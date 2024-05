Lecture Zen Résumer l'article

Une partie du développement de cette future petite citadine de Renault devrait se faire avec un partenaire chinois. Mais cela ne signifie pas qu’elle y sera produite.

Le patron de Renault, Luca de Meo, a promis une nouvelle génération de la Twingo en 2026. Avec un design inspiré de la première version et des tarifs annoncés à 20 000 €, cette Renault Twingo électrique est prometteuse. Il reste maintenant à Renault à tenir ses promesses de la produire en à peine plus de 2 ans, et c’est à ce niveau-là que l’association avec partenaire chinois pourrait y contribuer.

Ce sont des sources proches du dossier qui ont confié plus d’informations à Bloomberg le 30 mai. Mais qu’est-ce que cela change pour la petite citadine électrique française ?

Twingo, une citadine chinoise ? Non, pas vraiment

L’annonce d’un partenariat avec une entreprise chinoise fait vite craindre que la Renault Twingo y soit produite pour ensuite être commercialisée à bas coût en France et en Europe. Ce n’est pas ce qui est prévu. La voiture sera bien fabriquée en Europe en 2026, comme l’a annoncé Luca de Meo lorsqu’il a dévoilé cette future Twingo Legend.

Concept Renault Twingo 2026 de profil // Source : Renault

C’est une partie du développement du véhicule qui serait fait conjointement entre les équipes françaises d’Ampere (nouvelle branche de Renault dédiée à l’électrique et au software) et ce partenaire chinois. Un porte-parole Renault a d’ailleurs confirmé sur Reuters : « Le projet est mené par Ampere. Le projet de style et d’ingénierie avancée est réalisé en France, et la production se fera en Europe, comme prévu. »

C’est une démarche de plus en plus courante dans le milieu automobile. Chez Stellantis, l’Inde a par exemple un rôle de plus en plus important dans la conception des modèles récents (Citroën ë-C3 ou Peugeot e-3008). Le partenariat chinois doit permettre à Renault d’avancer à un rythme rapide sur ce nouveau modèle, ce qui n’est pas encore dans les habitudes des grands groupes européens, qui manquent toujours de l’agilité nécessaire pour le faire. Ampère va donc profiter de ce futur modèle pour apprendre des chinois sur la manière d’avancer plus rapidement sur le développement des voitures électriques.

Ce choix a aussi un impact sur le coût de développement du projet. Espérons qu’avec les économies réalisées, Renault pourra supporter le projet de cette petite citadine électrique seul. Même si cela aurait été plus rentable de pouvoir partager ces coûts avec un autre constructeur. Comme le partenaire chinois n’est pas connu, il n’est pas exclu que l’on découvre que l’ingénierie n’est finalement pas la seule chose à être partagée à termes.

Le concept Renault Twingo électrique // Source : Live Ampere / Renault

Un plan B suite à l’échec des discussions avec Volkswagen ?

Selon les informations obtenues par Bloomberg, cette décision n’a rien à voir avec l’échec d’un partenariat avec Volkswagen pour développer une citadine électrique très abordable en commun. Il faut dire que le fait que cette information soit révélée quelques jours après les annonces successives du patron de Renault, puis de celui de Volkswagen, invite forcément à se poser des questions.

En réalité, la logique voudrait plutôt que Volkswagen se soit désolidarisé de Renault sur ce projet de voiture à cause du choix de Renault de sous-traiter une partie du développement en Chine avec ce partenaire. Cela pourrait expliquer pourquoi la marque allemande à chercher à insister sur le fait qu’elle va développer de son côté un modèle d’une grande qualité.

« Notre véhicule va fixer des standards d’excellence dans le segment d’entrée de gamme en termes de technologie, de design, de qualité et d’expérience » a déclaré le patron de Volkswagen, Oliver Blume, le 28 mai. Cette déclaration pourrait être assez classique dans la bouche d’un patron de marque qui survend la qualité de son futur produit, mais il y a quelque chose dans le message qui ressemble quand même à un petit message caché à l’attention de Renault.

La Renault Twingo va certainement continuer à faire parler d’elle. Alors, pour en suivre toutes les évolutions au fil de l’année, inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et hebdomadaire Watt Else.

