[Deal du jour] Si vous souhaitez faire des randonnées à vélo, ou de simples balades en forêt, ce VTT électrique de Décathlon est conçu pour tous types de terrain. Un peu cher, il profite en ce moment d’une réduction bienvenue.

C’est quoi, cette promotion sur VTT électrique ?

Le VTT Decathlon Rockrider E-EXPL 700 est habituellement vendu 2 499 €. Il est ce moment proposé au prix de 2 199 €.

Vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier d’une aide de l’État afin de baisser davantage le prix de votre VAE. Vous trouverez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion.

C’est quoi, ce VTT électrique ?

Le Decathlon Rockrider E-EXPL 700 est un VTT à assistance électrique au design original. Ses lignes à la fois sportives et élégantes dénotent des VAE traditionnels, et le vélo intègre parfaitement la batterie dans son cadre. Son coloris vert bouteille qui reflète la lumière est, lui aussi, atypique, et ne plaira pas forcément à tout le monde. Toujours est-il que le vélo possède une identité forte appréciable, qui se démarque de la concurrence.

La conception est excellente avec des matériaux robustes et bien assemblés. Le cadre fermé oblige à lever la jambe pour l’enfourcher, mais rien de très physique. Ses roues de 29 pouces sont idéales pour emprunter des chemins moins lisses que des routes de villes goudronnées. Vous pourrez sans problème affronter des chemins plus accidentés en forêts ou en montagne. Rassurez-vous, pour les chemins les moins pratiques, son poids de 22 kg est plutôt bien équilibré et offre une bonne balance. Ses freins hydrauliques Tektro M530 à quatre pistons sont quant à eux efficaces et procurent un bon sentiment de sécurité guidon en main.

Le Rockrider E-EXPL 700 en action // Source : Décathlon

À ce prix, ce VTT électrique est-il une bonne affaire ?

Une réduction de 300 € plus les aides de l’État, c’est une très bonne affaire pour ce VTTAE fiable et performant. Côté performances justement, le Rockrider E-EXPL 700 possède un moteur central intégré Brose T au couple de 70 Nm et 460 W. Une puissance largement suffisante pour les terrains peu praticables. L’assistance électrique se fait vite oublier, et permet de grimper facilement à la vitesse de 25 km/h sans forcer. Le dérailleur Shimano Deore à 10 vitesses est fluide et réactif.

Niveau autonomie, le vélo de Décathlon embarque une batterie de 630 Wh qui permet jusqu’à 100 km d’utilisation dans de bonnes conditions. De quoi s’échapper de la ville l’esprit tranquille, le temps d’une longue balade.

