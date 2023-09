Après une première découverte au salon de Munich, la Tesla Model 3 nouvelle génération s’expose au salon de Lyon. C’est l’occasion d’observer de nouveau en détail les nouveautés de ce modèle très attendu.

Un peu moins d’un mois s’est écoulé entre le salon de Munich, où la Tesla Model 3 a été présentée au public, et le salon de Lyon. Comme à Munich, le stand de Tesla sur le salon automobile de Lyon est une des attractions principales. Sauf qu’à la différence du salon de Munich, ici les autres modèles du constructeur sont aussi présents et attirent également du monde.

Après avoir vu et revu la nouvelle génération de Model 3, nos premières impressions ont-elles évolué ? Notre avis a changé sur certaines évolutions du modèle. Il reste pourtant encore quelques freins, pour lesquels il faudra probablement attendre une prise en main pour aider à trancher notre opinion.

S’adapter au nouveau design

La nouvelle face avant est certainement l’élément qui symbolise le plus la nouvelle génération de Tesla Model 3. À la découverte du modèle sur le salon de Munich, les premières impressions étaient assez mitigées sur ce nouveau design. Tesla semble perdre un peu de sa singularité avec cet avant plus conventionnel. Un capot plongeant avec un avant pointu, c’est déjà aussi ce que l’on retrouve sur la Hyundai Ioniq 6, la MG4 ou la BYD Seal (sans parler des supercars). L’ancien bouclier avant – le « bec de canard » comme l’appellent certains propriétaires – n’a jamais fait l’unanimité, mais celui-ci devrait continuer à diviser.

Nouveau bouclier avant de la Tesla Model 3 // Source : Raphaelle Baut

Assurément lié au fait que l’on est (souvent) réfractaires aux changements, il a fallu ces quelques semaines pour se faire à ce nouveau design avant. Il en va de même avec l’arrière du véhicule et la forme des nouveaux feux. Passé l’effet de nouveauté, le changement est adopté. Il reste quand même une petite réserve, est-ce que Tesla se démarquera assez sur la route dans les prochaines années ? Il est trop tôt pour le dire tant que les véhicules ne circuleront pas dans le flot des autres voitures.

Tesla a par contre fait un choix discutable en conservant la malle de coffre plutôt qu’un hayon. C’était pourtant un des reproches récurrents que les fans de la marque auraient espérés voir changer sur le nouveau modèle. C’est finalement ce détail qui chagrine toujours un peu.

Nouveaux feux à l’arrière // Source : Raphaelle Baut

Un avis sur l’intérieur globalement inchangé

Les changements à l’intérieur sont ceux qui étaient les plus évidents à accepter, mais pas forcément pour toutes les nouveautés de l’intérieur.

Dans l’ensemble, l’intérieur apparaît comme plus qualitatif. Les finitions, les matériaux, les assemblages semblent avoir évolué dans le bon sens. Des sièges à l’écran arrière, tous ces éléments font progresser la perception de qualité que l’on peut avoir de la Model 3.

Nouvel intérieur de la Tesla Model 3 // Source : Raphaelle Baut

Deux éléments nouveaux de l’intérieur doivent cependant encore passer l’épreuve du test en conditions réelles : le bandeau lumineux de LEDs et l’absence de comodos. Pour les comodos, c’est certainement le choix de Tesla le plus polémique. Difficile cependant de juger sans avoir pris la route au volant de cette nouvelle génération de Model 3.

Les bandeaux lumineux multicolores sont devenus un gadget incontournable. Ils sont de plus en plus présents dans les modèles de toutes les marques, du constructeur généraliste au plus premium. Sauf que certaines intégrations de ces LEDs génèrent une pollution lumineuse plus désagréable à l’usage (de nuit) que d’autres. La position de ce bandeau, très haute et dans le champ de vision, dans la nouvelle Model 3 soulève quelques doutes que seul un essai pourra trancher.

La Model 3 attire les questions à Lyon // Source : Raphaelle Baut

Malgré quelques hésitations par rapport à l’opinion finale sur le modèle, un constat n’évolue pas : Tesla Model 3 offre toujours le meilleur rapport qualité/prix. Malgré ses défauts et des choix discutables de Tesla, on peut pardonner à ce modèle de ne pas être parfait. Après avoir échangé avec plusieurs visiteurs du stand sur le salon de Lyon, beaucoup réalisent que l’écart avec les autres voitures électriques présentés sur l’événement est souvent bien trop important. Sur cet élément, au moins, Tesla met tout le monde d’accord.

