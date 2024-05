Lecture Zen Résumer l'article

Renault vient d’officialiser les prix des premières versions de la R5 électrique qui seront commercialisées en France. La Renault 5 avec la batterie 52 kWh en finition techno débute à partir de 33 490 €.

À la découverte des premiers tarifs de la future Renault 5, une pointe de déception ne peut être évitée. Les prix annoncés dans le communiqué de presse du 21 mai sont un peu au-dessus de ce qui avait été idéalisé pour cette citadine électrique tant attendue sur le marché français. Pour autant, la Renault 5 n’est pas non plus complètement déconnectée des prix du marché. Son lancement démarre juste avec les versions les plus onéreuses, aboutissant à des tarifs qui ne révolutionnent pas le marché français de la voiture électrique.

Le reste de la gamme, qui sera dévoilé ultérieurement, pourrait réserver quelques bonnes surprises. Surtout que la marque confirme que le tarif de 25 000 € pour la version d’entrée de gamme sera bel et bien maintenu pour 2025.

À partir de 33 490 € pour la version Techno avec la batterie 52 kWh

Renault a dévoilé le prix de ce qui devrait être la version la plus achetée par les clients de la nouvelle R5. Le constructeur français mise beaucoup sur le fait que les acheteurs se dirigeront assez naturellement vers cette version équipée de la plus grande batterie NMC de 52 kWh, et dans une finition intermédiaire déjà intéressante.

Renault 5 au salon de Genève // Source : Raphaelle Baut

Le tarif de cette version est de 33 490 € avant bonus, soit 29 490 € une fois le bonus écologique de 4 000 € déduit.

Pour les amateurs de leasing, Renault indique un loyer de 280 €/mois avec comme les précisions suivantes : 1ᵉʳ loyer de 3 500 €, 4 000 € de bonus écologique et 1 500 € de prime à la conversion déduits, entretien inclus pour 1 € / mois et borne de recharge offerte.

Version Techno autonomie confort Puissance 150 ch (110 kW) Batterie 52 kWh (chimie NMC) Autonomie 410 km (wltp) Recharge DC 100 kW en pic 0 à 100 km/h 8 secondes

Selon Automobile Propre, la version haut de gamme Iconiq 5 atteindrait 35 490 €, soit 2 000 € de plus que la finition techno. Elle dispose d’équipements de série en plus comme le pack hiver (volant et sièges chauffants), le pack parking (capteurs et stationnement main libre) et les aides à la conduite autonome de niveau 2.

Des prix insuffisamment agressifs pour éliminer la concurrence

Pour pouvoir éclipser la concurrence, il aurait fallu que cette version Techno avec la batterie de 52 kWh ne dépasse pas les 32 000 €. Avec les tarifs ainsi présentés, Renault entre en guerre frontale avec la star des ventes de citadines électriques en France : la Peugeot e-208.

Intérieur de la Renault 5 en finition Techno // Source : Renault

Tarifs des modèles qui peuvent faire hésiter les clients de R5 :

Peugeot e-208 à partir de 33 080 € (remisée) ;

Opel Corsa électrique à partir de 32 050 € (remisée) ;

Citroën e-C3 à partir de 23 300 € ;

Renault Mégane e-tech (40 kWh) à partir de 34 000 € ou 38 000 € en version 60 kWh.

Certes, l’attractivité de la Renault 5 pourrait appâter les clients qui veulent de la nouveauté et du style, mais cela ne sera probablement pas suffisant pour détourner les acheteurs du principal groupe concurrent : Stellantis (avec Peugeot, Opel et Citroën). Il va falloir que les tests routiers soient vraiment au-dessus du lot pour confirmer l’enthousiasme pour le modèle. Renault joue un peu avec le feu avec ces premiers tarifs, même si l’on s’y attendait.

Surtout que l’offre de leasing à 280 €/mois n’a rien d’exceptionnel. Jusqu’à fin avril, la Mégane e-tech était proposée à partir de 250 €/mois, mais vient d’être remontée à 300 €/mois en mai pour ne pas perturber la hiérarchie dans la gamme. La concurrence fait mieux.

Des options qui pourraient enfoncer le clou des mauvaises nouvelles

La peinture de série est le Vert Pop qu’il faut être en mesure d’assumer au quotidien. Sinon, les 4 autres coloris s’échelonnent entre 600 et 800 €.

Renault 5 e-tech dans son coloris de lancement vert pop // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Parmi les options disponibles, on trouve :

Système audio premium Harman Kardon à 600 € (optionnel sur toutes les versions) ;

Câble de recharge domestique à 400 € (optionnel sur toutes les versions) ;

Décors de toit 5 à 600 € (optionnel sur toutes les versions) ;

Pack hiver (sièges et volant chauffants) à 400 € (pour la finition Techno) ;

Pack Parking à 400 € (pour la finition Techno) ;

Pack advance driving assist (conduite autonome de niveau 2) à 1 000 € (pour la finition Techno) ;

Adaptateur V2L à 400 € (pour la finition Techno).

Le tarif de la Renault 5 n’est pas complètement incohérent, mais il est vrai que l’on s’attendait à mieux de la part de Renault, qui affirme avoir réussi à baisser les coûts de production. Si cela est visible sur le tarif affiché par Scénic, cela l’est un peu moins avec la citadine R5. Les autres finitions et motorisations ouvriront peut-être le modèle à un public plus large. Il faudra pour cela attendre 2025.

En attendant, les commandes seront ouvertes le 31 mai. Les clients du Rpass à 150 € restent prioritaires sur les premiers modèles livrés.

