Les Franciliens doivent s’attendre à payer plus cher leur passe Navigo en 2024. Le forfait mensuel pour circuler à Paris pourrait passer à plus de 86 €. D’autres solutions existent pour se déplacer en Île-de-France à des tarifs plus avantageux.

Le prix du passe Navigo grimpera encore en 2024, avait-on appris en juillet 2023. Le montant envisagé pour cette hausse était cependant méconnu. Il a été annoncé le 26 septembre par Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France Mobilités. Le passe Navigo sera augmenté d’environ 2,20 € de plus par mois et par utilisateur. Cela porterait le coût du passe Navigo à 86,30 €, au lieu de 84,10 € actuellement.

Pour l’instant, ce projet de hausse n’est pas encore acté et reste à valider au mois de décembre prochain. Le tarif final doit dépendre de négociations menées avec les collectivités locales franciliennes, précise l’AFP. Malgré tout, des usagers des transports en commun de la région parisienne expriment déjà leur mécontentement face à la hausse à venir.

Certains et certaines pourraient même être tentés de changer leur façon de voyager à Paris au quotidien. Il existe des alternatives pour se déplacer autrement. Voici ce que l’on pourrait acheter d’autre pour 86 € par mois (ou moins).

9 abonnements Velib’ V-Max, tout inclus

Le Vélib’ est sans doute l’une des premières alternatives auxquelles on pense pour circuler en région parisienne. Même si le service n’est pas toujours parfait (vélos en mauvais état, stations vides), il reste plébiscité par de nombreuses personnes. 3 formules d’abonnement existent avec un engagement de 12 mois.

Le plus onéreux des 3, l’abonnement V-Max, reste bien plus abordable qu’un passe Navigo mensuel à 86 €. L’abonnement V-Max coûte 9,30 € par mois (ou 111,60 € annuels qui peuvent être réglés en une fois). Il inclut 1h en Vélib’ mécanique et 45 minutes en Vélib’ électrique.

Pour 86 € par mois, on peut donc souscrire 9 fois à un abonnement Vélib’ V-Max.

Locations longue durée de vélos électriques

De nombreux services de location de vélo électrique en France défient le tarif mensuel du passe Navigo. Nous en citons 2 exemples dans la suite de cet article. Pour aller plus loin, consultez notre guide sur la location de vélos électriques, très complet pour comparer facilement tous les services disponibles en France.

2 abonnements Véligo classique

Celles et ceux en quête d’une alternative sur deux roues aux transports en commun peuvent opter pour l’abonnement Véligo. Ce service proposé aux Franciliens est une bonne entrée dans le monde des vélos électriques, pour tester avant d’envisager l’achat de sa propre bicyclette.

La location d’un Véligo Classique coûte 40 € par mois. Ce tarif inclut le prêt du vélo, évidemment, mais également la préparation du vélo avec des options, une visite d’entretien, une prise en charge en cas de première crevaison. Le vélo est à restituer à la fin du contrat.

86 € par mois correspondent à 2 abonnements Véligo classique.

1 abonnement vélo électrique de Decathlon

Decathlon propose son propre service de location de vélo électrique. Pour 69,20 € par mois, il est possible de louer le modèle Neomouv Sinapia ; pour le modèle Elops 920, ce sera 71 € par mois. La révision et les diagnostics électriques sont inclus dans la location. Le vélo est livré à domicile. Par contre, le contrat ne comportant pas d’option d’achat, il faudra rendre le vélo à la fin de la location.

Pour moins de 86 € par mois, on peut donc souscrire à une offre de location longue durée d’un vélo électrique chez Decathlon.

1 voiture électrique Dacia Spring en location longue durée

Du côté des voitures électriques aussi, on peut trouver des offres défiant le tarif du passe Navigo. L’une des plus attractives est sans conteste celle de la Dacia Spring, modèle 100 % électrique proposé par la marque avec une offre de leasing à partir de 79 € par mois. Cette location longue durée, sur 37 mois et 30 000 km, inclut également 3 ans d’entretien du véhicule.

L’offre est d’autant plus attrayante que les particuliers qui y souscrivent peuvent bénéficier du bonus écologique de 5 000 € et de la prime à la conversion de 2 500 €. Toutefois, ne trainez pas, car le véhicule ne bénéficiera plus du bonus de 5 000 € l’an prochain.

Pour moins de 86 € par mois, on peut donc souscrire à une location longue durée d’une Dacia Spring.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Le futur de Numerama arrive bientôt ! Mais avant ça, on a besoin de vous. Vous avez 3 minutes ? Répondez à notre enquête

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.