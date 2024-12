Lecture Zen Résumer l'article

La mise à jour Tesla de Noël 2024 est là ! Quelles sont les fonctionnalités ajoutées aux Model 3, Y, S et X ?

Tous les ans, Tesla annonce une mise à jour de Noël, comme un cadeau sous le sapin des conducteurs et conductrices de Model S, Y, 3, X ou Cybertruck. Ces mises à jour événementielles sont plus ou moins fournies selon les années et si certaines restent en mémoire, d’autres sont rapidement oubliées. En 2023, les mises à jour d’été ont par exemple apporté plus de fonctionnalités que celle au milieu de l’hiver.

Que contient la mise à jour de Noël 2024 ? Pas de rumeurs ou de déchiffrage de code source, Tesla a donné la réponse sur son compte X.

Application Apple Watch pour Tesla, enfin !

L’application Apple Watch pour Tesla // Source : Montage Numerama

« Utilisez votre Apple Watch comme clé de téléphone. Vous pouvez également voir la charge de la batterie, ouvrir le coffre avant et activer la climatisation », affirme le quasi communiqué de presse. C’est une avancée mineure qui ne concerne que les conducteurs dans l’écosystème Apple, mais un confort indéniable pour celles et ceux qui ont une Apple Watch. Grosso modo, vous aurez les fonctions de base de l’application au poignet.

Pour aller plus loin Quelle Apple Watch choisir ? Notre comparatif des montres connectées d’Apple

Les meilleures avancées ne sont pas les plus mises en avant

Il faut passer l’effet d’annonce de l’application Apple Watch pour avoir de vrais changements qui vont vraiment améliorer le quotidien des possesseurs de Tesla. Par exemple, la mise à jour de Noël 2024 apporte l’enregistrement des clips de la dashcam et du Mode Sentinelle directement sur le smartphone. Aujourd’hui, il faut retirer la clef USB de la voiture et transférer les fichiers sur un ordinateur pour y accéder. Pouvoir enregistrer ces vidéos directement dans l’application est une vraie avancée.

L’enregistrement des clips vidéos depuis le smartphone // Source : Montage Numerama

Côté sécurité, une autre grosse avancée arrive : la caméra de recul va désormais afficher une barre rouge pour vous dire si du trafic transversal arrive. Si un piéton, un vélo ou une voiture arrive sur votre côté et que vous n’avez pas l’angle de vision pour le voir, cette barre rouge vous permettra de stopper votre manœuvre à temps. Un signal sonore pourra aussi être activé pour vous aider encore plus.

La caméra de recul signale désormais le trafic transversal // Source : Capture d’écran Numerama

L’autre gros changement est amené par la planification des trajets : vous pourrez désormais définir la charge que vous souhaitez à l’arrivée. Cela n’a l’air de rien, mais c’était très attendu. Si vous êtes sûrs d’avoir un point de charge à l’arrivée, vous pourrez donc demander 1 % de batterie — avant cela, le planificateur vous faisait plutôt arriver au-dessus des 10 %, par sécurité. Et 10 % sur une batterie de voiture électrique, c’est énorme.

Le choix de la batterie à destination // Source : Montage Numerama

Le cas inverse est aussi possible : si vous souhaitez avoir plus de la moitié de la batterie disponible parce que vous arrivez sur votre lieu de vacances et que vous n’avez pas envie de charger tout de suite, votre dernier stop de recharge vous fera prendre plus d’électricité. Cette intégration native va permettre de se passer des applications tierces qui proposaient ces fonctions.

Une dernière fonctionnalité intéressante permettra aux possesseurs de Model 3 qui n’ont pas de commodo de passer en marche avant ou en marche arrière automatiquement pendant les manœuvres. On imagine que la voiture détecte quand vous stoppez votre marche avant ou arrière et passe automatiquement le rapport inversé. Un aveu de la faiblesse en expérience utilisateur de ces nouvelles voitures non équipées de commodo ?

Pour aller plus loin Acheter une voiture électrique d’occasion, voilà pourquoi il ne faut plus hésiter

Les autres fonctionnalités sont plus anecdotiques. On trouve une nouvelle plateforme musicale (SiriusXM) et des tas de nouveautés pour le Cybertruck, qui n’est pas disponible en Europe. Il sera aussi possible de régler le siège passager depuis l’écran principal, pratique si vous avez besoin de le bouger depuis la place du conducteur — vous n’avez pas accès aux commandes qui sont de l’autre côté. Au rang des muskeries ringardes, vous pourrez faire péter vos sièges automatiquement si une personne s’assoit dessus.

Tesla finit par lister quelques mises à jour mineures. On s’est permis de mettre en gras celles qui sortent du lot :

• Contrôle vidéo à distance depuis l’écran arrière en conduite

• Recherche de stationnement à proximité

• Baisse automatique du volume en marche arrière

• Navigation dynamique évitant les routes fermées

• Notification Mode Sentinelle si poignée de porte tirée

• Page de consommation d’énergie pour Model S, X et CT

• Affichage du trafic sans connectivité premium

• Notification des bornes hors service à l’arrivée au Superchargeur

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+