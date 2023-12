[Deal du jour] Trainline, l’alternative à l’excellent SCNF Connect ne sert pas qu’à réserver des voyages. Le site propose en ce moment des réductions sur les cartes Avantage Jeune, Adulte et Senior de la SNCF. Si vous prenez souvent le train, ces promotions sont toujours bonnes à prendre.

C’est quoi, cette promotion sur les cartes Avantage ?

Le site Trainline propose en ce moment 30 % de réduction sur les cartes Avantage Jeune, Adulte et Senior de la SCNF, grâce au code promo HOHOHO à rentrer dans le panier, au moment de procéder au paiement. Normalement proposées à 49 € pour un an, les cartes Avantage voient leur prix passer à 32,83 € pour un an.

Notez que vous pouvez acheter une nouvelle carte, ou simplement renouveler votre carte existante. L’offre est valable jusqu’au 20 décembre 2023.

C’est quoi, les cartes Avantage de la SNCF ?

La carte Avantage de la SNCF permet d’obtenir une réduction de 30 % sur le tarif des billets, notamment sur les TGV. La carte fonctionne toute l’année et sur tous les voyages en France, et dans certains pays d’Europe. Notez que vous ne pourrez pas prendre certains TER avec votre carte Avantage, dans les régions qui gèrent de manière indépendante la tarification du réseau. Pour avoir des réductions, il faudra obligatoirement passer par les cartes de réduction régionale. En fonction des régions dans lesquelles vous vous rendez, vérifiez bien que la carte Avantage est donc vraiment… un avantage.

La carte Avantage se décline en trois formules : Jeune (12 – 27 ans), Adulte (27 – 59 ans) et Senior ( + de 60 ans). Elle donne droit à une réduction de 30 % sur les TGV et Intercités et à une réduction de 60 % pour les enfants accompagnants de 4 à 11 ans, et jusqu’à trois enfants maximum. Un accompagnant adulte peut aussi bénéficier de 30 % de réduction. La Carte offre de plus des tarifs préférentiels : de 25 à 50 % de réduction sur les billets TER en plus des prix plafonnés sur les TGV Inoui et Intercités, ce qui est toujours bon à prendre avec le prix des billets qui flambe.

Trainline est une alternative bienvenue à SNCF Connect // Source : Trainline

Est-ce que les cartes Avantage valent le coup à -30 % ?

C’est une très bonne affaire si vous comptez voyager pendant les fêtes (et que vous arrivez à avoir vos billets), et si vous voyagez vous souvent dans l’année. La carte Avantage offre d’autres réductions sur les services de la SNCF, comme la location de voiture ou encore les services bar et restauration à bord des TGV.

Enfin, Trainline est une application gratuite et fiable, dédiée à la réservation de voyages en train et en bus. Vous pouvez effectuer des réservations de billets de train et de bus auprès d’entreprises de transport telles qu’Eurostar, Thalys, Flixbus, SNCF ou encore Ouigo. Si vous utilisez fréquemment le réseau de transport français, le site de Trainline, ainsi que l’application, sont d’excellentes alternatives à SNCF Connect. La recherche d’informations est plus simple et les résultats plus pertinents. La gestion des billets et des cartes y est aussi mieux pensée.

