Après de longs mois d’attente, Peugeot a officialisé sa nouvelle e-208. La citadine de la marque française s’offre un petit lifting, près de 4 ans après sa sortie.

C’était l’une des annonces les plus attendues de cet été dans le domaine de la voiture électrique, et maintenant, c’est officiel : Peugeot a dévoilé, ce jeudi 6 juillet, la nouvelle version de la e-208. Un véhicule électrique qui connaît son premier redesign, quatre ans après son lancement.

Modèle devenu rapidement populaire en étant le plus vendu dans l’Hexagone en 2022, la 208 a marqué les esprits par son apparence très sportive pour une citadine. Pour son premier redesign, la marque au Lion a voulu poursuivre sur la même lignée, tout en ajoutant une touche de modernité.

Une apparence modernisée

Parmi les changements majeurs sur la nouvelle 208 électrique, on remarque d’abord la nouvelle signature lumineuse de Peugeot, avec la présence de trois longues griffes lumineuses et verticales situées sous les phares avant du véhicule, également présentes sur la 508 et l’e-2008. Disposés dans des inserts noir brillant, ces éléments ont pour but de donner à la e-208 « une posture plus solide et plus large visuellement », comme l’explique la marque française dans son communiqué de presse.

Des griffes rouges et horizontales sont également disposées à l’arrière du véhicule afin de servir de feux de stop.

Les griffes lumineuses, la nouveauté chez Peugeot // Source : Peugeot

La nouvelle 208 électrique possède également une calandre revue au goût du jour, avec une grille de calandre qui se fond avec la couleur de la carrosserie. De plus, on note également la présence du nouveau logo de Peugeot sur cette même calandre. En ce qui concerne les teintes de la carrosserie, le nouveau véhicule de la marque au Lion propose 7 couleurs différentes : Jaune Agueda, Gris Selenium, Gris Artense, Noir Perla, Blanc Banquise, Rouge Elixir et Bleu Vertigo.

Au niveau de jantes, qui seront de 16 et 17 pouces, Peugeot offre de l’originalité sur son design avec 4 branches et son logo au croisement de ces dernières.

En revanche, aucun changement n’est à noter en ce qui concerne les dimensions de l’e-208 : la nouvelle voiture de Peugeot mesure toujours 4.055 m de long, 1.745 m de large et 1.43 m de haut.

Un intérieur peu modifié

L’intérieur de l’e-208 connaît quelques légers changements, qui méritent d’être observés de près. Par exemple, l’écran central tactile passe de 7 pouces à 10 pouces. Un moyen de mieux contrôler le système d’info-divertissement de Peugeot, nommé Peugeot I-Connect.

Un écran tactile de 10 pouces est désormais inclus en série sur l’e-208 // Source : Peugeot

L’habitacle dispose également d’un nouveau système d’éclairage d’ambiance, avec huit couleurs à la disposition des automobilistes. À noter, parmi les détails les plus anecdotiques, la présence d’un volant plus compact, de plusieurs prises USB-C, pour faciliter le rechargement de smartphones ou autres appareils portables, ou encore d’une sellerie mise au goût du jour.

Jusqu’à 400 km d’autonomie

Au niveau des capacités et des performances de la nouvelle 208 électrique, Peugeot propose une motorisation 100 % électrique de 156 ch, avec une batterie de 51 kWh, pour près de 400 km d’autonomie sur cycle mixte WLTP. En ce qui concerne la recharge de l’e-208 re-stylée, les délais de recharge de 20 % à 80 % varient de 30 minutes, depuis une borne publique à 100 kW, à 11 heures et 10 minutes depuis une prise renforcée de 3.2 kW.

La nouvelle Peugeot e-208 peut se recharger en 30 minutes // Source : Peugeot

Plusieurs dispositifs sont également mis en avant par le constructeur français en ce qui concerne la sécurité des conducteurs, à l’image de plusieurs systèmes d’alerte en cas de franchissement involontaire de ligne et de risque de collision, ou encore de caméras haute définition pour le stationnement.

Les clients pourront commander la nouvelle e-208 à partir de la rentrée et choisir entre l’une des trois versions proposées par Peugeot : la version Active, la version Allure, et la version GT. Mais pour l’heure, la gamme de prix n’a pas été dévoilée, alors que l’e-208 sera commercialisée à partir de novembre 2023.

Vous aimez les voitures électriques et les nouvelles mobilités ? Abonnez-vous à notre newsletter Watt Else, tous les jeudis dans votre boite mail.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles.



Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !