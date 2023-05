La déclinaison sportive de la future Renault 5 portera donc le nom de A290, reprenant la terminologie de la marque Alpine. C’est en tout cas ce que l’on peut en déduire, puisque la marque vient de lever le voile ce 10 mai sur un show-car nommé A290_β – ou A290 bêta —pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’alphabet grec. Comme son nom l’indique, ce n’est pas la version finale de la citadine sportive, pas encore du moins. Toutefois, ce concept roulant est bien là pour aiguiser la curiosité en attendant la version définitive.

Si l’extérieur paraît assez familier, en reprenant les lignes du prototype Renault 5 dévoilé il y a 2 ans déjà, l’intérieur et la philosophie de conduite rappellent plus le concept Renault 5 Turbo 3E.

C’est un gros clin d’œil à la Formule 1 que de positionner le poste de conduite au centre de l’habitacle. Avec deux passagers de chaque côté, cette configuration n’est pas sans rappeler certaines supercars exclusives. La version définitive reviendra forcément à quelque chose de bien plus conventionnel pour la commercialisation de l’A290. Heureusement, car s’installer sans un siège baquet au centre d’un habitacle relève de l’épreuve de Koh-Lanta.

Alpine a certainement voulu montrer que le sport auto ne disparaîtra pas avec les modèles 100 % électrique de la marque. Cette citadine sera électrique et sportive. Sa vidéo de lancement met d’ailleurs les deux pilotes de son écurie de F1 au volant de ce concept dans une course endiablée.

La structure renforcée, les sièges baquets en carbone et les harnais de sécurité ne seront probablement pas conservés dans la version de série. Dommage, car cela donne vraiment du style à ce concept.

Si l’intérieur va radicalement changer, l’extérieur pourrait devrait être à l’image du futur modèle prévu pour 2025. Nos confrères de Frandroid précisent que 85 % du style présenté correspondraient au modèle de série à venir.

Le concept fait 4,05 m de long, pour 1,85 m de large et 1,48 m de haut. C’est la même longueur que la Peugeot e-208, le modèle s’inscrit bien comme une citadine pratique. En revanche, en largeur, elle fait 10 centimètres de plus. Autant dire que cette Alpine a pris des hanches pour gagner cet esprit de sportive.

Parmi les éléments stylistiques qui attirent l’attention, il y a le choix des jantes. Tout le monde n’aimera probablement pas ces grandes jantes au dessin atypique, mais elles donnent vraiment le ton. C’est un petit détail qui donne beaucoup de caractère au modèle. Ces jantes devraient être conservées sur le modèle final dans une version 19 pouces.

Alpine ne peut pas s’avancer sur les motorisations embarquées dans son modèle sans que l’on fasse le lien avec ce qui sera commercialisé chez Renault. Il ne reste alors que les rumeurs et autres pronostics pour imaginer que cette version Alpine pourrait être équipée de deux moteurs pour en faire une voiture à transmission intégrale.

Une puissance de 200 ch est également imaginée pour donner suffisamment de caractère sportif à cette déclinaison de la Renault 5. Il faudra encore patienter pour en avoir le cœur net.

