Avec ses nouveaux stickers, la Citroën Ami Pop se refait une beauté. Mais le plus important à retenir n’est pas cette décoration, mais un changement dans le sélecteur de mode de conduite.

« Un look frais et dynamique pour encore plus de caractère » : c’est la promesse de Citroën pour l’Ami dans son communiqué de presse du 7 novembre. Concrètement, et comme régulièrement depuis son lancement, Citroën fait sensiblement évoluer le design extérieur de la star de la mobilité sans permis.

La nouvelle version de la Citroën Ami Pop n’échappe pas à la tendance et reçoit de nouveaux stickers pour l’édition 2024. Ceux-ci sont censés donner un goût de nouveauté à un modèle qui n’a pas franchement évolué techniquement depuis 2020 : Citroën Ami est toujours un quadricycle à moteur électrique offrant 2 places, 75 km d’autonomie pour une vitesse max de 45 km/h. Cependant, un changement – qui ne concerne pas l’esthétique de l’engin – est bien plus intéressant à noter. L’emplacement du sélecteur change enfin pour arriver de manière visible sur la planche de bord.

Fini les boutons « R N D » cachés à gauche du siège conducteur

Pour les nouveaux conducteurs des Citroën Ami, il fallait se faire à la position du sélecteur de mode de conduite. Naturellement, ce n’est pas à gauche du siège conducteur, en direction du sol, que l’on penserait à chercher les boutons pour activer la marche avant ou arrière. C’était un des petits détails qui nous avaient dérouté lors des essais en 2020. Il faut dire que quand l’automobiliste doit faire des manœuvres dans la précipitation, la localisation des boutons et le manque de visibilité sur ceux-ci n’ont jamais été vraiment l’idéal.

Nouveau bloc de sélecteur de mode dans l’Ami Buggy (2023). // Source : Numerama

Les conducteurs actuels ont dû s’y habituer. Cependant, c’est une bonne nouvelle de constater que les boutons ont fini par enfin changer de place après trois ans de commercialisation. C’est l’édition limitée de l’Ami Buggy (2023) qui a introduit cette nouveauté. On a pu apercevoir sur les images de la future Fiat Topolino que Fiat a bien prévu ce nouvel emplacement dans sa déclinaison italienne de l’Ami. Le sélecteur est désormais bien visible à droite du volant.

Citroën indique que toutes les finitions (Ami Ami, My Ami Orange/Grey/Blue et My Ami Tonic) basculeront progressivement sur le nouveau sélecteur au premier trimestre 2024. Il est probable que la version Opel changera également en 2024.

Nouvel intérieur de Citroën Ami Pop // Source : Citroën

Déjà 43 000 clients pour l’Ami

Avec ou sans nouveaux stickers, la Citroën Ami a continué à conquérir de nouveaux pays depuis les premières livraisons réalisées en France à la rentrée 2020. Ce sont dorénavant plus de 43 000 Ami qui ont été vendues en trois ans.

Citroën Ami est actuellement disponible dans douze pays et va prochainement être commercialisé au Danemark, en Slovénie et en Bulgarie. Récemment, le modèle a aussi commencé sa conquête en Suisse, et dans l’outre-mer : la Guadeloupe, la Martinique et à La Réunion.

La Citroën Ami. // Source : Citroën

Il est bon de noter que le prix des versions de Citroën Ami n’ont pas bougé, et cette nouvelle version de l’Ami Pop ne changera pas son tarif : 29,99 € par mois en location longue durée ou 8 890 € pour un achat comptant.

