Pour continuer à surfer sur l’enthousiasme de la Renault 5 e-tech, le constructeur français a dévoilé les tarifs de la version dotée d’une petite batterie (40 kWh). Cette déclinaison est disponible à partir de 27 990 €, avant bonus.

Ce jour est décidément consacré à la Renault 5 e-tech. En plus des essais des versions R5 Iconic Cinq et Techno (avec la batterie 52 kWh), les médias ont désormais l’autorisation de partager, ce 6 octobre, les tarifs de la R5 dite à autonomie urbaine (40 kWh) pour trois de ses finitions.

Il faudra patienter encore un peu pour avoir le tarif définitif de la version la plus abordable, à moins de 25 000 €. Cependant, ces nouveaux tarifs accessibles devraient déjà attirer l’attention des acheteurs de ce modèle véritablement unique en son genre.

De 27 990 € à 31 990 € pour ces versions de la R5 e-tech

Pour rappel, la gamme R5 s’articule essentiellement autour de deux tailles de batterie : d’un côté la version à autonomie confort (52 kWh) et de l’autre la version à autonomie urbaine (40 kWh). Le moteur de 150 ch n’est disponible qu’avec la grande batterie, les motorisations de 120 ch et 90 ch sont associées à la petite batterie.

Renault 5 e-tech finition Techno et Iconic Cinq // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La gamme de la Renault 5 se décompose ensuite en trois finitions : Evolution, Techno et Iconic Cinq. La version Five sera l’entrée de gamme, un peu à part, et disponible à partir de 2025.

Si les tarifs des versions Techno et Iconic Cinq 52 kWh sont connus depuis le 21 mai pour l’ouverture des commandes. Il n’y avait pour l’heure aucune communication de la marque sur les tarifs concernant la version 40 kWh. C’est désormais chose faite :

R5 autonomie urbaine Evolution : 27 990 €

R5 autonomie urbaine Techno : 29 990 €

R5 autonomie urbaine Iconic Cinq : 31 990 €

Les prix sont indiqués avant déduction des éventuelles aides gouvernementales. Les commandes ne sont pas encore ouvertes pour ces déclinaisons de la Renault 5, mais elles le seront dans les prochaines semaines (avant la fin de 2024). Renault n’a pas encore communiqué sur les tarifs de leasing, qui seront dévoilés à l’ouverture des commandes.

Evolution, Techno, Iconic Cinq : quelles différences ?

La version Evolution se distingue par l’absence de certains attributs stylistiques, ainsi que l’indicateur de charge sur le capot. Les roues restent de 18 pouces, avec des jantes tôles recouvertes d’enjoliveurs. Le système multimédia n’est pas celui équipé de Google automotive (OpenR Link), mais d’un écran reproduisant votre smartphone. Vous n’aurez pas de caméra de recul, mais des radars de recul avec une aide au stationnement arrière. Par contre, ce niveau de finition conserve sa climatisation automatique, la pompe à chaleur et le chargeur compatible V2L/V2G.

La R5 Techno récupère quelques éléments de design, mais aussi l’indicateur de charge, les caméras de recul et les jantes en alliage de 18 pouces. Côté fonctionnalités, le système embarqué est le OpenR Link avec services Google et planificateur d’itinéraire électrique.

La R5 Iconic Cinq ajoute le toit noir. Le modèle intègre aussi la conduite semi-autonome de niveau 2, le parking automatique, les sièges avant et volant chauffants.

Différentes finitions Renault 5 // Source : Renault

Récapitulatif des tarifs R5 connus

Finition Batterie 40 kWh Batterie 52 kWh Five Moins de 25 000 € (confirmé en 2025) – Evolution 27 990 € Disponible en 2025 Techno 29 990 € 33 490 € Iconic Cinq 31 990 € 35 490 €

