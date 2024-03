Le constructeur de vélo allemand Winora vient de lancer son nouveau vélo électrique haut de gamme : le Winora iRide Pure. Un vélo électrique au design élégant et minimaliste, qui cache bien son jeu grâce au tout dernier moteur électrique Bosch.

Winora n’est sans doute pas la marque de vélo la plus connue en France. Pourtant, le constructeur allemand possède une expérience centenaire dans le domaine. Spécialisée à ses débuts dans les vélos pour enfants (inexistants au début du 20e siècle), la marque s’est concentrée depuis quelques années sur les vélos électriques haut de gamme, avec des modèles compacts, des vélos-cargos, mais aussi des modèles urbains. La patte de Winora est facilement reconnaissable : designs élégants et discrets, emphase sur le confort de conduite et autonomie généreuse.

C’est en restant solide sur ces bases que Winora vient d’étendre son catalogue avec un nouveau venu : le Winora iRide Pure. Un vélo électrique urbain qui ressemble à s’y méprendre à un vélo mécanique, mais qui cache dans son pédalier le tout dernier moteur de Bosch, le Performance SX. Avec le Winora iRide Pure, Winora a l’ambition de séduire un public urbain désireux de posséder un vélo beau, puissant et surtout, que l’on a envie d’utiliser tous les jours.

Un design minimaliste et le confort au centre de l’attention

Difficile de deviner que le Winora iRide Pure est un vélo électrique au premier coup d’œil. Winora a travaillé le design pour le rendre aussi simple et élégant que possible. Un cadre aux lignes pures, qui va à l’essentiel, un guidon en cintre courbé et des gardes boues intégrés (de la même couleur que le cadre) viennent finir de donner une touche urbaine à l’ensemble. Pas de gadgets inutiles sur ce vélo : Winora vise avant tout la praticité et le plaisir de la conduite.

Un cadre simple et un guidon en cintre courbé : le Winora iRide Pure possède un design minimaliste.

Pour assurer une conduite confortable en toutes circonstances, Winora a conçu son iRide Pure pour qu’il soit le plus facile à manipuler possible. Grâce à son cadre en aluminium, ce vélo électrique conserve un poids modéré, de 23 kg. À l’avant, une petite suspension avec un débattement de 25 mm permet de gommer les aspérités de la route. La fourche est d’ailleurs très légère, pour rendre la manœuvre du vélo plus simple lorsqu’on pose le pied à terre.

Le Winora iRide Pure est par ailleurs disponible dans deux configurations : avec un cadre High (ou fermé, pour les grandes tailles) et un cadre Mid (ou semi-ouvert, pour les petites tailles). Quatre coloris sont disponibles lors de l’achat : Black Mat (noir), Red Velvet Matt (violet), Chrystal Red Gloss (rouge) et Nile Blue Matt (vert d’eau).

L’éclairage arrière est directement intégré au garde-boue.

Si Winora insiste sur le fait que son nouveau vélo est dépourvu de gadgets inutiles, il ne manque pas pour autant d’accessoires pratiques. L’éclairage, situé sous le guidon et sur le garde-boue arrière, est directement alimenté par la batterie principale du vélo. Un porte-bagages est présent de série à l’arrière du vélo, et des œillets sont présents à l’avant pour en ajouter un supplémentaire. Enfin, classique sur ce genre de vélo, mais toujours appréciable, la béquille est installée de série.

Dans le pédalier : le nouveau moteur de Bosch

Malgré les apparences, le Winora iRide Pure est bien un vélo électrique. Une batterie amovible de 400 Wh se cache dans le cadre. Winora a fait les choses bien : cette batterie ne pèse que deux kg, elle dispose d’une sangle textile pour être transportée facilement et le cache-batterie est de la même couleur que le cadre.

Surtout, cette batterie assure jusqu’à 100 km d’autonomie en mode économique. C’est elle qui vient alimenter la star cachée de ce nouveau vélo : le moteur Bosch perfomance Line SX qui se trouve dans le pédalier. Le point fort de ce moteur sorti en fin d’année dernière, c’est qu’il est à la fois petit, léger (2 kg seulement) et puissant.

Le moteur Bosch performance Line SX est à peine visible dans le pédalier.

Bosch est aujourd’hui la référence en matière de moteurs de vélo électrique. Le performance Line SX vient le prouver : 55 Nm de couple, pic de puissance à 600 watts et une utilisation silencieuse. Ce moteur, c’est la garantie de pouvoir avaler la moindre pente sans problème et de démarrer rapidement aux feux rouges.

Surtout, c’est une source de confort de conduite supplémentaire. Les moteurs Bosch sont conçus pour donner une sensation naturelle de pédalage. Passé les fameux 25 km/h – la limite légale d’assistance électrique en France –, la résistance au pédalage est réduite de 50 %. En d’autres termes, le Winora iRide Pure est bel et bien un vélo assisté électriquement qui procure la sensation de rouler à vélo et non un scooter électrique qui ne dirait pas son nom.

Autre avantage pour le Winora iRide Pure d’embarquer un moteur Bosch : la compatibilité avec Bosch Smart System. Grâce à cela, l’utilisateur peut connecter le moteur de son vélo via le Bluetooth de son smartphone, ce qui ouvre de nombreuses possibilités. Il est ainsi possible de bénéficier des mises à jour OTA (Over the Air, c’est-à-dire sans avoir à passer par un câble), de régler la puissance ou l’accélération délivrée par le moteur ou encore d’ajouter un écran Kiox à son vélo. En un mot : cela permet de connecter le vélo à son smartphone afin de le personnaliser plus finement.

Winora iRide Pure : à partir de 3 399 euros

Le Winora iRide Pure est disponible dès aujourd’hui sur le site officiel de Winora. Ce nouveau vélo est disponible en deux versions.

Le Winora iRide Pure, ici dans sa version avec un cadre semi-ouvert.

La version R5F : elle bénéficie d’une transmission Shimano Nexus dans le moyeu, à courroie, avec 5 vitesses. Cette version, vendue 3 699 euros, à l’avantage de demander très peu d’entretien mécanique.

La version X10 : elle bénéficie d’une transmission Shimano Cues standard, avec dérailleur et chaine, et 10 vitesses. Cette version, vendue 2 999 euros, demandera un peu plus d’entretien (la lubrification de la chaîne, par exemple), mais rien d’insurmontable si vous possédez déjà un vélo.

Dans les deux cas, le Winora iRide Pure est disponible avec un cadre semi-fermé ou ouvert et dispose toujours d’un freinage hydraulique.

