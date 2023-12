Plusieurs mois après sa faillite et son rachat par Lavoie, le fabricant de vélos électriques VanMoof semble enfin souffler. Les nouveaux dirigeants de l’entreprise ont évoqué leurs plans pour l’avenir, notamment l’arrivée d’une trottinette électrique VanMoof.

VanMoof a connu une année 2023 compliquée. Mais, les difficultés sont désormais derrière eux, affirment les nouveaux dirigeants de l’entreprise. Le fabricant de vélos électriques, qui a déposé le bilan en juillet, a depuis été racheté par Lavoie, un constructeur de trottinettes électriques de luxe. Dans une longue interview accordée à The Verge le 20 décembre 2023, Eliot Wertheimer et Nick Fry, les nouveaux dirigeants de VanMoof, ont pour la première fois depuis le rachat parlé de l’avenir de l’entreprise.

Évoquant leur envie de rassurer les clients, de rester fidèles à l’image de l’entreprise, ainsi que leur volonté de réimposer VanMoof comme une marque de choix, les nouveaux dirigeants ont également parlé d’un futur nouveau produit. VanMoof va vendre des trottinettes électriques.

Une trottinette Series 1, vendue par Lavoie, le reprendeur de VanMoof. // Source : Lavoie

Des trottinettes électriques VanMoof, une grande nouveauté

C’est une nouveauté pour la marque qui s’était jusque-là cantonnée aux vélos électriques. Selon Nick Fry, interviewé par The Verge, « la faillite inattendue de VanMoof a accéléré les projets de Lavoie de se lancer dans les vélos électriques ». Surtout, elle a décalé les plans pour le lancement de la première trottinette électrique de Lavoie, la Series 1. La sortie du modèle, qui devait être disponible à partir de novembre 2023, a finalement été repoussée — et il sera, finalement, vendu sous le nom de VanMoof.

« La trottinette Series 1, développée par Lavoie et McLaren Applied, sera rebaptisée VanMoof, et son lancement est prévu juste après la remise en vente des vélos électriques VanMoof », explique The Verge. « La Series 1 devait être lancée en novembre, mais elle est actuellement retravaillée avec de nouvelles couleurs, de nouveaux matériaux et de nouvelles finitions. La trottinette va également utiliser l’application VanMoof, et son interface utilisateur sur son écran intégré. » Les trottinettes devraient ainsi avoir le même système de navigation « turn by turn », et les mêmes fonctionnalités anti-vol.

Le travail de rebranding, pour passer d’une trottinette Lavoie à un modèle VanMoof, a reporté de 6 mois la vente des premiers modèles. Ils devraient ainsi être disponibles au deuxième trimestre 2024. Quelques détails pourraient être changés par rapport aux premières photos des trottinettes Series 1 de Lavoie, disponibles sur le site de la marque.

La trottinette Series 1 de Lavoie. // Source : Lavoie

Les Series 1 ont été développées dans le cadre d’un partenariat entre Lavoie et McLaren Applied — Lavoie étant une filiale du second. Mais, McLaren Applied ne doit pas être confondu avec le constructeur automobile du même nom, McLaren Group. McLaren Applied, qui était la division technologique du groupe, a été rachetée séparément en 2021 par un fonds d’investissement, Greybull. Les deux ne sont donc aujourd’hui plus liés.

Reste cependant un héritage automobile certain chez McLaren Applied : l’entreprise est spécialisée dans « la fourniture de solutions d’électrification, de connectivité, de télémétrie, de contrôle et d’analyse pour une gamme de véhicules, des sports motorisés aux transports publics », écrit The Verge. Et, désormais, avec Lavoie et l’acquisition de VanMoof, la marque s’embarque dans le secteur de la micromobilité.

