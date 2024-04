Lecture Zen Résumer l'article

Il y a de nouveau du changement dans les prix affichés sur le configurateur Tesla. Tesla baisse les prix de la Model 3, mais ce n’est pas le seul modèle à perdre de 2 000 à 3 000 €.

Il ne s’agit pas seulement de changements de prix à l’échelle de la France, ou même de l’Europe. Tesla vient de faire des changements tarifaires dans le monde entier sur les deux derniers jours, y compris en Amérique du Nord et en Chine. Tesla semble avoir besoin de gonfler ses ventes, quitte à devoir baisser encore un peu ses marges.

Le configurateur français du site Tesla a été mis à jour ce dimanche 21 avril pour afficher de nouveaux tarifs pour la Model 3, mais les deux modèles haut de gamme – Model S et Model X – sont aussi visés par cette baisse. Seul le Model Y ne change pas de tarif, il faut dire que l’introduction de la version propulsion à grande autonomie avait déjà fait bouger les tarifs de ce modèle.

La Model 3 à partir de 39 990 €

Tesla n’adapte pas son tarif uniquement en France pour combler l’absence de bonus écologique sur la Model 3 Propulsion. Le mois dernier, la marque offrait une remise de 4 000 € pour compenser le bonus, elle aurait pu continuer à le faire, ce qui était favorable aux clients français.

Cette baisse de prix est appliquée dans toute l’Europe et en Chine. La production ne doit pas atteindre les niveaux attendus par la marque, Tesla essaye donc de relancer la machine en jouant sur le prix, comme à son habitude.

Nouveau tarif au 21/04/2024 Ancien tarif Baisse constatée Model 3 Propulsion 39 990 € 42 990 € – 3 000 € Model 3 Grande Autonomie 48 990 € 50 900 € – 2 000 €

Avec ce nouveau prix de départ, la Tesla Model 3 Propulsion est particulièrement attractive. La fin du bonus écologique sur la Model 3 ne sera plus un frein, puisqu’elle passe naturellement sous la barre des 40 000 €, ce qui est quasi imbattable pour cette catégorie de voitures électriques. Les concurrents vont de nouveau grincer des dents jusqu’à ce que Tesla remonte ses prix dans quelques mois. Il devient habituel de voir les prix des Tesla Model 3 et Model Y faire le yoyo pour redynamiser les prises de commandes.

Tesla Model 3 Grande Autonomie (2023) // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La Tesla Model 3 Ludricrous devrait apparaître dans les prochaines heures (ou jours) sur le configurateur Tesla. Il restera à découvrir à quel prix la marque va positionner cette version encore plus sportive de la Model 3. Si le modèle se calque sur les nouveaux prix du reste de la gamme, elle pourrait faire son entrée à un prix particulièrement canon pour les amateurs de sensation.

2 000 € de moins pour Model S et X

Les deux modèles les plus haut de gamme de Tesla se font éclipser par les deux modèles les plus abordables. Pour autant, il ne faut pas les oublier. La grande berline Model S et le grand SUV Model X sont toujours de très bonnes alternatives sur le marché de la voiture électrique.

Voilà les tarifs appliqués sur ces modèles le 21 avril :

Model S Dual Motor : 92 990 € (au lieu de 94 990 €)

Model S Plaid : 107 990 €

Model X Dual Motor : 99 990 € (au lieu de 101 990 €)

Model X Plaid : 114 990 €

Tesla Model S et Model X // Source : Tesla

Le Model Y : une gamme révisée quelques jours auparavant

Le prix du Model Y n’évolue pas ce 21 avril, mais le modèle a accueilli une nouvelle déclinaison quelques jours auparavant. C’est probablement pour cette raison que Tesla en Europe n’a pas touché au prix de ce modèle, alors qu’en Chine et aux États-Unis, les prix ont été baissés sur Model Y ce week-end.

Chose surprenante, Tesla a même augmenté le tarif de son Model Y en mars dernier en Europe. Est-ce que cela va durer ?

Tarif au 17 avril 2024 Model Y Propulsion 44 990 € Model Y Propulsion Grande Autonomie 46 990 € Model Y Grande Autonomie 51 990 € Model Y Performance 57 990 €

Il se passe énormément de choses chez Tesla, alors pour garder un œil sur les éléments de l’actualité à retenir, abonnez-vous à notre newsletter Watt Else.

