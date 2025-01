Lecture Zen Résumer l'article

Flexis, une start-up française détenue par le groupe Renault et Volvo, promet de révolutionner le monde des utilitaires électriques. Elle vient de dévoiler sa gamme de véhicules composée de trois modèles, allant de la petite camionnette au grand fourgon.

Les centres-villes ferment de plus en plus leurs portes aux véhicules thermiques avec les Zones à Faibles Émissions (ZFE) ou encore les Zones à Trafic Limité (ZTL). Si les particuliers s’adaptent au fur et à mesure en adoptant des moyens alternatifs ou la voiture électrique, les professionnels, eux aussi, font leur transition. Cependant, l’offre de véhicules électriques adaptés aux professionnels n’est pas encore aussi développée que pour les automobilistes classiques.

C’est dans ce contexte qu’intervient la start-up originaire de Lyon baptisée Flexis. Cette jeune marque s’attaque à un marché en pleine croissance, celui de la livraison du dernier kilomètre. Derrière elle se cachent deux géants de l’industrie : Renault et Volvo Group (la marque de poids lourds, pas de voitures). Un troisième acteur est aussi de la partie, la compagnie maritime CMA CGM.

Une gamme de 3 véhicules

Après avoir réinterprété le mythique utilitaire de Renault avec l’Estafette Concept, que vous avez pu voir au Salon de l’Auto en octobre dernier, Flexis présente ce mercredi 29 janvier sa gamme de véhicules 100 % électriques dédiés à la livraison. Encore à l’état de prototypes, ils sont proches à 95 % des modèles de série, dont la commercialisation est prévue à l’horizon 2026.

Le premier de ces utilitaires est le Panel Van, un fourgon tout ce qu’il y a de plus classique avec ses portes latérales coulissantes. Celui-ci sera décliné en deux longueurs : 4,87 m et 5,27 m. En revanche, la hauteur est limitée à 1,90 m. Une déclinaison type « châssis-cabine » constitue le deuxième utilitaire de la gamme, et permet d’adapter selon les besoins la plateforme à l’arrière.

Le Flexis Panel Van… …et sa déclinaison Cargo Van

Le troisième utilitaire électrique, et pas des moindres, n’est autre que la version plus civilisée du concept Estafette. Baptisé Step-in Van, il est présenté comme étant le « véhicule phare de Flexis ». Ce fourgon s’inspire des véhicules de livraison américains avec une porte à enroulement à l’arrière pour le chargement et des portes coulissantes à l’avant.

Le Flexis Step-in Van // Source : Flexis

D’une hauteur perchée à 2,60 m, le Step-in Van permet aux livreurs de se tenir debout à l’intérieur de la zone de chargement (jusqu’à 1,90 m). Par ailleurs, le professionnel n’a plus besoin de faire le tour pour aller chercher la cargaison, puisqu’une porte entre la cabine et l’arrière du véhicule permet de circuler librement.

Le Flexis Step-in Van // Source : Flexis

Une seule plateforme commune

Les trois utilitaires reposent sur la même plateforme technique développée par la filiale Ampere de Renault. Il s’agit d’une architecture type « skateboard », c’est-à-dire un châssis pouvant devenir une multitude de véhicules sans aucune adaptation spécifique. Ce dernier intègre la batterie dans un plancher volontairement bas afin de faciliter le chargement.

Flexis ne précise pas la capacité de la batterie, mais indique qu’elle offrirait jusqu’à 450 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Et grâce au fonctionnement en 800 V, la recharge rapide prendrait seulement 18 minutes. Une telle architecture est pertinente pour des besoins professionnels.

Les trois utilitaires reposent sur la même plateforme // Source : Flexis

Conçue autour du logiciel (SDV), cette plateforme permet aux utilitaires électriques d’être ultra-connectés et ainsi de « de communiquer avec les opérateurs et les gestionnaires de flotte en temps réelle afin de maximiser l’efficacité opérationnelle tout en permettant de suivre la performance des véhicules. »

Déjà 15 000 commandes

Les acteurs du secteur semblent séduits. Flexis annonce avoir signé 10 lettres d’intention de partenariats avec des acteurs logistiques en Europe, ce qui se traduit par une flotte de 15 000 véhicules sur les trois prochaines années. Les utilitaires seront assemblés dans l’usine Renault de Sandouville (76), et pourront être vendus ou entretenus au sein du réseau Renault Trucks et Volvo Trucks.

