Tesla va proposer une quatrième Model 3, associant une grande batterie à un seul moteur. Vendu 45 990 € (hors bonus), elle constitue un rapport qualité/prix imbattable.

Tesla a encore bouleversé son catalogue et, une fois encore, c’est à l’avantage des clients. Comme le rapportent nos confrères de Frandroid dans un article publié le 12 mai, le constructeur va proposer une quatrième version de la Model 3, laquelle ne sera pas disponible dans le configurateur en ligne (il faudra passer par un conseiller au téléphone ou aller en concession). Et elle risque d’intéresser beaucoup de monde puisqu’elle associe une autonomie élevée à un tarif abordable.

Cette Model 3 sera une version Grande Autonomie RWD (Propulsion), c’est-à-dire équipée d’un seul moteur contrairement à la Grande Autonomie affichée sur le site. Elle offrira une autonomie de 620 kilomètres en une seule charge pour un prix défiant toute concurrence : 45 990 €, ce qui la rend éligible au bonus écologique de 5 000 €. À l’origine, cette déclinaison particulière de la berline, qui a déjà existé par le passé, était destinée aux professionnels, mais Tesla a décidé d’ouvrir les commandes à tout le monde.

Tesla Model 3 // Source : Tesla

Grande autonomie, prix abordable : la Model 3 devient encore plus désirable

Par son architecture articulée autour d’un seul moteur, cette Model 3 Grande Autonomie RWD (Propulsion) est capable d’aller un peu plus loin que la Model 3 Grande Autonomie dotée d’une transmission intégrale (620 kilomètres, contre 602). Mais, surtout, elle est beaucoup plus intéressante d’un point de vue financier : 40 990 € (bonus déduit), contre 49 990 €. Pour 9 000 € de plus, vous gagnerez simplement sur les performances, l’accélération notamment, et quelques finitions à l’intérieur.

La gamme Model 3 :

Pour aller plus loin La Tesla Model 3 devient le modèle électrique le plus attractif du moment

La Model 3 Grande Autonomie RWD constitue un rapport qualité/prix difficile à contester, même s’il ne sera pas aussi simple de l’obtenir. Les premières livraisons sont prévues pour juin et, connaissant Tesla, il est préférable de se dépêcher si vous êtes intéressé (l’indisponibilité sur le site suggère d’ailleurs des quantités limitées). Du jour au lendemain, le constructeur peut décider de le retirer de la vente ou d’en modifier le prix.





Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !