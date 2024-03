[Deal du Jour] Avec le beau temps qui revient, l’envie de (re)prendre son vélo est de plus en plus forte. Idéal pour les trajets du quotidien, le vélo électrique tout chemin Riverside 500 E de Décathlon est un bon modèle, surtout quand il passe sous les 1 000 €.

C’est quoi, la promotion sur ce vélo électrique de Décathlon ?

Le Decathlon Riverside 500 E tout chemin est habituellement vendu 1 299 € sur le site de Décathlon. Il est en ce moment proposé au prix de 999 €.

Notez que si vous achetez un vélo à assistance électrique, vous pourrez, sous conditions, bénéficier d’une aide de l’État afin de baisser un peu plus le prix de votre VAE. Vous trouverez toutes les informations sur la page dédiée à la prime à la conversion.

C’est quoi, ce vélo à assistance électrique de Decathlon ?

Le Riverside 500 E est un vélo électrique de très bonne qualité, qui se décline en quatre tailles, S, M, L et XL. Niveau design, le VAE de Décathlon fait dans le classique. Avec un poids de presque 23 kg, batterie incluse, l’ensemble est maniable et agréable à conduire, avec une position redressée confortable. Décathlon propose de plus un modèle parfaitement adapté à la ville, mais aussi à des routes de campagne moins stables. La selle Ergofit Trekking 500 permet de maintenir le dos droit, et offre une assise confortable, même si les trajets sur des routes accidentées seront moins reposants.

Le moteur brushless 250 W du Riverside 500 E est conçu pour les trajets quotidiens. Son couple de 42 Nm permet une assistance suffisante dans les côtes ou sur les chemins non goudronnés. Le moteur, situé dans le moyeu de roue arrière, offre suffisamment de puissance pour une conduite agréable, d’autant plus que la motorisation est parfaitement silencieuse. Malgré quelques freinages un peu secs, les freins à disques hydrauliques sont précis et procurent une bonne sensation de sécurité. Cette sensation est renforcée par une bonne ergonomie générale, notamment au niveau du guidon.

Est-ce que ce VAE de Decathlon vaut le coup à ce prix ?

C’est une très bonne affaire à moins de 1 000 €, d’autant plus que les aides de l’État feront encore baisser le prix. Le Riverside 500 E offre plusieurs modes de conduite pour adapter au mieux la puissance du moteur en fonction de la route et des conditions. En dehors du mode Marche et du mode 0, qui désactive l’assistance, il existe trois modes différents, qui vont jusqu’à 25 Km/h. Le Mode 1 permet une assistance douce, suffisante pour faire oublier le poids du vélo, tandis que le mode 2 offre une assistance modérée. Le mode 3 est requis pour les montées les plus difficiles, au détriment de la batterie.

Niveau autonomie justement, comptez 90 km avec le mode 1, 80 km en mode 2, et 50 km seulement avec le mode le plus puissant. Comptez environ 4 h de charge pour récupérer 100 % de batterie.

