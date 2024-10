Lecture Zen Résumer l'article

Les propriétaires de vélos électriques intégrant des moteurs Shimano et utilisant l’application du motoriste japonais ont reçu un mail les invitant à ne pas mettre à jour leur smartphone vers Android 15. Pour la simple et bonne raison que ses applications… ne sont pas compatibles.

Alors qu’Android 15 devrait sortir ce mois-ci, le fabricant de moteurs pour vélos électriques Shimano invite ses utilisateurs à ne pas mettre à jour leur smartphone vers cette nouvelle version du système d’exploitation. La marque dit rencontrer un problème avec cette version d’Android, en bêta depuis quelques mois.

Shimano et Android, ça fait 15

Les utilisateurs de l’application E-TUBE PROJECT Cyclist éditée par Shimano ont reçu un mail ce mercredi 2 octobre 2024. Le constructeur écrit que son application « ne fonctionne pas correctement après la mise à jour de l’OS » vers Android 15. Shimano est même très clair dans son message : « s’il vous plaît, abstenez-vous de mettre à jour votre OS vers Android 15. » Non, Shimano n’est pas discrètement actionnaire d’Apple, c’est simplement qu’il n’a pas encore résolu tous les problèmes de son application.

Le mail envoyé par Shimano à ses utilisateurs // Source : Numerama

Pour le moment, Android 15 n’est pas sorti en version officielle et ne le sera pas avant plusieurs mois sur nombre de smartphones. Ainsi, même si ce message est alarmiste, il est pour l’instant sans grande conséquence. Shimano se veut d’ailleurs rassurant : « ce problème sera corrigé dans une version mise à jour de E-TUBE PROJECT Cyclist qui sera publiée dans quelques jours. » Alors, « l’information sera publiée sur Google Play. »

Un fabricant de moteurs de vélos qui a du mal avec le volet logiciel

Cela montre en revanche une nouvelle fois les difficultés de Shimano et d’un certain nombre de constructeurs de vélos électriques et de pièces de vélos électriques avec les applications logicielles. Comme nous le décrivions dans notre test du Orbea Diem 10 publié il y a quelques jours sur notre chaîne YouTube, Shimano demande deux applications pour utiliser le vélo, qui est équipé du moteur EP8. Cela fait trois applications à installer, avec celle du moyeu. Et en plus, elles ne sont pas géniales.

Dans les faits, E-TUBE PROJECT Cyclist est l’application qui permet de configurer les différents modes de conduite sur son vélo électrique. Et il faut dire qu’elle n’est pas au goût des utilisateurs : 2,7 étoiles sur le Play Store, 2,4 sur l’App Store. L’autre application, c’est E-TUBE Ride, qui est l’application de navigation, mieux notée. L’incompatibilité d’E-TUBE PROJECT Cyclist avec Android 15 (pour le moment) apparaît comme un indice de plus sur le retard en savoir-faire logiciel de Shimano. Le concurrent Bosch a pris les devants en unifiant ses moteurs, batteries et contrôleurs autour de l’application e-Bike Flow.

