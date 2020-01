Apple Pay est le service de paiement d'Apple qui s'utilise aussi bien sur un iPhone que sur une Apple Watch ou directement dans le navigateur d'un Mac. Est-ce que votre banque est compatible ? Si oui, comment la configurer ? Numerama vous explique tout.

Apple Pay est disponible en France depuis 2016. Cette option permet de payer ses achats en magasin ou sur le web simplement en approchant son téléphone du terminal de paiement ou de cliquer sur un bouton de paiement. Si vous utilisez iOS, vous avez probablement accès à Apple Pay.

iPhone, iPad et Watch compatibles

Pour utiliser Apple Pay, il vous faut un appareil Apple compatible. Tous les iPhone avec Face ID et avec Touch ID, sauf l’iPhone 5S, sont compatibles avec Apple Pay, tout comme les iPad Pro, Air, classique et mini qui possèdent Touch ID ou Face ID. Sur Mac, il est possible d’utiliser Apple Pay avec Touch ID si vous avez une Touch Bar, ou en s’authentifiant depuis un iPhone ou une Watch sur tous les Mac vendus après 2012.

iPhone iPad Watch Mac iPhone 6 iPad Pro (tous) Première Génération MacBook Air (avec Touch ID) iPhone 6S iPad mini (avec Touch ID) Series 1 MacBook Pro (avec Touch ID) iPhone 7, 7 Plus iPad (avec Touch ID) Series 2 Tous les Mac sortis après 2012 associés à un iPhone ou une Watch compatible iPhone 8, 8 Plus iPad Air (avec Touch ID) Series 3 iPhone X Series 4 iPhone XS, XS Max Series 5 iPhone XR iPhone 11 iPhone 11 Pro, Pro Max

Banques compatibles

Si les banques ont traîné pour rendre leurs cartes compatibles Apple Pay, force est de constater que l’offre est en 2020 plutôt bien intégrée chez les différents établissements français et européens. Nous conseillions il y a quelques années de se laisser tenter par une néobanque comme Revolut ou N26 pour profiter de l’option : aujourd’hui, votre banque classique fera probablement l’affaire. Des services de tickets restaurant comme LunchR sont aussi disponibles sur Apple Pay : il suffit d’enregistrer la carte dans Wallet comme une carte de paiement.

Banque Populaire

boon. by Wirecard

Apetiz

Arkea Banque privée

Casino Banque

Banque de Savoie

Banque BCP

BNP Paribas

Bunq

Crédit Coopératif

Crédit Mutuel (Massif central, Bretagne, Sud-Ouest)

Fortuneo

Crédit du Nord

Hello Bank

HSBC

La banque Postale

Lydia

MaFrenchBank

Max

Monese

Orange Bank

Caisse d’Épargne

Carrefour Banque (cartes de débit et de débit différé MasterCard)

Edenred (cartes Ticket Restaurant)

Orange Cash

N26 (Mastercard)

Société Générale

Boursorama

En France, les banques annoncées comme compatibles prochainement par Apple sont les suivantes :

Crédit Agricole

CIC

Crédit Mutuel

LCL

Banque Transatlantique

Vous pourrez l’utiliser dans tous les établissements qui possèdent un lecteur compatible. Visa a annoncé en avoir déjà déployé 400 000 en France. Sachez en plus qu’Apple Pay, grâce à Touch ID ou Face ID, est considéré comme une authentification forte : cela signifie que les montants maximum associés au paiement sans contact ne s’appliquent pas. Vous pouvez payer une somme autorisée par le plafond de votre carte : nous avons déjà testé Apple Pay pour des achats de plusieurs centaines d’euros sans le moindre souci.

Si vous correspondez aux critères, suivez les étapes ci-dessous et vous pourrez ensuite bénéficier à loisir d’Apple Pay.

Comment installer Apple Pay sur iPhone ?

Il faut tout d’abord accéder à l’application Wallet, pré-installée sur votre appareil. Une fois ouverte, celle-ci vous demande d’enregistrer une carte bancaire. Pour cela, la caméra de votre téléphone s’active et vous devez ensuite faire entrer votre moyen de paiement dans le cadre qui apparaît sur votre écran.

L’application va lire la série de chiffres inscrite sur le recto de la carte il ne vous restera plus qu’à renseigner sa date d’expiration et le cryptogramme inscrit au verso. Après avoir reçu un code de confirmation par SMS, vous serez prêt à utiliser Apple Pay.

Pour réaliser vos achats avec cette fonctionnalité vous n’aurez qu’à approcher votre appareil du terminal de paiement du magasin et la transaction s’effectuera un peu de la même manière qu’un paiement sans contact. Sauf que vous n’aurez plus besoin de dégainer votre carte bleue. Pour valider l’achat, Apple Pay utilise Touch ID pour reconnaître l’empreinte digitale de l’utilisateur mais il est également possible de payer avec le code de la carte bancaire ou Face ID sur les iPhone X, XR, XS, XS Max, 11 et 11 Pro.

Sur la Watch, c’est encore plus simple : un double tap sur le bouton active Apple Pay, qui sait que vous êtes le bon utilisateur car vous êtes celui qui a déverrouillé la montre et continue à la porter.

Quel intérêt ?

La sécurité est de mise puisque Apple Pay ne stocke aucune information de paiement, ni dans le téléphone, ni sur ses serveurs. Les commerçants n’y ont pas non plus accès : c’est le fournisseur de la carte qui génère un token à chaque requête.

Apple Pay veut favoriser la fluidité des paiements en magasin mais son plus grand avantage est surtout de faciliter les transactions en ligne. Concrètement, sur un site marchand, une simple vérification de votre empreinte permettra d’acheter un produit : vous n’avez ni de compte à créer, ni d’adresse à remplir (ce sont les informations liées à votre compte iTunes qui sont utilisées). Même plus besoin de s’encombrer d’un mot de passe à retenir.

Si vous voulez tenter à moindre frais, la carte Carrefour Banque coûte 14 euros à l’année et se greffe sur votre compte actuel. La carte N26 est probablement l’autre solution la moins coûteuse, tout comme sa concurrente Revolut. Orange Bank est également compatible si vous souhaitez garder vos comptes en France.

Article publié initialement le 14 février 2017