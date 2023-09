Plusieurs nouveaux modèles de voitures électriques ont fait leur première apparition publique française au salon de Lyon : Mini, Subaru, Fiat, Peugeot, Honda, Ford, Kia… même la nouvelle Tesla Model 3 a pointé le bout de son capot.

Le salon de Lyon a beau être un événement principalement local, les constructeurs automobiles ont joué le jeu en amenant les dernières nouveautés, notamment 100 % électrique. Alors que beaucoup constructeurs boudent les salons internationaux, trop couteux, ils ont été nombreux à répondre présent ce salon à taille humaine. Le salon automobile de Lyon se déroule du 28 septembre au 2 octobre à l’Eurexpo Lyon.

Sur cet événement, tous les constructeurs sont sur un pied d’égalité, et cela plait aux marques, comme aux visiteurs qui peuvent avoir un vrai aperçu des véhicules du marché en un coup d’œil, ou presque. Pour certains de ces modèles exposés sur le salon automobile de Lyon, c’est même la première présentation au public. Alors, quels sont les modèles à ne pas manquer ?

La nouvelle Mini Cooper

Sur son stand, la nouvelle Mini Cooper électrique attire les regards, le futur Countryman également. Les visiteurs sont nombreux à se presser pour découvrir les changements extérieurs, ainsi que le nouvel intérieur assez innovant de cette nouvelle génération. La nouvelle Mini Cooper s’était déjà dévoilée sur le salon de Munich, mais nous n’avions pas accès à son intérieur. Pour le salon de Lyon, le modèle fait la première apparition française avec la possibilité de monter à bord pour découvrir ce nouvel environnement et nouvel écran central.

Nouvelle Mini Cooper électrique // Source : Raphaelle Baut

C’est une des nouveautés à suivre. Si la première génération de Mini électrique a très bien marché en France (et à l’international), cette nouvelle version devrait suivre la même tendance, et peut-être même faire mieux grâce à ses améliorations concrètes des performances.

Mini Cooper E Mini Cooper SE Puissance 135 kW (184 ch) 160 kW (278 ch) Couple 290 Nm 330 Nm 0 à 100 km/h 7,3 sec 6,7 sec Batterie 40,7 kWh 54,2 kWh Autonomie 305 km 402 km Tarif à partir de 34 000 € à partir de 38 000 €

Mini Cooper électrique // Source : Raphaelle Baut

Subaru Solterra

Son design pourrait vous rappeler un autre modèle électrique. Le Subaru Solterra est un développement conjoint entre Toyota et Subaru. Solterra et bZ4x partagent le même ADN, mais le modèle de Subaru se distingue de son cousin en ne proposant qu’une motorisation à transmission intégrale, spécialité de la maison Subaru.

Subaru Solterra // Source : Subaru

Pour le reste, les différences concernent quelques éléments de design et quelques équipements. Cela tient aussi à la présence de modes de conduite différents pour pouvoir pousser un peu les capacités de ce premier modèle 100 % électrique de Subaru.

Subaru Solterra Puissance 160 kW (217 ch) 0 à 100 km/h 6,9 sec Batterie 71,4 kWh Autonomie 414 à 465 km (selon finition) Tarif à partir de 59 990 €

Peugeot e-208 se dévoile enfin

Cela fait un moment qu’on parle d’une nouvelle génération pour la Peugeot 208, mais celle-ci s’est faite un peu attendre. Ipossible de passer à côté de la Peugeot e-208 sur le salon sans voir ce jaune éclatant. Elle en éclipse presque les e-2008 et e-308 présentent à ses côtés sur le stand. Les changements stylistiques ne sont pas immenses, mais on peut, d’un coup d’œil, noter les évolutions de la face avant et arrière par rapport à la précédente.

Nouvelle Peugeot e-208 // Source : Raphaelle Baut

Cette fois, les premières e-208 ne vont pas tarder à rejoindre les concessions. On connaît les tarifs de cette version rafraichie :

Peugeot e-208 « Active » à partir de 35 300 € : nouveau moteur 115 kW/51 kWh de batterie

Peugeot e-208 « e-style » à partir de 35 900 € : ancienne génération de moteur de 100 kW /50 kWh de batterie

Peugeot e-208 « Allure » à partir de 37 400 € (nouveau moteur)

Peugeot e-208 « GT » à partir 39 300 € (nouveau moteur)

Hélas, Peugeot profite de ce restylage pour relever sensiblement le billet d’entrée de la e-208 de 500 €. C’est bien loin des 30 500 € de son tarif de lancement quelques années en arrière.

Fiat 600e

Les premiers essais de la Fiat 600e se déroulent actuellement et les véhicules vont rapidement arriver en concession dans la foulée. La Fiat 600e est une nouvelle alternative pour ceux qui trouvent la Fiat 500e un peu trop petite. Cette Fiat 600e apporte plus d’espace à bord et plus de coffre, tout en conserver une partie du design de la 500. Un mélange des genres qui n’est pas dénué d’intérêt.

Fiat 600e au salon de Lyon // Source : Raphaelle Baut

Elle est une cousine de la Jeep Avenger et du reste de la famille Stellantis. On y retrouve la même motorisation que les nouveaux modèles : 115 kW (156 ch) et la batterie de 54 kWh.

La Fiat 600e s’affiche à partir de 35 900 €, mais Fiat propose pour le moment de booster le bonus de 5 000 € en offrant 2 000 € supplémentaires à ses clients. Cela positionne la Fiat 600e, une fois ce bonus déduit, moins chère que la nouvelle e-208.

Intérieur de la Fiat 600e // Source : Raphaelle Baut

Ford Explorer

À côté de l’imposant Ford Bronco, tout droit débarqué des États-Unis, le Ford Explorer fait une apparition presque timide sur le stand de Ford au salon de Lyon. Il est pourtant une des grosses nouveautés électriques attendues chez le constructeur pour les prochains mois.

Ford Explorer au salon de Lyon // Source : Raphaelle Baut

Après une apparition sur le salon de Munich, le Ford Explorer s’invite aussi à Lyon pour que les clients puissent avoir un premier aperçu du modèle qui viendra épauler la Ford Mustang Mach-e sur le créneau des modèles 100 % électrique.

Le Ford Explorer doit partager la même plateforme que l’ID.4 ce qui laisse une idée de ce que pourront être ses performances. Mais là où le modèle de Ford se démarque, c’est sur l’intérieur, clairement plus cosy que les Allemandes de Volkswagen.

D’autres nouveautés électriques à ne pas manquer

Le salon de Lyon regorge d’autres nouveautés électriques. Tesla a ramené sa nouvelle Model 3 dans sa nouvelle peinture rouge, du plus bel effet. Même si la Model 3 va rapidement arriver dans tous les centres Tesla, elle reste une des nouveautés que les visiteurs se pressent à venir observer. Le stand de la marque américaine n’a pas désempli de la journée que nous avons passée sur le salon, quand d’autres semblaient bien vides à côté.

Tesla Model 3 (nouvelle génération) // Source : Raphaelle Baut

Kia est venu sur le salon avec le EV9, ce grand SUV de plus de 5m de long ne passe pas inaperçu au centre du stand. Le modèle coréen va essayer d’aller grappiller quelques parts de marché à un Tesla Model X et quelques autres modèles familiaux électriques.

Honda a ouvert sa gamme à un second modèle électrique, le e:ny1 (à prononcer « anyone »). Il est aussi présenté sur le salon pour que les visiteurs puissent découvrir cette nouveauté du constructeur japonais.

Honda e:NY1 // Source : Raphaelle Baut

Volkswagen a aussi profité du salon pour ramener toute sa gamme électrique, y compris sa future ID.7, la grande berline dont la marque allemande a le secret.

Enfin, le chinois BYD a aussi profité du salon de Lyon pour ramener plusieurs modèles de sa gamme. Des modèles que le public français n’a pas tellement l’occasion de voir sur la route, car trop récentes : Atto3, Dolpin. BYD a également exposé la future berline Seal, qui a été présentée au salon de Munich au début du mois.

Impossible de ne pas passer pour observer le futur Renault Scénic, même si celui-ci n’est pas ouvert au public, tout comme l’impressionnant concept de l’Alpine A290.

Alpine A290 // Source : Raphaelle Baut

