annonce du résultat de 1 202 km en une seule charge d’une batterie d’environ 100 kWh, beaucoup vont penser que le test a été réalisé sur le réseau secondaire avec une vitesse moyenne assez faible et stable. C’était fréquemment le cas des premiers records d’autonomie réalisés par des fans de Tesla.

Début Stuttgart Untertürkheim, 21 juin , 2022, 08:15 CEST Arrivée Silverstone, 22 juin, 2022, 18:02 BST (heure britannique) Itinéraire Untertürkheim, Reims, Calais, Brackley Distance en voiture 1 202 kilomètres Temps de conduite total (sur deux jours) 14 heures et 30 minutes Vitesse moyenne 83 km/h Vitesse maximale 140 km/h Consommation moyenne 8,3 kWh par 100 km

Comme pour son premier trajet, Mercedes joue la transparence sur l’itinéraire emprunté. Plusieurs données chiffrées permettent d’apprécier les résultats réalistes du modèle. Le concept Mercedes Vision EQXX a emprunté l’autoroute et aux vitesses réglementaires.

Par contre, pour terminer les derniers pourcentages de la batterie, c’est avec 11 tours du circuit de Silverstone qu’un pilote de Formula E a poussé le modèle dans ses derniers retranchements, allant jusqu’à la vitesse maximale autorisée par le véhicule : 140 km/h.

Mercedes Vision EQXX sur le circuit de Silverstone. // Source : Mercedes

Le résultat de l’expérimentation est particulièrement encourageant et Mercedes n’en a apparemment pas encore terminé avec ses essais longues distances.