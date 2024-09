Lecture Zen Résumer l'article

En août 2024, les ventes de voitures électriques ont augmenté dans plusieurs pays européens. Toutefois, ils ne font pas le poids face aux plus grands marchés comme l’Allemagne, la France ou l’Italie qui décrochent. Le marché de l’électrique en Europe affiche -43,9 % par rapport à août 2023, mais ce chiffre ne dit pas tout.

Quand l’Allemagne éternue, c’est tout le marché automobile européen qui prend froid. Toutes les motorisations sont touchées en Europe par une baisse du nombre d’immatriculations des véhicules, mais l’électrique est la plus affectée. L’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA) vient de publier le 19 septembre 2024 les statistiques européennes du mois d’août et en profite pour faire appel à l’aide de l’UE. L’ACEA aimerait repousser l’application de la règlementation CAFE, qui contraint les constructeurs à baisser leurs volumes d’émission de CO2, et les mauvais chiffres du mois d’août sont utilisés pour légitimer leur demande.

Il faut toujours se méfier des pièges au moment de comparer les données d’immatriculations uniquement avec le même mois de l’année précédente. Les résultats catastrophiques de l’électrique au mois d’août 2024 le sont-ils vraiment ? Ils ne sont certes pas bons, mais il ne faut pas oublier que le mois d’août 2023 sortait aussi de l’ordinaire.

-69 % d’immatriculations d’électriques en Allemagne, mais attention

Fin 2023, l’Allemagne a décidé brutalement de suspendre les incitations fiscales pour l’achat d’une voiture électrique. Depuis, il y a comme un effet boule de neige sur les immatriculations de voitures électriques dans les pays voisins. L’Allemagne est le plus gros marché automobile d’Europe avec une bonne longueur d’avance sur la France, l’Italie ou le Royaume-Uni (si l’on comptabilise toujours ces derniers en Europe). L’Allemagne, leader du marché, influence toute l’Europe, générant des doutes sur l’adoption des voitures électriques. Or, le doute crée de l’attentisme, ce qui n’est bon pour aucune industrie.

Selon les données brutes, le marché de l’électrique a baissé de 68,8 % en août 2024, par rapport à l’année dernière. Seulement 27 024 voitures électriques ont été immatriculées, au lieu de 86 649 l’année précédente, voilà qui est forcément inquiétant. Ce serait oublier que plus de 86 000 immatriculations durant un mois, c’est beaucoup, même pour l’Allemagne. En août 2023, le marché allemand avait miraculeusement bondi de +170 % en anticipation de la suppression de certaines aides. Il est possible d’observer ces mêmes anomalies sur le marché français lorsque le bonus est modifié ou que le gouvernement lance une mesure type leasing social.

Il ne faut pas nier que le marché de la voiture électrique est en recul en Allemagne par rapport à ce que l’on pourrait attendre d’un mois d’août « normal ». Néanmoins, ce n’est pas aussi catastrophique que ce que le chiffre de -69 % pourrait laisser penser. Pendant le premier semestre 2024, le pays n’enregistrait qu’un recul de -16,4 % sur les immatriculations de voitures électriques.

Et dans le reste des pays européens ?

Concernant les immatriculations du mois d’août 2024, l’Allemagne n’est pas le seul pays à afficher une baisse du côté des voitures électriques, par rapport à août 2023 :

Roumanie : – 69,3 %

Slovénie : -52,5 %

Italie : -40,9 %

Bulgarie : -37,7 %

France : -33,1 %

Finlande : -32,7 %

Suède : -30,6 %

Espagne : -24,8 %

La baisse est également observée en Autriche, Estonie, Lituanie, Lettonie, Irlande, Luxembourg, Pologne, Portugal et Slovaquie. Ce qui mène au résultat global de -43,9 %, sur lequel l’Allemagne pèse énormément.

Pour autant, plusieurs pays restent en croissance sur ce marché. Ils ne font cependant pas le poids : Belgique, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Grèce, Hongrie, Malte, Pays-Bas.

Un autre constat, bien moins négatif, se dégage lorsqu’on observe le cumul des immatriculations de janvier à août 2024, et qu’on compare cela à la même période en 2023 :

Pays Évolution 2023/2024 pour la période de janvier à août Allemagne -32 % Autriche -7,9 % Belgique +41,3 % Bulgarie -12,9 % Chypre +42,4 % Croatie +5,6 % Danemark +50,8 % Espagne +2,5 % Estonie -1,4 % Finlande -30,3 % France +8,1 % Grèce +13,1 % Hongrie +53,5 % Irlande -25,4 % Italie -12,3 % Lettonie -37,1 % Lituanie -17,2 % Luxembourg +20,4 % Malte +92,8 % Pays-Bas +4,5 % Pologne +1 % Portugal +9,5 % République tchèque +41,6 % Roumanie -29 % Slovaquie +8,8 % Slovénie -30 % Suède -21 % Union europ éenne -8,3 %

Ne tirons donc pas de conclusions hâtives sur l’avenir de la voiture électrique. Tout ce que ces chiffres confirment, c’est que le marché a encore besoin d’un peu de soutien dans les pays pour briser l’actuel plafond de verre. La suite pourrait ressembler à ce qui se passe en Chine ou en Norvège.

