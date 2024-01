Le Tesla Model Y est disponible en version propulsion dès 42 990 €, soit 37 990 € une fois le bonus déduit (de 5 000 € encore à l’heure actuelle). La bonne affaire.

Tesla vient de repositionner le tarif du Model Y sur son configurateur français, ce 17 janvier 2024, et cela ne va certainement pas plaire à ses concurrents européens. Le modèle électrique le plus vendu en Europe et en France vient de mettre un nouveau coup de rabot de 3 000 € à 4 000 € à ses tarifs en ligne.

Le Tesla Model Y s’aligne par la même occasion sur le prix de départ de la Tesla Model 3. Seul le Tesla Model Y, produit en Allemagne, peut bénéficier du bonus écologique – de 5 000 €, mais prochainement abaissé à 4 000 € –, là où la Model 3 en est privée à cause de sa production chinoise.

Nouveau prix d’entrée de gamme : 42 990 € avant bonus

La version propulsion d’entrée de gamme n’est pas la seule à voir son prix baisser de plusieurs milliers d’euros. C’est l’ensemble des versions du Model Y qui bénéficient d’une réduction :

Modèle Nouveau prix au 17/01 Ancien prix Baisse constatée Model Y Propulsion 42 990 € 45 990 € – 3 000 € Model Y Grande Autonomie 49 990 € 52 990 € – 3 000 € Model Y Performance 55 990 € 59 990 € – 4 000 €

Avec le bonus déduit sur la version Propulsion, le Model Y est même accessible dès 37 990 €. Une offre particulièrement alléchante qui n’est valable que tant que le bonus écologique est maintenu à 5 000 €, ce qui pourrait rapidement changer. Cependant, même à 38 990 €, le Model Y reste l’un des meilleurs rapport/qualité prix en attendant les nouveautés 2024 des constructeurs européens.

C’est finalement loupé pour le Peugeot e-3008 moins cher que le Tesla Model Y

Il y a quelques jours, Numerama publiait un article sur le tarif du nouveau Peugeot e-3008 qui indiquait que la marque française avait réussi à positionner son prix en dessous du leader du marché. On doit désormais revoir notre copie. Le modèle de Peugeot sera finalement plus cher que le Tesla — 2 000 € en plus. C’était bien tenté, mais c’est finalement loupé !

À ce tarif de 42 990 €, cela fait du Model Y un concurrent redoutable, y compris pour le nouveau Renault Scénic qui espérait bien tirer son épingle du jeu avec un tarif inférieur à 40 000 € (avant bonus). Le Scénic e-tech reste plus abordable, et bénéficie du bonus également, mais l’écart plus faible pourrait faire hésiter les clients. Renault peut-il faire un petit effort supplémentaire sur le prix du Scénic pour creuser de nouveau un gap ? Rien n’est moins sûr.

Il est possible d’imaginer que c’est du côté de Volkswagen et de son ID.4 que la pilule va être la plus dure à avaler. Alors que la marque a fait un gros effort pour repositionner ses tarifs pour gagner en compétitivité, la baisse des prix du Model Y de Tesla doit apparaître comme une bien mauvaise nouvelle.

BYD, qui a décidé de baisser le tarif de son ATTO3, semble avoir vu le coup venir. Initialement, la marque chinoise a davantage cherché à compenser la fin du bonus pour son modèle. En repositionnant son SUV ATTO3 à 37 990 €, au lieu de 43 690 €, BYD évite de peu la gifle infligée par Tesla.

