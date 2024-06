Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] En prévision du beau temps qui reviendra probablement un jour, les trajets à vélo vont remplacer ceux en voiture ou en transport. Décathlon en profite pour baisser le prix de son vélo de ville, le Elops LD 500 E.

C’est quoi, la promotion sur ce vélo électrique de Décathlon ?

Le vélo électrique de ville Decathlon Elops LD 500 E est habituellement vendu 1 499 € sur le site de Décathlon. Le modèle avec un cadre haut est proposé au prix de 1 299 €. Le modèle cadre bas est proposé au même prix.

Vous pouvez, sous conditions, bénéficier d’une aide de l’État afin de baisser davantage le prix de votre VAE. Vous trouverez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion.

C’est quoi, ce vélo à assistance électrique de Decathlon ?

Le Elops LD 500 E possède un design différent des autres vélos électriques de Décathlon. Son look résolument moderne s’accompagne de lignes gracieuses qui donnent au vélo de ville de légères allures de vélo de course. Le VAE se décline en deux cadres : un cadre haut et en cadre semi-fermé, plus simple à enjamber. Niveau confort, la selle B’twin Sport 500 en mousse garantit un bon confort lors des trajets, à condition d’éviter les routes cabossées. Bien que les pneus amortissent les chocs, le vélo n’est en effet pas taillé pour les chemins plus accidentés.

L’Elops LD 500 E embarque un moteur brushless de 250 W sur le moyeu arrière, capable de délivrer un couple de 45 Nm. Le pédalage est fluide et progressif, et le deux roues offre une belle polyvalence grâce à sa transmission à 8 vitesses. Avec 23 kg sur la balance, ce n’est pas le plus léger des vélos, mais une fois lancé, il s’avère très maniable et facile à conduire. Les freins à disques hydrauliques sont quant à eux efficaces et procurent une bonne sensation de sécurité.

Est-ce que ce VAE de Decathlon vaut le coup à ce prix ?

Moins de 200 € de réduction, c’est une bonne affaire, surtout avec les aides de l’État. L’Elops LD 500 E possède plusieurs modes d’assistance, d’une assistance Économique, à un mode Boost. Le premier apporte 70 % d’assistance et prolonge l’autonomie jusqu’à 115 km. Le mode Boost tire toute la puissance du moteur pour une assistance optimale, au détriment de la batterie. Avec ce dernier mode, comptez tout de même 60 km d’autonomie. Le mode Standard permet un juste équilibre. Notez que le Mode Marche fourni une assistance lorsque vous poussez votre vélo. Compte 7 h pour recharger la batterie.

Enfin, le VAE de Décathlon s’accompagne d’un garde-boue, un porte-bagages, d’un phare avant et d’un écran LCD. Ce dernier affiche le mode sélectionné, la vitesse ou encore l’autonomie restante. Il est aussi doté d’un port USB pour recharger son smartphone.

