Renault dévoile enfin sa citadine électrique. Que l’on aime, ou non, cette nouvelle Renault 5, elle ne passera pas inaperçue sur les routes avec son style « rétrofuturiste ». La surprise est-elle à la hauteur de l’attente ?

Après 3 longues années d’attente, depuis la présentation du concept comme symbole de la « Renaulution », la nouvelle Renault 5 e-tech est enfin là. Numerama a eu l’occasion d’aller découvrir la nouveauté quelques jours avant sa présentation officielle du 26 février lors du salon de Genève. Si l’extérieur n’est pas très surprenant, parce que très proche du prototype déjà connu, la découverte de l’intérieur a fait son petit effet. C’est certainement là que réside le petit effet coup de cœur du modèle.

Tout le monde ne craquera pas sur cette Renault 5 ressuscitée du passé. On peut même se demander si la clientèle plus jeune, y compris étrangère, aura le même coup de cœur pour ce modèle que les Français, qui y voient une madeleine de Proust.

La version finale de la Renault 5 e-tech est plus sympa que le prototype

Renault a réussi à humaniser la face avant du modèle pour lui faire gagner en capital sympathie. Et quoi de plus sympa que des phares qui peuvent vous accueillir avec un clin d’œil quand vous vous approchez ?

Renault a conservé le gabarit compact de 3,92 m. Pour la largeur et la hauteur, la R5 reprend les mêmes valeurs que la Mégane e-tech : 1,77 m de large pour 1,50 m de haut. Selon Renault, la voiture à des proportions idéales avec ses 4 grandes roues de 18 pouces (sur toutes les versions) situées aux extrémités.

Le port de charge, qui avait été imaginé sur le capot, a migré sur l’aile du côté conducteur pour faciliter la vie de l’utilisateur au quotidien. À la place du port de charge, le capot accueille un indicateur de charge lumineux en forme de « 5 » pour savoir en un coup d’œil si la voiture est plus ou moins loin de sa charge maximale.

L’arrière reste très proche du concept initial. Les feux arrière ont été travaillés pour améliorer le flux d’air. Le logo Renault disparaît au profit d’un Renault écrit en toutes lettres, c’est la mode du moment.

La Renault 5 est lancée en 5 coloris : Vert Pop (teinte gratuite) et Jaune Pop pour le clin d’œil aux années 70, mais aussi en Bleu Nocturne, Blanc nacré et Noir Étoilé pour ceux qui préfèrent les teintes plus conventionnelles. Le liseré coloré qui court au niveau du toit (bi-ton en option) sera proposé en noir, rouge ou Warm Titanium (bronze) selon les versions.

Un intérieur entre nostalgie et bien dans son époque

Ceux qui préfèrent le style bloc opératoire ultra-épuré à la Tesla ou Volvo EX30 n’accrocheront probablement pas à celui de la R5. Renault mise sur une autre approche. Cet intérieur fait des clins d’œil au passé, sans pour autant faire vieillot. Il est même finalement assez chaleureux, comme dans un cocon. On s’y sent bien.

L’effet jeans qui habille les sièges et la planche de bord est à la fois rétro et sympa. La forme de la planche de bord ou le plafond texturé sont aussi un bon rappel de l’ancienne R5. Par contre, l’intégration des écrans nous ramène vite au présent. D’ailleurs, toutes les versions disposeront de l’écran central de 10 pouces, sauf que le système OpenR Link avec Google ne sera pas disponible sur l’entrée de gamme « Evolution ». L’écran d’instrumentation ne fait aussi que 7 pouces sur l’entrée de gamme, contre 10 pouces pour les autres finitions.

Renault a imaginé plusieurs manières de personnaliser son intérieur et extérieur avec des accessoires. Et si les accessoires ne vous suffisent pas pour avoir une voiture unique, la marque va aussi surfer sur les éditions spéciales avec des coloris uniques pour sortir un peu des sentiers battus. Si la finition Iconic Cinq du lancement, avec son intérieur jaune, ne vous fait pas rêver, une autre version collection la remplacera l’année suivante.

Et pour les performances ?

Rien ne vaudra les essais sur route pour juger du modèle, mais sur le papier, la Renault 5 e-tech peut déjà aiguiser l’appétit. Voici ce que l’on peut retenir des caractéristiques de la citadine électrique :

Batterie : 52 kWh (NMC) ou 40 kWh (NMC)

Autonomie : 400 km ou 300 km (homologation en cours)

Moteurs : 110 kW (150 ch), 90 kW (120 ch) ou 70 kW (95 ch)

Vitesse maximale : 150 km/h

0-100 km/h : inférieur à 8 secondes (pour la version 110 kW)

Poids : 1 450 kilos (version 52 kWh) ou 1 350 kilos (version 40 kWh)

Recharge AC : 11 kW – chargeur V2L/V2G (sauf sur moteur 70 kW)

Recharge DC : 100 kW (pour le moteur 110 kW) ou 80 kW (pour le moteur 90 kW)

Au lancement de la R5, seule la batterie de 52 kWh sera disponible. La batterie de 40 kWh arrivera un peu plus tard. Les trois finitions seront par contre disponibles pour les deux tailles de batterie sans distinction.

Renault promet du plaisir de conduite sur cette nouvelle R5 : du dynamisme, du confort acoustique, des suspensions dignes du segment supérieur. Par contre, Renault a également apporté du soin sur les aides à la conduite en dotant cette R5 de fonctionnalités que l’on ne retrouverait pas forcément dans une citadine concurrente.

Parmi les éléments qui ont aussi attiré notre attention sur ce modèle, on trouve :

Un planificateur amélioré, avec notamment la possibilité d’indiquer le niveau de charge minimum souhaité à l’arrivée (et aux étapes) et une meilleure prédiction des consommations.

Le pré-conditionnement de la batterie à la bonne température pour réduire les temps de charge sur long trajet.

Le Plug & Charge sur les bornes compatibles.

V2L et V2G pour utiliser sa voiture comme source d’énergie (sauf motorisation 70 kW).

Un maintien dans la voie adapté aux périphériques et leurs bouchons, qui permet de décentrer le véhicule vers la gauche ou la droite de la voie pour laisser passer les motos ou véhicules d’urgence.

Des applications similaires à ce que l’on trouve sur Mégane et Scénic pour le divertissement, mais aussi le petit assistant Reno qui permet de réaliser certaines tâches et répondre aux questions des utilisateurs.

Apple CarPlay et Android auto en sans fil dès la finition Techno.

Tout ceci est fort intéressant, mais il reste la principale inconnue, et de taille, le prix de tout cela. Il faudra attendre le début de la commercialisation pour obtenir le détail des différentes versions.

