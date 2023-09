Les photos et les vidéos permettent une première découverte en ligne, mais rien ne vaut un salon pour pouvoir voir, toucher, comparer les modèles en une seule et même journée. Les constructeurs présents ont bien joué le jeu. Le salon de Munich a été l’occasion de découvrir plusieurs nouveautés et concepts de voitures électriques intéressants.

Que serait un salon sans la sélection des coups de cœur de la rédaction ? Entre les concepts et les modèles déjà finalisés, il y a quand même quelques nouveautés électriques intéressantes à retenir sur ce salon de Munich.

Plusieurs lancements internationaux importants ont eu lieu les jours précédents l’IAA de Munich. Parmi ces modèles, on retrouve notamment la nouvelle génération de la Tesla Model 3, le nouveau Scénic de Renault, les Mini Cooper et Countryman électrique, la BMW i5. Malgré leur intérêt certain, ce ne sont pas forcément les modèles que l’on a retenus dans notre sélection.

MG Cyberster : effet waouh garanti

Le salon de Munich a été l’occasion d’approcher cette nouveauté de MG, créée pour fêter le centenaire de la marque en 2024. Et comment ne pas succomber à l’un des premiers roadsters 100 % électrique disponible sur le marché… Le titre de premier cabriolet est cependant déjà détenu par la Fiat 500 cabriolet, mais ce n’est pas tout à fait la même chose.

MG Cyberster – IAA23 // Source : Raphaelle Baut

Le design du MG Cyberster ne fera pas forcément l’unanimité, mais la réalisation du modèle ne peut pas laisser indifférent. En plus, dans cette robe rouge et avec cet intérieur, le modèle est vraiment sympa. S’il y a un modèle pour lequel on s’imagine déjà au volant, cheveux au vent, c’est bien celui-là. Il est encore un peu tôt pour connaître les caractéristiques techniques détaillées, mais visuellement, il claque.

MG Cyberster – IAA23 // Source : Raphaelle Baut

Volkswagen concept ID. GTI : prometteur

Basée sur le projet ID. 2all, cette variante plus sportive de la future voiture électrique abordable de Volkswagen est particulièrement intéressante.

Le concept car ID. 2all, présentée en mars dernier, semble vite un peu fade comparé à cette nouvelle déclinaison GTI. Forcément, Volkswagen a réussi à insuffler le caractère sportif de sa gamme GTI historique dans ce futur modèle 100 % électrique.

VW ID. GTI concept – IAA23 // Source : Raphaelle Baut

Ce n’est pas parce que la mobilité passe à l’électrique qu’il faut en oublier de créer des versions un peu plus funs et décomplexées. Alpine l’a bien compris en transformant la future Renault 5 en Alpine A290. Abarth l’a également fait avec la Fiat 500e électrique. Il ne manque plus que Peugeot pour compléter la liste, mais apparemment, ce n’est pas au programme.

VW ID. GTI concept – IAA23 // Source : Raphaelle Baut

Le concept ID. GTI est réussi, même si son nom va faire grincer les dents des puristes. Il pourrait préfigurer un modèle de série à venir, peu après la sortie de la Volkswagen ID.2.

Avatr 12 : surprenante approche

Avatr faisait partie des constructeurs chinois à découvrir sur le salon de Munich. C’est la première fois que la jeune marque, créée par Huawei, Changan Automobile et CATL, s’exporte hors de Chine.

Avatr 12 – IAA23 // Source : Raphaelle Baut

Sur son stand, la marque présente la Avatr 12, son nouveau modèle à venir. Le design est assez clivant, mais l’effet provoqué est quand même assez spectaculaire. Quand on monte sur le stand et que l’on découvre la face avant de cette voiture électrique, cela donne un coup de vieux immédiat à tous les SUV et les berlines au design copier-coller que l’on trouve depuis des années chez les constructeurs historiques.

Que l’on n’adhère pas au style, c’est parfaitement compréhensible. Cette grande berline électrique de plus de 5 mètres nous violente un peu. Mais ce modèle n’est pas qu’un style extérieur tranché, c’est aussi beaucoup de technologies embarquées et un intérieur tendance. Elle a donc toute sa place dans une sélection coup de cœur.

BYD Seal : simple et efficace

BYD continue à lancer les nouveautés à bon rythme. Imaginez qu’en moins d’un an, la marque est passée d’aucun modèle en Europe à six voitures électriques à son catalogue – en incluant les deux modèles présentés pendant le salon de Munich : Seal et Seal U. Si la BYD Seal intègre la sélection, c’est parce qu’il s’agit d’une jolie berline, avec un design qui n’en fait pas trop, et un habitacle agréable.

BYD Seal – IAA23 // Source : Raphaelle Baut

Elle se positionne en concurrente de la Model 3, tout en étant quelques centimètres plus longue. Intérieur confortable et plutôt bien fini, technologie dans la tendance, plateforme promettant des performances intéressantes. Son prix démarre à partir de 46 990 €, ce qui est un peu risqué, mais pour le reste, elle semble tout réunir pour être la bonne surprise de la rentrée.

Intérieur de la BYD Seal – IAA23 // Source : Raphaelle Baut

Cupra Raval (et DarkRebel) : sans compromis

Le stand Cupra, situé au cœur de Munich, envoyait du lourd cette année. C’est la marque qui grimpe (vite) au sein du groupe Volkswagen. Sur le stand, les visiteurs ont pu découvrir le Cupra Tavascan, mais aussi les concepts Raval, UrbanRebel Racing et DarkRebel.

Le Tavascan est le prochain modèle électrique à sortir pour Cupra, mais celle qui retient surtout notre attention sur le stand, c’est la future citadine Raval. Au moment de son lancement, le concept se nommait UrbanRebel (version civilisée de l’autre concept dédié à la course). Il a depuis été renommé Raval.

Cupra Raval – IAA23 // Source : Raphaelle Baut

C’est un modèle qui s’adresse à une cible assez jeune et branchée. C’est une citadine électrique de 4 mètres de long. Un peu sportive, elle viendra chatouiller la future ID.2 GTI, si elle est produite. La Volkswagen fait très lisse et très sage à côté de celle-là, le match va être intéressant.

Cupra Raval – IAA23 // Source : Raphaelle Baut

Elle est un peu hors catégorie, mais il n’est pas possible de faire une sélection des modèles qui nous ont tapé dans l’œil, sans partager une photo de l’extravagant concept DarkRebel de Cupra. Là encore, le style est radical, mais cela fait du bien de dynamiter un peu les standards actuels.

Cupra DarkRebel – IAA23 // Source : Raphaelle Baut

