Les tarifs des transports en commun en Île-de-France vont augmenter en 2024. On ignore cependant encore à combien sera chiffrée cette hausse, qui doit être votée en décembre.

Les usagers des transports en commun à Paris devront payer plus cher leurs titres de transport en 2024. Le mardi 18 juillet 2023, Île-de-France Mobilités a confirmé que les tarifs augmenteront l’année prochaine, indique l’AFP. La raison invoquée est celle de « besoins de financement d’Île-de-France Mobilités », précise le tweet de l’agence de presse.

Pour l’instant, on ignore à quels montants seront portés les titres de transport en commun de l’Île-de-France. Selon l’AFP, cette hausse sera votée en décembre prochain. Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d’Île-de-France, a indiqué vouloir « modérer au maximum les hausses de tarifs pour les Franciliens », en votant dans le même temps des recettes fiscales supplémentaires et une hausse des contributions des collectivités locales.

Vers un passe Navigo mensuel à 90 € ?

La hausse pourrait concerner les tickets de bus, de RER et de métro. Qu’en est-il du passe Navigo, qui est le support de nombreux forfaits permettant de voyager en Île-de-France ? Rappelons qu’il permet de charger un abonnement mensuel actuellement facturé 84,10 € chaque mois. Avec cette hausse à venir, certains s’inquiètent de voir ce forfait s’approcher ou atteindre la barre symbolique de 90 €.

Le prix du passe Navigo avait déjà été revu à la hausse le 1er janvier 2023. Île-de-France Mobilités avait alors justifié cette hausse par l’inflation, les coûts de l’énergie, les lignes en construction et le remboursement de la dette covid. Le prix de l’abonnement mensuel sur le passe Navigo avait alors augmenté de 10 %, passant de 75,20 € à 84,10 €.

Malgré les nombreux avantages du passe Navigo, on peut s’attendre à ce que cette nouvelle hausse de prix n’enthousiasme pas les voyageurs. Ce, alors qu’ils et elles sont actuellement contraints d’adapter leurs trajets cet été 2023, à cause de grands travaux prévus sur les lignes de métros et RER. Il a aussi fallu composer avec d’importantes perturbations dans les transports parisiens en début d’année — une campagne de remboursement est d’ailleurs organisée en ce moment. L’annonce d’une future hausse des tarifs n’est donc pas de nature à apaiser les Franciliens et Franciliennes, qui empruntent chaque jour les transports en commun de la région.

