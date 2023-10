Sujet encore douloureux pour les cyclistes qui ont vécu le confinement sans home trainer – la rupture de stock n’épargne personne –, le home trainer est un accessoire ludique (si, si) pour faire du vélo au chaud quand la météo n’est pas de votre côté. Que ce soit un home trainer VTT, un home trainer route, ou simplement un home trainer pour garder la forme, on vous donne tous les critères à prendre en compte pour trouver le vôtre !

Entre objet de torture, coach personnel et moyen de communication pour rouler avec des amis, le home trainer est, au même titre que la raclette, un indispensable de l’hiver pour le cycliste. Face au choix grandissant des modèles, un petit tour d’horizon du home trainer et quelques conseils pour choisir votre appareil s’imposent.

Les différents types de home trainer vélo : leurs avantages & inconvénients

Le home trainer « classique » (non connecté) pour commencer

Le bon pneu Le frottement engendre une usure prématurée de vos pneus. L’achat d’un pneu spécial home trainer est donc fortement recommandé. Sinon, vous pouvez aussi acheter une roue arrière complète avec un pneu renforcé.

Ce type de home trainer se fixe sur l’axe de la roue arrière de votre vélo. Plusieurs mécanismes de résistance sont possibles : magnétique, à fluide, mécanique ou à air pour les modèles d’entrée de gamme. Du choix du mécanisme de résistance va dépendre le bruit et l’expérience de pédalage. Mais aussi le prix de l’appareil !

Dans cette catégorie, nous recommandons deux modèles à moins de 300 euros :

Le réglage de certains modèles se fait directement au niveau du home trainer, il faut donc descendre du vélo. Privilégiez un modèle avec une manette déportée à fixer sur le guidon.

Un home trainer connecté (smart trainer) pour progresser

Le home trainer connecté est généralement à entraînement direct (vous devez retirer la roue arrière), bien qu’il existe quelques modèles sur lesquels repose la roue arrière de votre vélo comme le Tacx Flow Smart ou le home trainer Wahoo Fitness Kickr Snap 2018. Cette structure permet en effet une meilleure mesure de la puissance, mais aussi un contrôle plus précis de la résistance, pour une expérience de pédalage ultra agréable. Ces modèles sont équipés d’un frein électromagnétique, plus puissant et plus silencieux.

On distingue ensuite deux protocoles de communication sans fil pour connecter un home trainer : ANT+ et Bluetooth. À savoir que de plus en plus de home trainers sont équipés en Bluetooth pour palier le problème de compatibilité.

Équipé d’un capteur de puissance, l’appareil se couple automatiquement à une tablette, un smartphone ou un ordinateur. Vous pouvez donc suivre vos performances et vous entraîner de manière plus précise. Pour réaliser vos exercices, il faudra investir dans un capteur de cadence et une ceinture cardiaque.

On peut vous recommander les yeux fermés ces modèles connectés avec entraînement direct :

Source : ©Wahoo Fitness

À savoir que Zwift avait aussi lancé Zwift Hub, son home trainer connecté qui inclut un abonnement d’un an à l’application (automatiquement renouvelé). À l’époque, vous choisissiez directement le nombre de vitesses pour votre cassette. Mais Zwift Hub a évolué en octobre 2023 pour devenir Hub One. Avec cette nouvelle version, la cassette a été remplacée par le Zwift Cog, une petite révolution à pignon simple compatible avec la majorité des vélos équipés de 8 à 12 vitesses. Le changement de vitesse est désormais entièrement virtuel et se fait grâce un autre petit accessoire à positionner sur le guidon : le Zwift Click.

La cassette en option Attention : la cassette n’est, sauf exception, pas fournie sur les home trainers à entraînement direct.

Enfin, il y a aussi une dernière catégorie dans la famille des home trainers connectés : l’Indoor Bike Trainer (ou Cycle Trainer), des vélos complets connectés, comme le Tacx NEO Bike Smart ou le Wahoo Fitness KICKR Bike. Ce système est aussi complet qu’il prend de la place. Il offre une excellente expérience et un grand confort, et permet de collecter de nombreuses données. Son prix reste cependant élevé. Comptez 4 000 €, pour le modèle de Wahoo.

Pour finir, plusieurs applications sont disponibles : la plus connue et populaire reste Zwift (iOS / Android). Il y a aussi l’application Tacx Training, Wahoo RGT (anciennement RGT tout court), Kinomap, Bkool, etc.

Les rouleaux : le home training roots

Back to Classics. Ce système s’installe facilement car il est prêt à rouler : pas besoin de démonter votre vélo contrairement à un HT classique ou à entraînement direct. L’expérience de pédalage sur rouleau se rapproche de l’expérience sur route : rien ne vous retient. Cela demande donc un peu d’entraînement. Mais une fois le coup de pédale pris, le rouleau vous permet aussi d’améliorer votre coordination, votre pédalage et votre équilibre.

Rouleau interactif Nero Source : Elite

À savoir que ce type de home trainer trouve aussi ses limites à partir de 35 km/h de moyenne : le rouleau tourne trop vite et peut sautiller, et ça devient désagréable. Pour les sprints, l’échauffement des cyclistes avant de monter en piste, ça va, mais pour les séances de vitesse, privilégiez un autre modèle.

Le home trainer de voyage La marque Till Start propose un home trainer avec des rouleaux transportables et un support fixe ultra compact (moins de 6 kilos dans sa version économique).

Généralement, les rouleaux ne s’encombrent pas de nombreuses fonctionnalités. Il existe cependant le rouleau connecté Nero de la marque Elite et compatible avec Zwift et d’autres applications grâce à sa connexion ANT + et Bluetooth.

Home trainer vtt, smart trainer, home trainer TacX, Wahoo, Qubo… quel type de home trainer choisir ?

Définissez clairement votre usage. Simplement vous entretenir, participer à des événements en live et des courses, suivre un programme d’entraînement pour augmenter votre FTP, envoyer des RIDE ON aux copains lors de vos Meetups Zwift… Le home trainer, ça peut vite devenir rébarbatif, alors n’hésitez pas à privilégier un modèle connecté, plus ludique et qui suivra mieux l’évolution de votre pratique.

Vérifiez la compatibilité avec votre vélo (longueur de l’axe traversant de votre roue, type de montage Campagnolo, SRAM, Shimano…). S’il existe des adaptateurs d’axe traversant, pour la cassette, c’est une autre histoire.

Budgétisez au global. Quel est votre équipement de base et qu’allez-vous devoir acheter en plus du home trainer ? L’abonnement Zwift, les capteurs, etc. Ça peut vite devenir cher.

Quel est votre équipement de base et qu’allez-vous devoir acheter en plus du home trainer ? L’abonnement Zwift, les capteurs, etc. Ça peut vite devenir cher. Comparez les paramètres et les fonctionnalités : réglage de la résistance au guidon, adhérience, avec ou sans reproduction de l’inclinaison, modèle connecté ou classique, bruit, puissance maximale possible, indice de précision en %, etc.

10+1 accessoires pour faire du home trainer chez soi

Un tapis de sol pour éviter de mettre de la transpiration partout et stabiliser votre vélo. La sueur peut abimer certains revêtements. Une protection de cadre . Une serviette microfibre ou une serviette éponge fera aussi très bien l’affaire. Un écran, une tablette ou un ordinateur pour utiliser votre application d’entraînement ou regarder un film. Un capteur de cadence pour mesurer votre fréquence de pédalage Une ceinture cardio (indispensable pour valider votre classement d’une course sur Zwift) Un support pour votre roue avant Un pneu spécial home trainer selon votre modèle actuel, car plus résistant. Beaucoup, beaucoup d’eau car vous allez beaucoup, beaucoup transpirer : investissez dans une gourde Une bonne playlist et des écouteurs sans fil. Un cuissard. Des entretoises si vous avez des freins à disque pour éviter de coller les plaquettes entre elles. Dans l’effort, on ne sait même plus comment on s’appelle, alors penser à ne pas appuyer sur les freins…

Complétez par un ventilateur classique, ou un ventilateur intelligent Fitness Kickr Headwind de Wahoo. Pour les grimpeurs, un simulateur d’inclinaison d’intérieur Kickr Climb, à condition d’être déjà l’heureux.se propriétaire d’un home trainer connectés Wahoo Kickr.

Peut-on utiliser un home trainer non connecté avec Zwift ?

Oui, c’est possible, moyennant l’achat de quelques accessoires comme un capteur de vitesse, un capteur de cadence et une ceinture cardiaque (non obligatoire, mais recommandé si vous voulez participer à des courses ou optimiser votre entraînement), une clé ANT+ et un ordinateur. Vous n’aurez pas forcément besoin d’une clé ANT+ si vos équipements embarquent le protocole Bluetooth. Vérifiez tout de même leur compatibilité.

Sélectionnez ensuite le modèle de votre home trainer sur Zwift. Ça reste du bricolage et ce n’est pas très fiable – non, malgré ce que vous lisez, vous n’avez pas la FTP de Wout van Aert ! –, mais l’installation vous permet de rouler avec les copains en hiver.

