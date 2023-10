[Deal du Jour] La F40I de Segway Ninebot est une trottinette électrique pratique, et qui possède une excellente autonomie. Si vous cherchez un bon deux-roues pour la ville, elle est actuellement en promotion.

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette de Segway Ninebot ?

La trottinette électrique Segway Ninebot F40I est normalement vendue 649 € sur le site officiel de la marque. Elle est en ce moment proposée sur le site de Darty au prix de 479,99 €. Afin de choisir la trottinette qui vous convient le mieux, vous pouvez consulter notre guide des meilleures trottinettes pour se déplacer en ville.

C’est quoi, cette trottinette électrique ?

Le design de la F40I de Segway Ninebot est banal, en dehors des câbles apparents et des roues, d’un orange qui dénote du noir mat du reste de l’engin. Le style de la F40I est sobre et c’est tant mieux. L’ensemble est d’une conception robuste, qui procure un bon sentiment de sécurité guidon en main. Niveau sécurité toujours, un feu de freinage à l’arrière, une lumière LED à l’avant, et un jeu de clignotants avant et arrière composent l’éclairage. Les pneus de 10 pouces s’accompagnent de deux freins indépendants : un frein avant électronique et un frein à disque arrière. Notez que le freinage, en plus d’être efficace, alimente la batterie en puissance.

Malgré l’absence d’amortisseurs, les pneus encaissent bien les chocs, à condition d’éviter les nids de poule et de ne pas sauter les trottoirs. Sachez aussi que la F40I n’est pas certifiée pour résister aux intempéries, et il est donc préférable d’être prudent sur route mouillée, surtout que ce n’est pas la plus légère des trottinettes, avec un poids de 18 Kg. Si vous prenez les transports avec, elle possède heureusement un système de pliage simple et rapide pour être le moins encombrante possible.

La trottinette de Ninebot Segway se plie facilement // Source : Ninebot Segway

La trottinette F40I est-elle une bonne affaire en promotion ?

C’est une bonne affaire pour un deux-roues fiable et écologique. Son moteur délivre une puissance nominale de 350 W pour une vitesse maximale de 25 km/h. Sa puissance maximale de 625 W permet à la F40I de franchir des pentes jusqu’à 20 %, en fonction bien sûr du type de route et du poids du passager. Un mode Sport aide à monter les pentes les plus raides, mais consommera beaucoup de batterie. En ville, privilégier le mode Standard, et n’utilisez le mode Eco, et ses pointes à 15 km/h, que si vous voulez préserver l’autonomie.

Niveau autonomie d’ailleurs, comptez 40 km en une seule charge. Une autonomie qui varie donc selon le mode de conduite, mais aussi la météo ou la route. Comptez un peu plus de 6 heures pour la recharger entièrement. Enfin, la F40I peut se connecter en Bluetooth avec l’application Segway Ninebot, afin d’avoir un œil sur l’autonomie ou le trajet parcouru.

