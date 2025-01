Lecture Zen Résumer l'article

Une vidéo d’un internaute sur TikTok a suffit a créer un buzz autour d’une aberration routière : on peut être verbalisé pour avoir payé un péage avec son téléphone. Emmanuel Macron a répondu

Dans une vidéo qui cumule 4,8 millions de vues au 23 janvier 2024, un jeune homme surnommé « Saint » affirme avoir été verbalisé en sortie d’un péage parce qu’il avait payé avec Apple Pay. La fonction de paiement par téléphone, si pratique, devient vite une habitude dans la mesure où la totalité des commerces l’accepte et que les banques françaises sont compatibles. Sauf que, aussi absurde que cela paraisse, payer au péage avec son smartphone est interdit.

Apple Pay sur la néobanque N26 // Source : N26

Pour comprendre pourquoi, il suffit de lire le Code de la Route : selon l’article R412-6-1, l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit, même si le véhicule est temporairement à l’arrêt, comme devant une barrière de péage. Si un policier applique scrupuleusement cette règle, alors il peut vous verbaliser si vous payez le péage avec un smartphone. Dans la pratique, nous avons payé des dizaines de fois le péage sans problème avec Apple Pay, même devant des agents qui ne relevaient pas.

Mais le zèle d’un policier a permis de mettre en évidence cet anachronisme dans les usages — on peut convenir que payer le péage avec un smartphone n’est pas similaire à avoir son smartphone en mains pendant qu’on roule. La sanction, en plus, est lourde : 90 € d’amende (135 € si elle est payée plus tard) et 3 points de retrait sur le permis.

Le rebondissement inattendu dans cette affaire, c’est que le président de la République s’en est emparée. Dans une vidéo sur TikTok, Emmanuel Macron a fait un montage rapide pour annoncer qu’il trouvait cette disposition absurde et « qu’en 2025, on doit pouvoir payer le péage avec son téléphone ». Il a affirmé avoir transmis le dossier au ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau pour faire évoluer la législation.

En bref, encore un peu de patience, le geste que vous faites depuis des années sera peut-être bientôt légal. Et si vous ne voulez plus le faire du tout, vous pouvez passer au télépéage : certains proposent même des réductions pour les voitures électriques.

