Rolls-Royce affirme avoir battu plusieurs records avec son avion tout électrique, le Spirit of Innovation. Il a notamment atteint une pointe à 623 km/h. L'homologation du record est en cours.

623 km/h. C’est la vitesse de pointe que dit avoir atteinte Rolls-Royce avec son avion tout électrique le 16 novembre 2021, lors de plusieurs essais au-dessus de la base aérienne de Boscombe Down, dans le sud du Royaume-Uni. C’est également à cette occasion que le fabricant de moteurs d’avions a établi d’autres records sur plusieurs distances, selon un communiqué publié le 19 novembre.

L’avion tout électrique de Rolls-Royce s’attaque à plusieurs records de vitesse

Outre l’accélération jusqu’à 623 km/h, Rolls-Royce affirme avoir aussi dépassé deux autres records : le premier sur une distance de 3 kilomètres, en maintenant une allure de 555,9 km/h, le second sur une distance de 15 kilomètres, en atteignant 532,1 km/h. Au passage, l’avion est aussi parvenu à atteindre l’altitude de 3 000 mètres en un temps record (202 secondes, soit un peu moins de 3 minutes 30).

Selon la firme britannique spécialisée dans l’aéronautique, distincte de celle dédiée aux véhicules de luxe et qui porte le même nom, les précédents records ont été battus de très loin : de 213,04 km/h pour le premier et de 292.8km/h pour le second. Quant à la vitesse à laquelle l’aéronef baptisé Spirit of Innovation a atteint les 3 kilomètres de haut, la marque a été réduite de 60 secondes.

Il reste maintenant à certifier ces résultats. Rolls-Royce est de toute évidence très confiant, car il indique avoir transmis toutes ses données de vol à la Fédération Aéronautique Internationale, qui est l’instance chargée de contrôler et de valider ce genre de records mondiaux. S’ils sont approuvés, ce sera remarquable pour un avion qui a volé pour la première fois… en septembre 2021.

Le Spirit of Innovation s’appuie sur un ensemble de 6 480 cellules énergétiques qui, selon Rolls-Royce, pourraient charger 7 500 smartphones. La tension électrique du système atteint 750 volts, ce qui, explique le constructeur, constitue une puissance élevée pour un poids réduit, comparable à une Formule 1 électrique. Quant à la puissance de la motorisation, elle atteint 400 kW, comme une supercar.

Une vitesse encore basse face aux avions à réaction

Il n’est pas forcément évident de se représenter ces vitesses sans quelques points de comparaison. À titre indicatif, il faut savoir que le record de vitesse sur rail pour un engin à vocation commerciale a été établi en 2007 par un TGV. Il a atteint 574,8 km/h. Cependant, la vitesse de circulation courante sur les lignes à grande vitesse est nettement moindre, avec un plafond à 320 km/h.

Les performances du Spirit of Innovation doivent aussi se comparer aux avions à réaction et l’écart en la matière est indéniable : les avions de ligne se déplacent en général entre 800 et 950 km/h, soit un peu en dessous de la vitesse du son. Cependant, la comparaison a ses limites : le Spirit of Innovation ne vise pas le même marché ni n’entend répondre aux mêmes enjeux que les avions moyen et long-courriers.

Les avions électriques pourraient constituer une option pour développer des trajets aériens de courte et de moyenne distance, en complément en train. Outre le transport de personnes dans des aéronefs de petite taille, ces aéronefs pourraient aussi servir pour le fret. C’est d’ailleurs une perspective qui intéresse par exemple DHL : la société a passé commande pour douze appareils.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo