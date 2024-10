Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Nakamura n’est autre que la marque de vélo d’Intersport. Le Nakamura Roadster propose une bonne autonomie, de jolies performances, et un look vintage sympa. Son prix en baisse de 400 € le rend bien plus intéressant.

C’est quoi, cette promotion sur ce VAE ?

Le vélo électrique Nakamura Roadster est normalement vendu 1 599,99 € sur le site d’Intersport. Il est en ce moment en promotion au prix de 1 199,99 €.

C’est quoi, ce VAE d’Intersport ?

Le vélo électrique Nakamura Roadster possède à la fois un design moderne, avec ses lignes droites et précises, et vintage, avec ses belles poignées et ses pneus à flanc blanc. Le VAE d’Intersport pèse 18 kg, un poids raisonnable qui procure une excellente maniabilité, ainsi que la possibilité de marcher aisément à ses côtés, le temps de trouver une place ou stationner. Notez que le vélo existe aussi en cadre ouvert, et profite de la même promotion sur le site d’Intersport.

Un petit écran indique l’autonomie ou encore la vitesse // Source : Intersport

Les pneus de 27,5 pouces absorbent bien les chocs, à condition de ne pas prendre un nid de poule à toute vitesse. La selle est heureusement très confortable, et le vélo profite d’une excellente ergonomie qui allie facilité de conduite et confort. Les freins à disques hydrauliques à l’avant et à l’arrière procurent un bon sentiment de sécurité. Le Nakamura Roadster est un VAE agréable à conduire en ville, grâce à sa bonne tenue de route et son poids contenu.

À ce prix, ce VAE est-il une bonne affaire ?

400 € d’économie, c’est une très bonne affaire. Cette économie vous permettra d’investir dans un porte-bagages, uniquement disponible en option. Pareil pour les éclairages avant et arrière, absents de ce modèle. Vous pourrez toutefois compter sur des gardes-boue de série et une béquille. Son moteur Naka Hub One délivre un couple de 35 Nm, couplé à une transmission Shimano Tiagra à 10 vitesses. La puissance délivrée permet d’atteindre facilement les 25 km/h, idéale pour les trajets en ville, avec une assistance bien équilibrée.

Enfin, le vélo possède une autonomie de 70 km environ, en fonction du mode d’assistance électrique choisi et des conditions de routes. Notez que la batterie de 460 Wh est amovible.

