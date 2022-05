Lors de l’incendie de sa Tesla, les portes et fenêtres ne répondaient plus aux commandes d’ouverture. Le conducteur du véhicule en est venu à casser la vitre pour s’échapper de son véhicule en feu. Même si l’électronique est défaillante, il y a pourtant toujours une ouverture manuelle possible.

De plus en plus de modèles utilisent des commandes électroniques pour l’ouverture des portières avant. C’est tellement plus tendance de n’avoir qu’à presser sur un bouton, plutôt que de manipuler une classique poignée de porte. On découvre cette solution sur les Tesla, comme les Model 3 et Model Y, mais on retrouve aussi ce principe chez d’autres constructeurs, comme sur la Fiat 500 électrique et d’autres.

L’inconvénient, c’est qu’en cas de problème électrique ou électronique, les commandes d’ouvertures par bouton peuvent ne plus fonctionner. Une situation qui peut devenir rapidement stressante. Mais avant d’en arriver à casser la vitre, comme l’a fait un canadien pris dans l’incendie de sa Tesla Model Y ce 22 mai 2022, il faut savoir que toutes ces ouvertures électroniques proposent également une solution d’urgence manuelle. Aucun véhicule ne pourrait être homologué en Europe sans ce type de système d’ouverture de secours.

Dans la vidéo de l’incident, où l’on voit le véhicule prendre feu doucement, on entend deux personnes discuter du conducteur, qui aurait demandé au passant de l’aider car « les portes sont coincées ».

Une solution souvent méconnue

Dans le cas de Tesla (et des autres marques), la procédure est pourtant présente dans le manuel d’utilisation du véhicule. Hélas, les conducteurs sont nombreux à ne pas prendre le temps de consulter ce manuel pour en apprendre plus sur le fonctionnement de leur nouvelle voiture. Ils s’appuient généralement sur les indications de prise en main, bien trop succinctes, dispensées par les concessions.

Les groupes d’entraide sur Facebook et les autres supports sont remplis de question dont la réponse est pourtant visible dans le manuel utilisateur. Lire le manuel du véhicule pourrait même éviter certaines situations de panique en cas de panne : comment ouvrir les portières manuellement ? Comment se faire remorquer sans risque ? Que faire, si une erreur critique apparait sur mon écran ? Comment enclencher un freinage d’urgence si la pédale de frein ne répond pas ?

Alors, comment ouvrir sa porte de Model 3 ou Y en cas d’urgence ?

Pour les portes des Model 3 et Y, la commande à actionner est similaire. La gâchette est positionnée au niveau des ouvertures des fenêtres, il suffit alors de soulever le bloc en plastique pour que la porte s’ouvre manuellement.

Poignée de secours pour Tesla Model Y // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Ce n’est pas très compliqué, mais il faut connaître le système pour l’utiliser au bon moment. Et dans une situation de panique, il n’est pas toujours évident d’avoir les idées suffisamment claires pour s’en souvenir.

Le manuel d’utilisateur précise qu’il ne faut pas utiliser cette solution en dehors de pannes d’alimentation, un usage répété pourrait en abîmer le câble.

Extrait du manuel de la Model 3 // Source : Capture du site Tesla

Pour les autres modèles Tesla, vous pouvez également regarder la vidéo suivante :

La cause de l’incendie est inconnue

Les causes de l’incendie sont encore sous investigation, indiquait electrek.co. Le feu ne ressemble pas aux emballements thermiques, auxquels on peut assister lorsque les batteries prennent feu sur les véhicules électriques.

Ce n’est pas le seul incendie spontané de Model Y signalé ces derniers temps sur les réseaux sociaux, et dans les différents cas, l’origine du feu semble plutôt se trouver au sein de l’habitacle.