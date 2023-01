Les péages vont augmenter le 1er février 2023, avec des tarifs en hausse d’environ 4.75 %. En même temps, plusieurs réseaux autoroutiers annoncent des remises de 5 % pour les voitures électriques. Comment ça marche ?

La mauvaise nouvelle pour les automobilistes est tombée dès le 2 décembre 2022, les tarifs des péages en France augmentent au 1er février 2023, pour suivre l’inflation. Les hausses sont variables, selon les réseaux et les barrières de péages, mais l’augmentation moyenne des tarifs est de 4,75 % en France. Pour accompagner cette annonce, plusieurs concessionnaires autoroutiers ont communiqué sur des remises supplémentaires pour certains types de trajet, mais aussi pour les automobilistes qui roulent en voiture électrique.

Ainsi, une remise de 5 % pour les voitures électriques, valable pour une durée d’un an, est actée sur certaines autoroutes. Derrière la bonne nouvelle pour les finances de certains automobilistes, on se rend compte que l’offre est finalement assez limitée dans son usage. Où et comment marche vraiment cette remise pour les voitures électriques ?

Une réduction disponible seulement sur les réseaux SANEF/SAPN et APRR/AREA

Toutes les autoroutes ne proposent pas cette remise pour les voitures électriques. On peut dire que la France se retrouve divisée en deux parties pour l’application de cette remise. Les autoroutes du nord de la France dépendantes des réseaux SANEF/SAPN, ainsi que les réseaux de l’est de la France qui sont détenus par APRR et AREA, vont proposer la remise de 5 % pour les voitures électriques.

Carte des concessions d’autoroutes où la remise voiture électrique est active // Source : Autorité des régulations de transport (modifié numerama)

Par contre, le groupe Vinci, qui détient les autoroutes de l’ouest et du sud, n’a pas suivi le mouvement et ne propose aucune ristourne pour les automobilistes circulant en voiture électrique sur son réseau d’autoroutes.

Certains opérateurs plus petits peuvent aussi proposer des offres locales plus spécifiques. C’est notamment le cas des Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) qui disposent d’une offre, nommée l’éclaireur, permettant jusqu’à 70 % de réduction pour les véhicules électriques.

Comment marche cette remise sur les tarifs des péages ?

Cette remise n’a rien d’automatique. Ce n’est pas parce que vous vous présentez à un péage de l’autoroute A4 à bord d’une Tesla que vous bénéficierez de 5 % de remise sur votre tarif de péage.

Pour profiter de la remise promise, il faut forcément utiliser un badge de télépéage. Il s’agit en plus d’adopter les formules d’abonnement télépéage spécifiques pour les véhicules électriques. Pour le réseau SANEF, il s’agit de l’offre « Electrique + », disponible auprès de Bip&Go. APPR n’a pas encore mis en ligne la nouvelle formule sur son site d’abonnement Fulli.

Le badge télépéage n’est d’ailleurs associable qu’à un seul véhicule électrique, dont l’immatriculation est associée au badge lors de la souscription. Si vous disposez déjà d’un badge télépéage, il faudra probablement changer de formule pour pouvoir bénéficier de la remise de 5 % sur le réseau d’autoroute concerné.

Barrière de péage A41 // Source : Flickr Guilhem Vellut

Une offre finalement trop limitée

Il ne sera donc pas si évident de bénéficier des prix 2022 sur les péages français, sur toute l’année 2023, parce que l’on roule en voiture électrique. D’une part, parce que l’offre exclue beaucoup trop d’autoroutes françaises, en ne concernant que les secteurs Nord et Est de la France, mais d’autre part, elle pousse à souscrire à un abonnement télépéage, qui peut avoir rapidement des frais cachés en cas de non-utilisation. Cette offre s’adresse alors plutôt à des utilisateurs réguliers des autoroutes concernées qu’à ceux qui vont partir deux fois dans l’année en vacances en empruntant l’autoroute avec leur voiture électrique.

Pour les utilisateurs et utilisatrices quotidiens de certains tronçons d’autoroutes, les remises sur les courts trajets quotidiens et réguliers seront toujours plus favorables que ce badge pour voiture électrique.

On notera quand même que les réseaux Sanef et APPR sont les plus actifs pour favoriser la transition vers l’électrique. Même si cette remise reste contraignante à obtenir, les deux opérateurs font de gros efforts pour installer des bornes sur toutes les aires d’autoroute. APRR annonçait d’ailleurs le 9 janvier avoir équipé 100 % de ses aires de service de bornes de recharge.

