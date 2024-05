Lecture Zen Résumer l'article

Le groupe Volkswagen a réaffirmé son ambition de lancer une voiture 100 % électrique sous la barre des 20 000 €. Mais maintenant que le partenariat avec Renault est annulé, il faudra patienter jusqu’en 2027 pour en voir la couleur.

Cela fait un petit moment que l’on entend parler d’une voiture Volkswagen 100 % électrique à moins de 20 000 €, un prix psychologique susceptible de créer du volume. En décembre dernier, il se murmurait même un rapprochement avec Renault, qui permettrait de réaliser cette ambition avec plus de facilité (partager une plateforme technique permet de réduire les coûts et d’aller plus vite). Où en est-on aujourd’hui ? Il n’est plus du tout question d’une alliance entre les deux géants de l’automobile. Ce qui n’empêche pas Volkswagen de réaffirmer son projet dans un communiqué publié le 28 mai.

« Oui, nous allons faire une voiture 100 % électrique à 20 000 € », affirme Volkswagen. Une manière de répondre aux récents propos de Luca de Meo. Le patron de Renault a confirmé l’arrêt des discussions avec le groupe allemand autour d’une collaboration centrée sur les petites voitures électriques (via Auto Infos Distribution le 22 mai) : « Je voulais montrer que l’industrie européenne pouvait travailler en équipe, donc je pense que c’est une opportunité perdue, mais il y en a peut-être d’autres ». Volkswagen se retrouve donc seul face à un chantier compliqué et plus couteux que prévu.

La voiture électrique à moins de 20 000 € de Volkswagen sortira dans très, très longtemps

Un deal avec Renault aurait pu permettre à Volkswagen de baser son ID.1 sur la Twingo 100 % électrique présentée il y a quelques mois (et promise à un joli succès). Ce ne sera pas le cas. Surtout, le petit modèle va prendre du retard par rapport à la concurrence : Volkswagen évoque désormais l’horizon 2027 pour le lancement, sachant que la voiture sera produite « en Europe, pour l’Europe ». La Twingo, elle, est attendue pour 2026. Et il y a déjà des propositions sur le marché, la Citroën ë-C3 en tête (à partir de 23 300 €, hors bonus écologique de 4 000 €) qui aura aussi une version sous la barre des 20 000 €.

Malgré un tarif bas, Volkswagen souhaite offrir des prestations élevées. « Notre véhicule va fixer des standards dans le segment d’entrée de gamme en termes de technologie, de design, de qualité et d’expérience. Ce défi est devenu un peu plus immense en raison de la hausse des coûts de l’énergie et des matériaux », indique le communiqué. On comprend en sous-texte qu’il va falloir réaliser quelques miracles techniques comme économiques pour atteindre ce but. Une chose est sûre : Volkswagen aura besoin d’une voiture ultra-abordable pour devenir un acteur majeur de l’électromobilité.

Il apparaît par ailleurs que l’ID.1 n’est pas vraiment la priorité du Groupe Volkswagen, qui cite quatre autres véhicules actuellement en développement : une compacte Volkswagen (la très attendue ID.2, qui devrait être commercialisée en 2025), une compacte Cupra (probablement cousine de la ID.2), un SUV compact Volkswagen et un SUV compact Skoda.

